Coppa Davis Finale Cameron Norrie 52 6 3 6 Jan-Lennard Struff 39 3 6 2 Statistiche e andamento

È un Cameron Norrie raggiante quello che si presta alle interviste post-match dopo la vittoria a dir poco cruciale contro Jan-Lennard Struff nel primo singolare della sfida tra Gran Bretagna e Germania. Queste le dichiarazioni rilasciate dal n. 2 britannico

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D: “Una vittoria cruciale la tua nell’economia di questa sfida. Forse non è solo un punto in una sfida di Davis, ma è qualcosa di più?”

Norrie: “Sappiamo tutti che vincere questo match era fondamentale, visto che Arthur (Fery, n.d.r.) deve affrontare da sfavorito il numero 1 del mondo. Sascha ha giocato una grandissima stagione ed è logicamente favorito. Ma anche Arthur ha giocato molto bene quest’anno e proverà a rendere difficile la vita al suo avversario.”

D: “Hai annullato ben 4 palle break nel set finale ed hai vinto 14 degli ultimi 16 punti”.

Norrie: “Ho cercato di essere sempre molto aggressivo nella partita di oggi. Ho provato a trovare subito il mio ritmo, a muovere il mio avversario da una parte all’altra e sono partito subito bene. Però anche durante poi il prosieguo del match ho pensato sempre ad essere aggressivo”.

D: “Cosa è cambiato nel secondo set quando lui è tornato in partita’”

Norrie: “Ma sai, è il nostro sport. La superficie è molto veloce, ho avuto delle opportunità ma lui è stato bravo ad annullarle e alla fine ha sfruttato le sue opportunità per rientrare in partita. A quel punto ho preferito pensare punto dopo punto, palla dopo palla e alla fine l’ho spuntata”.