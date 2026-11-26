Conferenza stampa finale per la Germania, eliminata dalla Gran Bretagna nei quarti delle Finals di Davis. In sala stampa si sono presentati il capitano Kohlmann e i due doppisti Krawietz e Puetz, usciti sconfitti nel match decisivo.

Pubblicità

Prima domanda per il capitano. Il doppio è stato decisivo una volta sull’1-1, come ci racconti questa sfida?

Kohlmann: “La sfida odierna si componeva di un incontro nel quale c’era un netto favorito e di due incontri che sulla carta erano 50 e 50. Purtroppo abbiamo perso i due incontri equilibrati. Jan-Lennard è partito un po’ nervoso mentre Norrie ha giocato un gran primo set. Ho cercato di parlargli un po’ e nel secondo set Struff ha iniziato a giocare molto meglio riuscendo a trovare un buon ritmo. Ha meritato e nel terzo set ha avuto una grande occasione sul 2-2 0-40. Purtroppo nel tennis è così e sfortunatamente nei giochi seguenti alla battuta non ha messo ben nove prime. Per noi è stato un brutto momento. E’ stato bravissimo Sascha a portarci sull’1-1, giocando in maniera terrificante, da numero 1 del mondo. Però poi abbiamo perso il doppio dove abbiamo giocato contro il numero 1 e il numero 3 della classifica di specialità e ci può stare. Io credevo comunque che ce l’avremmo fatta nel doppio, ma onestamente, loro sono partiti molto forte nei primi game, sin dall’inizio. Entrambe le coppie erano un po’ nervose, poi il loro break e due palle break annullate a noi gli hanno dato un po’ di sicurezza in più e hanno vinto il primo set in scioltezza. Nel secondo set l’incontro è stato molto equilibrato, bravissimi loro a sfruttare il match point. hanno servito con percentuali molto alte, più del 70% sia con la prima che con la seconda e quando fai questi numeri spesso vinci in doppio.”

Domanda per Kevin. Cosa pensi di Henry e Neal che dall’anno prossimo giocheranno insieme nel circuito?

Pubblicità

Krawietz: “Naturalmente conosco bene entrambi perché li ho affrontati più volte anche se con partner differenti. Sono comunque il primo e il terzo giocatore nel ranking e quindi sono la migliore coppia britannica possibile. Credo che saranno tra le coppie favorite il prossimo anno per fare bene nel circuito. Del resto quest’anno Neal ha vinto due Slam e Henry è il numero 1 del ranking, quindi credo faranno un gran lavoro insieme”