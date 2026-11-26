Coppa Davis Finale Josef Schwaerzler Joel 170 4 4 Daniel Merida Aguilar 42 6 6 Statistiche e andamento

Dopo il debutto vincente in Cile contro Tabilo a settembre, Daniel Merida fa il suo esordio anche alla Final 8 con la maglia della Spagna e porta a casa un importante primo punto contro Schwaerzler. Di seguito le dichiarazioni dei due protagonisti da Bologna.

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D: “Cosa ti ha permesso di cambiare l’inerzia del primo set?”

Merida: “All’inizio è stata dura. La superficie è un po’ troppo veloce. Ho cercato di trovare la fiducia nei miei colpi e di mettere più palle possibili in campo. Lui ha iniziato a sbagliare qualcosa nel finale di primo set e lì ho pensato a fare meno errori possbili e a giocare con attenzione”.

D: “Come ti sei sentito dopo aver conquistato il punto della vittoria?”

Merida: “È stata una grandissima emozione. Non ho giocato al mio livello oggi, ma l’importante era vincere e portare il primo punto alla Spagna, questa era la cosa più importante. Chiaramente sono molto contento e pronto ad andare a sostenere Rafa nel prossimo incontro”.

Queste invece le parole dell’austriaco.

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D: “Parlaci un po’ del match, come ti sei sentito sul campo”

Schwaerzler: “È stata una sensazione bellissima. È il sogno di ogni giocatore far parte della squadra di Coppa Davis e giocare per la propria nazione, di fronte a tanta gente. Credo di essere partito anche molto bene, purtroppo ho mancato le occasioni che ho avuto, lui invece ha sfruttato la prima a sua disposizone. Probabilmente ha sfruttato la maggiore esperienza nel giocare a questi livelli nel circuito e di fronte a un pubblico così numeroso”.

D: “Pensi che davvero la sua esperienza abbia fatto la differenza nel primo set?”

Schwaerzler: “Sicuramente un po’. Io non sono stato neanche molto fortunato sulla prima palla break, quando ho sbagliato un diritto non impossibile. Però è andata così. Sicuramente allenandomi sempre di più non sbaglierò in futuro colpi del genere”.

D:“Parlaci un po’ dell’atmosfera in campo”

Schwaerzler: “L’ho già detto prima, un’atmosfera incredibile. Sono davvero contento di aver potuto giocare per la mia nazione davanti a tanta gente. Un’emozione incredibile”.