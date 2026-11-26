Coppa Davis, quarti di finale: Italia-Corea 1-1

L. Musetti b. S. Hong 6-0 7-6(5)

S. Kwon b. F. Cobolli 3-6 7-6(3) 7-6(5)

M. Berrettini/A. Vavassori b. H. Chung/S. Kwon 7-6(2) 7-6(11)

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Per quattro volte a un punto da un pericolosissimo terzo set, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori si salvano e permettono all’Italia di poter finalmente esultare a pieni polmoni, anche se alla vigilia si pensava potessero bastare un paio di pugnetti per superare la modesta Corea del Sud. La Davis però, si sa, detesta le classifiche e spesso tende a ribaltarle: ne aveva già assaggiato il potere malefico Lorenzo Musetti, che dopo il 6-0 iniziale era stato costretto al tie-break dal n. 787 ATP Hong. Suo malgrado, poco dopo a subire l’incantesimo era stato Flavio Cobolli, alla quinta sconfitta consecutiva dopo le prime Finals senza vittorie, con Kwon che aveva raccolto un’insperata vittoria contro un top 10, la prima della carriera. È toccato così all’uomo-Davis Berrettini affiancare finalmente Vavassori – “Finalmente i ragazzi mi hanno fatto giocare!”, ha scherzato a fine partita – in un match che si è complicato più del previsto, nonostante un Kwon reduce da quasi tre ore di partita e un Chung che quasi faticava a saltare per battere. Ne è nata una partita ruvida, dominata dai servizi, in cui alla fine hanno prevalso gli azzurri. Ma che fatica: venerdì, di nuovo alle 16 contro la Repubblica Ceca, servirà alzare il livello. E non di poco.

Primo set: Berrettini e Vavassori dominano al servizio e al tie-break

La Corea del Sud inizia il match al servizio e tiene agevolmente la battuta, mentre l’Italia, schierata con Vavassori a destra e Berrettini a sinistra, parte con Matteo a servire e Andrea a rete, indubbiamente la miglior soluzione. Non che il torinese serva male, ma essendo l’unico doppista puro in campo può così sfoderare i suoi eccezionali riflessi, che permettono agli azzurri di tenere sempre agevolemente la battuta. D’altra parte, tuttavia, le difficoltà in risposta sul veloce campo dell’Unipol Arena non mancano, e anche quando si riesce a entrare nello scambio spesso sono gli errori da fondo a tradire la coppia scelta da Capitan Volandri.

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Sul 3-3 arrivano le prime palle break: sono due, in favore degli azzurri, ma in quel game Chung – che non si muove in maniera ottimale ma ricorda a tutti perché è stato top 20 e ha battuto Djokovic in Australia – trova un paio di rovesci lungolinea eccezionali. Sul 4-4 Berrettini si procura un’altra palla break, vincendo un bel duello a rete, ma sbaglia il secondo dritto dello scambio, non l’unico errore del set da fondo di Matteo con il suo colpo prediletto. Al servizio però gli italiani sono inscalfibili: 7 ace, 81% di punti vinti con la prima e 78% con la seconda nel set valgono l’approdo al tie-break, dominato 7-2 vincendo gli ultimi cinque punti del set.

Secondo set: ancora tie-break, ancora Italia: gli azzurri si salvano, è semifinale

L’avvio del secondo parziale è molto benaugurante per Berrettini e Vavassori, che ottengono subito il break e si portano sul 2-0 e servizio, ma subiscono l’immediato contro-break sul servizio di Matteo, in quello che dovrebbe essere il turno di battuta più solido della coppia. Dopo quel breve momento di difficoltà, i servizi delle due coppie tornano a funzionare alla grande: neanche più l’ombra di una palla break, la Corea del Sud serve bene quando chiamata a restare in partita e l’approdo naturale non può che essere nuovamente il tie-break.

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A differenza del primo però, in cui gli azzurri hanno fatto la voce grossa, nel secondo c’è molto più equilibrio. Solo un paio di mini-break e partita che va avanti punto a punto: Chung e Kwon arrivano per primi a set point, ma non lo concretizzano e si ritrovano poi a un punto dalla sconfitta. Saranno addirittura quattro i set point non sfruttati dai coreani, uno dei quali al servizio, ma tre gravi errori di Chung tradiscono la sorpresa di questa edizione e, alla terza opportunità, Berrettini e Vavassori riescono finalmente a chiudere, trascinando l’Italia alla sua quinta semifinale consecutiva in Coppa Davis. Venerdì, però, l’asticella sarà ben più elevata.

Le parole a caldo di Berrettini e Vavassori

Vavassori: “Finalmente i ragazzi mi hanno fatto giocare! (ride, ndr). Sono felicissimo, vorrei prima di tutto ringraziare Bolelli, che non è con noi in squadra ma se sono qui a giocare questa partita è grazie a lui e al percorso che abbiamo fatto insieme. Era il mio sogno giocare a Bologna con questa atmosfera, me la porterò sempre dentro. Non è questo però ciò a cui puntiamo, ma è qualcosa che arriverà tra qualche giorno. Grazie al mio compagno di oggi, è stato bellissimo giocare con lui!”.

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Berrettini: “Vivi e vegeti per miracolo! Questo è il bello della Davis, è il bello di giocare con un campione come Wave. Saluto anche io Bolelli, ho provato a giocare bene come lui ma secondo me quel doppio fallo grida ancora vendetta. Ce l’ho messa tutta, come sempre in Davis, grazie a tutto il pubblico che si è fatto sentire in ogni singolo punto. Vi do una bella notizia: venerdì ci ritocca, vi aspettiamo!”.