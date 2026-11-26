Nonostante il n. 1 del mondo Zverev e una coppia di doppio consolidata come quella formata da Krawietz e Puetz, i sogni di gloria della Germania si spengono già ai quarti di finale. Il successo di Norrie contro Struff aveva aperto il tie, ma Zverev aveva subito rimesso le cose a posto dominando contro Fery. Decisivo quindi il doppio, dove Patten e Skupksi – futuri compagni dal 2027 – hanno superato i tedeschi, firmando la sorpresa dei quarti di finale. Di seguito le parole dei britannici nella conferenza stampa di fine tie.

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D: “Prima domanda per il capitano Smith. Siete tornati in semifinale per la prima volta dal 2019, cosa ne pensi?”

Smith: “Sono molto soddisfatto, sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno fatto un gran lavoro. Si ritorna in semifinale dopo 7 anni,, allora perdemmo con la Spagna che potrebbe essere il nostro avversario anche sabato”.

D:” Domanda per Henry. Siete partiti molto bene. Non hai sembrato accusare le fatiche della scorsa settimana, avete sentito un po’ di pressione all’inizio del match?”

Patten: “Sapevamo quello che dovevamo fare e siamo riusciti a farlo dall’inizio. Abbiamo sempre cercato di rimanere nel match, di giocare con continuità. Stasera guarderemo l’altra semifinale, domani ci alleneremo e saremo pronti per sabato. Ovviamente c’era un po’ di tensione ma è passata subito, anche perché siamo partiti bene”.

G: “Domanda per Leon. Raccontaci dei due singolari. Le tre palle break salvate nel momento cruciale del terzo set da Norrie. E cosa ci dici della prestazione di Arthur (Fery, n.d.r.) aldilà della sconfitta”

Smith: “Sì, direi che Cam (Norrie, n.d.r.) ha giocato una grande partita. Una partita che non era assolutamente facile, anzi. E’ stata una partita tosta. Struff vale molto più della sua classifica se gioca indoor e su una superficie veloce. Cam è stato bravo ad annullare quelle palle break e a vincere il suo incontro. Ha meritato ed è stato bravissimo a rimanere mentalmente sempre nel match. Credo che Arthur abbia giocato un buon match. Non era facile per lui giocare con il numero 1 del mondo con il quale aveva perso nettamente nelle due sfide giocate quest’anno, vincendo solo due game un paio di mesi fa a Vienna.. Stavolta è andata un po’ meglio, ha dato tutto quello che aveva”.

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D: “Henry, quanto è servita la vostra esperienza per vincere questo match?”

Patten: “Direi che eravamo un po’ nervosi inizialmente ma siamo stati bravi a partire subito bene. Sapevamo che nel secondo set loro avrebbero alzato il loro livello di gioco e abbiamo provato a rimanere sempre molto concentrati. Alla fine abbiamo vinto e siamo davvero molto contenti, perché loro sono una coppia davvero molto forte”.

Ubaldo Scanagatta, Ubitennis: “Innanzitutto congratulazioni. Io onestamente non vedo in giro nel circuito coppie forti che vi possano battere. Siete d’accordo che nella sfida con la Spagna il match decisivo sarà Jodar-Norrie, con Norrie che ha perso facilmente due volte quest’anno contro Jodar? Che ne pensi (riferito al capitano, n.d.r.) della mia analisi?“

Smith:“Io credo che sul singolo match, come avviene in Davis, Cam possa giocarsi le sue carte. In Davis non esistono partite facili. Hai visto ieri sera cosa è successo con il coreano Kwon. Opposto a un Top10 ha giocato una grande partita e ha vinto. Arthur, Cam, Toby, possono giocarsi le loro chance. In Davis spesso succede che il giocatore favorito perda e che quello con il ranking più basso vinca contro pronostico. Il nostro compito è quello di riposare oggi e guardare la sfida che segue la nostra. Allenarci bene domani e farci trovare pronti sabato, chiunque giochi dei nostri avversari”.

D: “Domanda per Neal. E’ l’ultima settimana con Leon come capitano, cosa ci racconti di tutti questi anni vissuti accanto a lui in Davis?”

Skupski: “Leon ci ha sempre guidati alla grande, come accaduto in questa sfida di quarti di finale e faremo di tutto per farci trovare pronti sabato. Con lui conservo tanti ricordi in tutti questi anni, credo che sia per lui la 44° sfida di Davis, riesce sempre a metterti a tuo agio quando ti siedi in panchina, ti fa rilassare e mettere da parte la pressione che ti attanaglia. Abbiamo davvero tanti aneddoti che potremmo raccontare, è stata un’avventura esaltante e speriamo sabato di fargli un bel regalo”.

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D: “Senza nulla togliere all’Austria, probabilmente ci sarà la Spagna come avversario sabato in semifinale. Leon, Che possibilità pensi abbia Arthur (Fery) contro Carlos o cosa pensano i tuoi ragazzi se Carlos dovesse giocare solo il doppio decisivo?”.

Smith: “Parliamo di due situazioni differenti. Inizio a parlare di Arthur e poi lascio la parola a loro (i doppisti, n.d.r.). Credo che Arthur abbia piacere nel vedere come gioca Carlos. Ha un servizio potente, ha un tennis molto bello da vedere, tante variazioni di ritmo, gioco solido da fondo campo, bravo sulla rete. Arthur dovrà fare eventualmente la sua partita, come contro Zverev sarà per lui una grande opportunità. Del resto qualche mese fa era ancora 200 del mondo, oggi è molto migliorato”

Patten: “Se Carlos dovesse giocare il doppio… beh sarebbe fantastico avere l’opportunità di giocare con lui. Lasciami però prima parlare di Marcel Granollers. Uno dei ragazzi che da anni gioca nel circuito del doppio, che ha vinto tanto, sia in doppio che in singolare. Sarebbe lui il leader della coppia. Visto che Carlos non gioca molti doppi, sarebbe l’occasione per vedere come se la cava. Chiaramente sappiamo di avere le armi per combattere il suo atletismo e i suoi colpi”.