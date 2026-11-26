Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 6 6 6 Soonwoo Kwon 139 3 7 7 Statistiche e andamento

Nessun passo falso per l’Italia all’esordio nella Final 8 della Davis Cup contro la Corea del Sud, sconfitta per 2-1. La coppia azzurra formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, ha sconfitto per 7-6(2) 7-6(11) Hyeon Chung e Soonwoo Kwon, dopo aver salvato 4 set point nel secondo tie-break. Nonostante il rammarico, la Corea del Sud è stata la prima nazione asiatica ai quarti di finale della Davis Cup dal 2021, dopo le eliminazioni nella fase a gironi nel 2022 e 2023.

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“Nel primo set i nostri avversari sono stati migliore di noi, ma ho cercato di essere aggressivo nel secondo set“, ha affermato Hyeon Chung, a cui si è subito accodato il compagno Soonwoo Kwon: “Ovviamente perdere il match è piuttosto frustrante, ma ho apprezzato la chance che ho avuto, quindi va bene”. Il capitano della squadra, Jong Sam-Chung, ha guidato per la prima volta la nazionale sud-coreana nel Qualifier perso contro la Repubblica Ceca a febbraio del 2025.

Chung ha accompagnato i suoi ragazzi alle vittorie nel primo turno – contro Argentina – e nel secondo contro l’India. Affrontare i campioni in carica, in casa loro, non era impresa semplice, e infatti ha cercato di trasmettere calma ai suoi ragazzi alla vigilia: “Ho detto a loro di stare calmi e di godersi il match qua, come hanno fatto contro Argentina e India. Certo, sono orgoglioso per quello che hanno mostrato, hanno fatto un ottimo lavoro, ma sono anche dispiaciuto per la sconfitta”.

In chiusura, Chung e Kwon hanno parlato delle sensazioni provate in campo, e delle loro voglia di rivalsa. “Non c’è stata troppa pressione nel giocare, mi sono goduto il match. Sicuramente possiamo fare meglio di così. Oggi la mia condizione non era delle migliori. Ma sì, possiamo fare meglio”.

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Prima di questa edizione, tra Italia e Corea in Coppa Davis, ci sono stati ben tre precedenti tutti vinti dagli azzurri. Nel 1981, a San Remo, l’Italia ha chiuso 4-1 nel play off per non retrocedere dal World Group. Poi, nel 1987 a Seoul, dove gli azzurri si sono imposti al quinto e decisivo singolare grazie al successo in tre set di Paolo Cané su Bong-Soo Kim. Infine, nei Qualifiers del 2020, dove l’Italia ha sconfitto 4-0 i coreani al TC Cagliari.