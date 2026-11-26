Coppa Davis: Gran Bretagna-Germania 2-1

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H. Patten/N. Skupski b. K. Krawietz/T. Puetz 6-2 7-6(6)

La Gran Bretagna è la terza semifinalista della Coppa Davis 2026, grazie al punto del doppio. Con in campo tre semifinalisti su quattro delle recenti ATP Finals di doppio, i tennisti inglesi Patten e Skupski hanno giocato con maggiore continuità dei rivali Krawietz e Puetz nel primo set e sono stati i più bravi al termine di un bellissimo tie-break.

I tedeschi, reduci da una sconfitta alle Finals con la coppia poi rivelatasi vincitrice Arribage /Olivetti dopo tre matchpoint falliti, chiudono la stagione con una sconfitta non meno bruciante e nonostante il sostegno di Alexander Zverev, che dopo aver vinto contro Fery si è sistemato in panchina a tifare i compagni. La sua spinta morale non è bastata e saranno gli inglesi ad aspettare gli avversari della semifinale dal quarto tra Spagna e Austria. Il numero uno del mondo deve rimandare ancora una volta l’assalto alla Coppa Davis, uno dei grandi titoli che gli manca.

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Primo set

Ben 13 minuti per giungere a capo dei primi due game: entrambi terminano ai vantaggi, Patten commette un doppio errore, Puetz uno in più. Il tedesco si segnala per il braccio niente male con cui tiene in scacco Skupski con la risposta di rovescio, ma quando sale in battuta la sua seconda palla, cui deve ricorrere un po’ troppo spesso, non mette al riparo l’amico Krawietz dalla foga in ribattuta dei ragazzi inglesi.

C’è una palla break per i tedeschi, sventata da un servizio vincente, e tre per i britannici, che convertono l’ultima grazie a uno schiaffo al volo di Puetz che decolla e atterra oltre lo spazio lecito.

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La successiva coppiola di giochi richiede un lasso di tempo che è esattamente la metà trascorsa per la prima e vede gli atleti impegnati al servizio imporre le rispettive bordate; lo scambio si riduce così al minimo e il sodalizio di Sua Maestà si porta agevolmente sul 4-1 dopo 22 minuti di gara.

Entrambi i teutonici esibiscono dimestichezza in ricezione e assommano nel sesto game fino a quattro occasioni per riequilibrare il break subito, ma Skupski è glaciale con il colpo di inizio scambio e, quando questo non basta, è Puetz a confermare qualche incertezza insaccando clamorosamente uno smash. Dopo il giro di campo gli inglesi giocano magnificamente in difesa e chiudono 6-2.

Secondo set

I primi tre giochi osservano la regola del battitore e Skupski si segnala di nuovo per la capacità di selezionare i colpi migliori nei momenti più delicati del frangente, con la coppia rivale ancora minacciosa in risposta. Puetz evita altri svarioni ma alla pausa del 3-2 senza break i britannici, che guidano nel punteggio, sembrano comunque più solidi e attenti.

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Nei primi sette game non ci sono break e in nemmeno un’occasione si arriva ai vantaggi; Puetz è ancora chiamato a ripartire da 0-30 ma se la cava con due lob incrociati di rovescio che fanno ammattire Patten. Non si vedono più prime palle che nella prima frazione ma entrambi i binomi hanno perfezionato i propri meccanismi e sono più precisi nell’attuare le chiusure a rete.

La tendenza si conferma anche nel prosieguo del parziale e i quattro protagonisti si approssimano insieme al tie-break. Un ace di Skupski e due servizi vincenti di Puetz movimentano i punti del 3-3, poi due fuochi d’artificio: Puetz aggancia una difficile volée di rovescio e Skupski chiude con uno smash in arretramento lo scambio più divertente della partita. Sul 5-5 arriva il primo break e il protagonista è ancora Skupski che controlla la volée tedesca con un rovescio in drop difficilissimo.

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E’ il primo matchpoint e Krawietz fa il mago per recuperare una prima volée e propiziare l’errore di Skupski per il 6-6, ma Neal stesso rimedia con la risposta del 7-6, preludio al punto della vittoria.