Coppa Davis Finale Cameron Norrie 52 6 3 6 Jan-Lennard Struff 39 3 6 2 Statistiche e andamento

Arriva dopo un bel po’ Jan-Lennard Struff per le dichiarazioni nel post-match contro Cameron Norrie. Chiaramente scuro in volto il nr.2 tedesco, convinto però che la Germania possa spuntarla nel doppio che lui ritiene comunque molto equilibrato.

Pubblicità

Hai combattuto fino alla fine contro Norrie ed hai avuto tre palle break che potevano essere decisive nel set finale e che non sei riuscito a convertire?

Struff: “Lui ha giocato davvero molto bene. E’ partito davvero bene ed ha meritato di vincere il primo set. Nel secondo ha avuto due palle break che sono riuscito ad annullare. Poi ho approfittato di un paio di suoi errori, ho fatto il break e ho vinto il set. Nel terzo ho avuto quelle 3 palle break e l’inerzia stavo portando il match dalla mia parte, ma non ho nulla da rimproverarmi. Lui è stato molto bravo, ha servito bene, ha messo in campo uno smash non facile, è stato aggressivo, è venuto a rete e ha annullato le mie opportunità. Nel game successivo non ho messo un paio di prime e lui ne ha approfittato. A volte il tennis è così.”

Quando si perde in Davis le sensazioni sono più brutte di quando succede in un torneo del circuito?

Pubblicità

S: “E’ chiaro che la Davis è diversa. Giochi per il tuo paese, per la tua squadra, vuoi vincere. Giochi davanti ai tuoi tifosi, un’atmosfera eccezionale, soprattutto in questo nuovo format. Ora la sfida si fa difficile, noi abbiamo il numero 1 del mondo. Poi però il doppio eventualmente sarà molto equilibrato. Due ottime coppie, molto vicine come valori. Sarà difficile ribaltare questa sfida”

Tarantino, Ubitennis: “La sfida potrebbe essere decisa dal doppio, dove dovrebbero giocare due ottime coppie. Cosa ne pensi?”

S: “Innanzitutto pensiamo a pareggiare i conti con Zverev, poi si vedrà. Skupski ha vinto uno Slam, Patten è il nr.1 della specialità ma Kevin e Tim (Krawietz e Puetz, n.d.r.) hanno avuto una stagione eccezionale e hanno giocato molto bene al Master di fine anno. Ti direi 50%-50% come pronostico, i valori sono molto vicini”