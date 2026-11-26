Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 3 2 Alexander Zverev 1 6 6 Statistiche e andamento

Queste le dichiarazioni di Arthur Fery alla fine del match perso con Alexander Zverev.

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Cosa pensi di questa partita?

Fery: “Quando lui gioca così, serve molto bene, è molto solido da fondo campo, diventa difficile stargli dietro. E’ stata una partita difficile. E’ partito molto forte, ha dominato gli scambi, ha giocato davvero bene ed è stato duro stargli dietro”

Cosa hai provato a fare per cambiare l’andamento della partita?

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F: “Quando mi siedevo ai cambi di campo parlavo con Leon (Smith, il capitano non giocatore, n.d.r.) cercando di capire come giocare meglio e metterlo in difficoltà. Ma è stata dura, molto dura e non sono riuscito a fare più di tanto”.

Come vedi ora la sfida?

F: “Mah, abbiamo comunque le nostre chance. Sarà un doppio molto equilibrato, vediamo”