Coppa Davis Finale Cameron Norrie 52 6 3 6 Jan-Lennard Struff 39 3 6 2 Statistiche e andamento

Prima della partita una cosa era chiara a tutti e cioè che se nel primo incontro Norrie avesse perso avrebbe passato ad Arthur Fery un testimone avvelenato. E a lungo ha dato l’impressione di non avere il pieno controllo della partita, prima di ribaltare tutto e prevalere col punteggio di 6-3 3-6 6-2 in 1 ora e 34 minuti di gioco.

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Le premesse

Ieri in conferenza stampa abbiamo notato tutti come la formazione tedesca assomigliasse decisamente ad una squadra di basket, tutti molto alti e ben piazzati. E Hans Lennard Struff ne sarebbe stato il degno centro coi suoi 193 cm per 93 kg. Già, perché la solidità è la prima impressione che ti comunica il 36enne giocatore tedesco. Una solidità che fino qualche anno fa era anche stato il suo limite, fino a che il nativo di Warstein (cittadina di poco più di 20.000 abitanti nel nord della Renania Westfalia) non è sbocciato in una tardiva primavera. Questo 2026 è infatti stato probabilmente il suo anno migliore coi quarti di finale raggiunti a Wimbledon dove perse senza demeritare dal futuro vincitore Jannik Sinner. Recentemente ha fatto finale a Bruxelles e semifinale a Basilea confermandosi al n.39 ATP. E dall’altra parte della rete trova Cameron Norrie, tennista con due quarti di nobiltà anche se probabilmente, a soli 31 anni, il meglio della sua carriera è ormai alle spalle. In questa stagione ha addirittura un record leggermente negativo (24/25) senza alcun acuto e con parecchi primi turni, compromettendo così una classifica mondiale che attualmente lo vede al n.52, lui che nel 2022, la sua annata migliore con la semifinale a Wimbledon, arrivò in top 10.

Primo set: Norrie va in fuga

Norrie parte ben centrato e sulla sua prima battuta non lascia un solo punto all’avversario. Subito ricambiato della stessa moneta dal tedesco che mette segno i suoi primi due aces…il cannone è già in funzione. Salvo incepparsi nel quarto gioco quando con un sanguinoso doppio fallo regala due palle break al britannico che è lesto a sfruttarle. E adesso si gioca sul servizio di Norrie, non una bella notizia per il tedesco perché il britannico non gli lascia il minimo spiraglio (89% di punti sulla prima e 100% sulla seconda) e in meno di mezz’ora porta a casa 6-3 il primo set condannando Struff ad una dura gara di rincorsa.

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Secondo set: Struff pareggia i conti

Struff va subito in difficoltà e nel terzo game si trova a dover fronteggiare due palle break che riesce ad annullare un po’ per demerito di Norrie ma soprattutto per merito del suo servizio che gli regala un paio di preziosi aces. Si prosegue dunque on serve, ma sempre con l’impressione che il britannico, in virtù di una capacità di corsa che Struff si sogna, stia per dare lo strappo da un momento all’altro. Poi, in maniera del tutto controintuitiva, arriva nell’ottavo game il break a favore di Struff che sfrutta la seconda palla utile. Sorpresi noi, ma sorpreso soprattutto Norrie che accusa il colpo e nel game successivo oppone una debole resistenza al tedesco che porta a casa il secondo parziale col punteggio di 6-3. Sarà il terzo set a decidere.

Terzo set: Norrie la spunta

L’impressione è che la partita stia girando a favore del tedesco e infatti, dopo qualche game tranquillo, nel quinto gioco Struff ha tre palle break consecutive che potrebbero chiudere il match. Ma Norrie fa appello a tutto il suo orgoglio e riesce ad annullarle, come farà con la quarta che segue a ruota. Il britannico si è salvato e questo sarà il vero turning point della partita perché il tedesco cede di schianto e da qui in poi non farà praticamente più un solo punto. Sul 2-5 va a servire per rimanere nel match ma ormai i buoi sono scappati e nel match non ci rimane perché cede di nuovo il servizio, il terzo della sua partita, e alza bandiera bianca. A questo punto toccherà a Zverev cercare di portare la Germania al doppio di spareggio.