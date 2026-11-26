Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 6 6 6 Soonwoo Kwon 139 3 7 7 Statistiche e andamento

Quella era Corea del Nord e si vestiva di rosso, questa è Corea del Sud e si veste di bianco, ma è impossibile, soprattutto per quelli di una certà età come me, non rievocare dopo la imprevedibile sconfitta patita dal nostro n.7 del mondo Flavio Cobolli con il n.139 Kwon Soonwoo, quel 19 luglio 1966 quando all’Ayresome Park di Middlesbrough il gol di un presunto dentista (che non era tale), Pak do Ik, fece subire all’Italia, una delle nazionali più forti del mondo, forse la più cocente sconfitta della sua storia …almeno di quell’epoca, perché poi siamo riusciti a fare anche peggio.

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Ma io ricordo che la stampa definì la vicenda “Una vergogna!”, gli azzurri furono accolti da un fitto lancio di pomodori all’aeroporto di Genova (e sì che dovevano atterrare a Roma, ma fu tentato un depistaggio che non ingannò i contestatori più inferociti) e l’espressione “subire una Corea” entrò nel linguaggio comune per indicare una disfatta inattesa.

L’allenatore Mondino Fabbri fu inevitabilmente esonerato. Allora credevamo non potesse accaderci di peggio, ma nel 2002 ai mondiali in Corea perdemmo anche dalla Corea del Sud, un Paese, al nord come al sud, diventato per noi un vero tabù.

In realtà Pak Do Ik non era per nulla un dentista, ma un tipografo caporale dell’esercito nordcoreano che dopo quel gol fu promosso sergente. Poi, diventato una sorta di eroe nazionale, guidò anche la nazionale alle Olimpiadi di Montreal nel 1976.

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Sembrava una passeggiata…

Anche Kwon, dal best ranking 52 e che ha fatto 18 mesi di servizio militare recentemente ed è tornato a giocare dopo un congedo comunque abbreviato (aveebbero dovuto essere 24) per aver vinto la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici – ma aveva potuto anche giocare le qualificazioni a Cincinnati grazie al ranking protetto per un infortunio ad una spalla che lo aveva tenuto lontano dai campi per tanti mesi -, avrebbe potuto diventare più eroe nazionale di Pak Do Ik se dopo aver vinto il singolare contro il finalista del Roland Garros, avesse vinto anche il doppio accanto al suo compagno Hyeon Chung per aver eliminato l’Italia campione di Davis delle ultime tre edizioni e n.1 del world ranking per nazioni. Eppure pochi giorni fa a Metz Kwon aveva perso la finale di un challenger con il nostro Passaro.

I due coreani, dopo che Kwon aveva conquistato l’1 pari al termine del secondo singolare – Musetti aveva vinto il primo 6-0 7-6(5) – sorprendendo un Cobolli ancora incerto nei momenti più importanti (3-6 7-6(3), 7-6(5)), non sono andati lontani dalla clamorosa sorpresa, perché pur avendo perso il primo set al tiebreak ed essersi trovati sotto di un break 2-0 nel secondo hanno avuto sulle racchette ben 4 setpoint nell’infinito tiebreak (13-11 per gli azzurri) che ha deciso il set e il match.

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Berrettini e Vavassori hanno portato a casa il punto della vittoria al terzo matchpoint. Dei 4 setpoint coreani uno solo lo si è giocato su un loro servizio. E’ accaduto dopo che sul 10 pari Berrettini (che aveva perso il servizio nel terzo game) aveva commesso un doppio fallo. Ma Chung ha restituito il favore commettendo un errore gratuito.

Il doppio improvvisato e salvatore

Insomma la coppia azzurra che non aveva mai giocato insieme in Coppa Davis, ma soltanto da ragazzini in gare di secondo piano e poi più recentemente a Montecarlo, non avrebbe potuto dirsi al riparo dalla sconfitta – visto il grande equilibrio del match nonostante i nostri avessero messo a segno 16 ace e i coreani neppure uno! – se la partita fosse scivolata al terzo.

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Eppure da una parte c’era il topten del doppio Vavassori, detto Wave (esordiente nelle finali di Davis, perché gli anni scorsi lui e Bolelli sul 2-0 non erano neppure scesi in campo) , e un ex n.6 del mondo oggi n.43, e dall’altra c’era un n.139 (Kwon) e un n.598 (Chung), sebbene quest’ultimo, vincitore del primo ATP NextGen di Milano avesse sicuro talento.

In Australia battè addirittura Djokovic nel 2018: era salito a n.19 ATP, prima che la sua carriera del tennista venisse fortemente condizionata da una lunga serie di infortuni fisici, piede, caviglia e schiena. Ed era pure fortemente astigmatico e miope! Insomma ce le aveva proprio tutte.

Ma evidentemente i coreani si esaltano in Davis se, a dispetto del ranking, hanno saputo eliminare gli argentini che avevano schierato Tirante e Trungelliti. In particolare il biondo ossigenato Kwon che aveva lottato per tre set con Halys (4-6 7-6 6-4) nelle “quali” di Cincinnati, dopo aver battuto a Wimbledon Gea, Moro Canas e Landaluce, ha fatto vedere i sorci verdi a Cobolli, giocando con grande aggressività fin dalle risposte e venendo anche a rete a chiudere scambi giocati in bella progressione. Ha giocato anche diverse palle corte. Insomma il suo tennis è stato più vario di quello del nostro n.7 del mondo. Che sorpresa.

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Volandri: “Cobolli avrebbe meritato di vincere”

Volandri tesserà l’elogio di Cobolli, che ha finito anche questo match in lacrime come già a Torino dopo la partita persa con Tiafoe (ma il fatto che ha conquistato 4 punti più del coreano sottolinea che Kwon ha fatto quelli più importanti): “Avrebbe meritato di vincere, ha giocato molto bene, ho fiducia in lui” però forse qualche dubbio gli sarà venuto. Non aveva convocato Berrettini, quarto singolarista, per eventualmente schierarlo anche in singolare dove (secondo me eh) è forse più forte che in doppio? Il migliore in campo del doppio ieri sera è stato decisamente Vavassori.

Anche Cobolli cercava di darsi coraggio: “Credo di aver giocato la mia miglior partita degli ultimi tempi…”. Ma certo questo finale di stagione non l’ha visto brillante come in altri momenti. Non era lucido quando serviva. Non che Musetti nel secondo set contro Hong sia apparso incontenibile. D’altra parte Lorenzo era reduce da 5 sconfitte di fila in Davis, quindi dopo aver dominato il primo set in 27 minuti, quando la partita si è un po’ inciprignita, sono riaffiorate alcune antiche insicurezze.

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Italia alla… Ceca

Chi schierare, dunque, contro il solido Lehecka, che vanta 3 vittorie su 4 con Musetti e una nell’unico precedente con Cobolli? Musetti con Mensik ha vinto l’unico duello, sulla terra di Umago nel 2024, ma il Musetti sulla terra non è il Musetti del cemento indoor, mentre per Mensik vale il discorso contrario: gioca sicuramente meglio sul cemento che sulla terra rossa.

Non so se schierare Musetti contro Lehecka e Berrettini contro Mensik sarebbe una grande idea. Anche perché adesso Berrettini sembra essere il compagno più adatto a giocare con Vavassori orfano di Bolelli. E allora chiedere a Berrettini di giocare due partite di fila, con il braccio che non è del tutto guarito, sarebbe un rischio forse eccessivo.

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Oggi ci rilassiamo:stamani fra Gran Bretagna e Germania c’è certo più equilibrio che fra Spagna e Austria. Zverev contro Fery non dovrebbe aver problemi, ma fra Norrie e Struff è difficile pronosticare il vincitore, e le coppie di doppio sono entrambe forti e collaudate, Patten-Skupski e Puetz-Krawietz.

Per me Patten è il miglior doppista fra tutti. Ma abbiamo visto anche nel doppio fra azzurri e coreani che queste partite si decidono per un punto o due. Fra Spagna e Austria nel pomeriggio non dovrebbe proprio esserci partita. E’ vero che lo si diceva anche fra Italia e Corea del Sud, ma secondo me se i coreani hanno giocato al di sopra delle loro possibilità, gli azzurri invece hanno complessivamente giocato al di sotto. Se giocheranno così con i cechi, in quella che sarà la nostra quinta semifinale di fila, secondo me non basterà per vincere.