Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 3 2 Alexander Zverev 1 6 6 Statistiche e andamento

Gran Bretagna – Germania 1-1

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A. Zverev b. A. Fery 6-3 6-2

Ci pensa Alexander Zverev a rimediare allo svantaggio del team tedesco – dettato dalla sconfitta di Jan-Lennard Struff contro Cameron Norrie – abbattendosi sull’inglese Arthur Fery, regolato in due rapidi set dal numero uno del mondo. Soltanto poche settimane fa, sul cemento di Vienna, Sascha aveva annichilito il britannico con un tremendo score di 6-0 6-2, e nella sfida odierna il due volte Slam non è stato molto più magnanimo nei confronti del collega, concedendogli 5 game (6-3 6-2). Il condottiero della squadra tedesca pareggia dunque i conti, imponendosi in modo perentorio nel secondo singolare. Sarà il doppio a decidere chi, tra Germania e Gran Bretagna, volerà in semifinale nelle Finals 8 di Bologna.

Primo Set: Fery resiste quattro game, poi il tornado Zverev si abbatte su di lui

Arthur Fery entra in campo leggero, conscio di essere di gran lunga sfavorito contro il numero uno al mondo, e avvalendosi della vittoria del connazionale Cameron Norrie ai danni di Jan-Lennard Struff. I primi giochi disputati dall’inglese sono effettivamente di ottimo livello, anche se la pressione del tedesco è evidentissima sin da subito. Qualche buon guizzo da parte del semifinalista di Wimbledon – sconfitto proprio da Sascha a Church Road – che però commette un sanguinoso doppio fallo all’alba del quinto gioco, scatenando l’ira del numero uno del mondo, che non si fa pregare, e lo infila con un visto passante lungolinea di rovescio nel punto successivo. Al resto ci pensa Fery, breakkato a “15” da Zverev, che ipoteca già il primo parziale. L’inglese sprofonda, affossando buona parte dei suoi colpi a rete, mentre il numero uno dilaga, divertendosi, con dritti da fondo campo che quasi bucano la metà campo avversaria. Altro break messo a segna dal dominante Sascha, che chiude il primo parziale con lo score di 6-3.

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Secondo Set: Zverev pasticcia in un solo game, ma si salva e batte Fery

Il numero uno del team inglese è chiamato all’impresa per contenere i fulmini di uno Zverev in forma smagliante. Il due volte Slam si concede il lusso di tirare a tutto braccio, sfoggiando dei passanti di dritto stratosferici che lasciano immobile l’inerme Fery. La spinta al servizio è la solita, e dopo qualche doppio fallo commesso, Sascha rimedia praticamente sempre con una prima vincente o con un ace, lasciando in apnea il rivale. Come accaduto nel set precedente, la resistenza di Arthur dura ben poco. L’inglese gioca dritti interlocutori, mentre il finalista delle Nitto ATP Finals non ha alcuna intenzione di scambiare, costruendo il punto del break point con un’ottima incursione a rete, preceduta dalla solita saetta in diagonale. Fery non riesce a trova le armi per salvare il proprio turno di servizio, tradito da un lentissimo slice che termina dopo la linea di fondo. Set e break di vantaggio, Sascha vede già il traguardo, ma deve prima fare i conti con un settimo gioco dai due volti. Il tedesco pasticcia parecchio nei primi tre punti, poi impiega l’artiglieria pesante, bombardando Fery con tre prime micidiali, “parando” un passante con una volée di rovescio esemplare. Ma Arthur, ormai spalle al muro, non bada più alla misura della risposta, e va all-in, cogliendo di sorpresa il numero uno del mondo con colpi che spolverano la riga di fondo campo dell’impianto bolognese.

Dopo un’ora da dieci e lode, Zverev si concede qualche errore, ma riesce comunque a rimanere solidamente avanti involandosi sul 5-2. Fery è alle corde, Sascha ne approfitta e chiude col punteggio di 6-2 nel secondo set, spedendo la sua Germania al doppio decisivo.