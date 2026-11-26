Dopo il debutto vincente in Cile contro Tabilo a settembre, Daniel Merida fa il suo esordio anche alla Final 8 con la maglia della Spagna e porta a casa un importante primo punto contro Schwaerzler. Di seguito le dichiarazioni dei due protagonisti da Bologna.
D: “Cosa ti ha permesso di cambiare l’inerzia del primo set?”
Merida: “All’inizio è stata dura. La superficie è un po’ troppo veloce. Ho cercato di trovare la fiducia nei miei colpi e di mettere più palle possibili in campo. Lui ha iniziato a sbagliare qualcosa nel finale di primo set e lì ho pensato a fare meno errori possbili e a giocare con attenzione”.
D: “Come ti sei sentito dopo aver conquistato il punto della vittoria?”
Merida: “È stata una grandissima emozione. Non ho giocato al mio livello oggi, ma l’importante era vincere e portare il primo punto alla Spagna, questa era la cosa più importante. Chiaramente sono molto contento e pronto ad andare a sostenere Rafa nel prossimo incontro”.
Queste invece le parole dell’austriaco.
D: “Parlaci un po’ del match, come ti sei sentito sul campo”
Schwaerzler: “È stata una sensazione bellissima. È il sogno di ogni giocatore far parte della squadra di Coppa Davis e giocare per la propria nazione, di fronte a tanta gente. Credo di essere partito anche molto bene, purtroppo ho mancato le occasioni che ho avuto, lui invece ha sfruttato la prima a sua disposizone. Probabilmente ha sfruttato la maggiore esperienza nel giocare a questi livelli nel circuito e di fronte a un pubblico così numeroso”.
D: “Pensi che davvero la sua esperienza abbia fatto la differenza nel primo set?”
Schwaerzler: “Sicuramente un po’. Io non sono stato neanche molto fortunato sulla prima palla break, quando ho sbagliato un diritto non impossibile. Però è andata così. Sicuramente allenandomi sempre di più non sbaglierò in futuro colpi del genere”.
D:“Parlaci un po’ dell’atmosfera in campo”
Schwaerzler: “L’ho già detto prima, un’atmosfera incredibile. Sono davvero contento di aver potuto giocare per la mia nazione davanti a tanta gente. Un’emozione incredibile”.