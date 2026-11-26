Coppa Davis ore 12:15 Arthur Fery 32 Alexander Zverev 1 Statistiche e andamento

Sarà il classico giovedì di Davis (con il nuovo format del tabellone a 8 squadre) quello che ci attende, con in programma gli ultimi due quarti di finale. Si inizia alle ore 10 con Germania-Gran Bretagna e si continuerà con Spagna-Austria, in programma non prima delle 17.

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In teoria sembrerebbe che tutto possa portare ad una semifinale Germania-Spagna e quindi a una riedizione della finale del Master tra Zverev e Alcaraz, ma si sa che in Davis nulla può darsi per scontato. Certo che l’Austria sembra davvero poca cosa se paragonata agli spagnoli, con o senza Alcaraz in campo (che potrebbe rifiatare ancora in vista dell’eventuale semifinale di sabato), mentre sicuramente non così scontato è il quarto in programma nella mattinata. Zverev dovrebbe essere in campo, ma la sfida tra i numeri 2 (Struff-Norrie?) pare aperta a qualsiasi pronostico e su un eventuale 1-1 il doppio decisivo sarebbe molto equilibrato (Krawietz e Puetz, all’ultima competizione insieme causa ritiro di Puetz, contro Patten e Skupski, coppia nuova nel circuito nel 2027).

Insomma, il giovedì delle Finals di Bologna si presenta comunque intrigante. Andiamo per ordine

GERMANIA-GRAN BRETAGNA (ore 10).

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I tedeschi hanno Alexander Zverev, accompagnato dai singolaristi Struff e Hanfmann e dai doppisti Krawietz e Puetz.

Il ranking indica Struff come numero 2, vedremo se capitan Kohlmann gli vorrà preferire Hanfmann. Ma vista la superficie abbastanza veloce Struff sembrerebbe il più indicato a scendere in campo.

Gli inglesi invece hanno Arthur Fery come nr.1, Cameron Norrie come nr.2 al passo d’addio, il giovane Toby Samuel come terza scelta nei singolari e i doppisti Patten e Skupski che nel 2027 inizieranno a giocare insieme anche nel circuito.

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I precedenti tra le due nazionali sono 6-5 per la Germania. Le due nazionali da quando si affrontano nella Davis si sono sempre alternate nelle vittorie, tranne nel 1932 e nella successiva sfida del 1939 quando vinse la Germania. Per la terza volta si incontrano a livello di quarti di finale in campo neutro nelle Finals. E’ successo già nel 2019 a Madrid e nel 2021 a Innsbruck.

Zverev ha battuto due volte su due quest’anno Fery, a Wimbledon in tre set e a Vienna in due lasciandogli le briciole. Struff e Norrie sono invece 1-1 nei precedenti. Struff ha vinto nella sfida di Davis del 2021 a Innsbruck, Norrie ad Auckland nel 2019. Entrambe le sfide finite in tre set.

Per la Germania i Qualifiers sono stati una sorta di passeggiata di salute avendo battuto 4-0 il Perù e 3-1 la Croazia in casa. Non è stata da meno la squadra britannica, che ha superato la Norvegia 4-0 a Oslo e l’Ecuador a settembre in casa. Ricordiamo che la Gran Bretagna è l’unica nazionale che ha giocato tutte le edizioni della storia della Coppa Davis.

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PRONOSTICO

Innegabile una preferenza per i tedeschi, perché con Zverev a meno di clamorose sorprese si parte dall’1-0 e non è un trascurabile vantaggio in una sfida che si basa su tre incontri. Dovrà essere bravo Norrie (se scelto come nr.2) a esser capace di ribaltare il pronostico battendo Struff e così rimandando tutto (stiamo sempre dando per scontata la vittoria di Zverev) al doppio decisivo che sarebbe allo stesso tempo drammatico ma molto emozionante visti i protagonisti che scenderanno in campo, specialisti della disciplina

GERMANIA 60% – GRAN BRETAGNA 40%

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SPAGNA-AUSTRIA (ore 17)

La sfida si presenta impari seppur la Spagna è per l’Austria una specie di talismano, visto che nell’unica edizione della Davis in cui ha raggiunto la semifinale (1990) gli austriaci batterono nel cammino proprio gli avversari di questa edizione.

Gli spagnoli capitanati da David Ferrer, che al termine dell’edizione 2026 lascerà il ruolo, schierano Carlos Alcaraz nr.3 del ranking, Rafa Jodar nr. 10, Daniel Merida nr. 42 e poi i doppisti Martinez e Granollers.

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Jurgen Melzer, capitano austriaco e ottimo ex giocatore (uno dei pochi in epoche recenti a raggiungere la Top10 sia in singolare che in doppio) ha invece convocato Jurij Rodionov (nr. 119 Atp), Lukas Neumeyer (157), Joel Schwaerzler (170), Neil Oberleitner e Lucas Miedler (questi ultimi nr. 15 e 16 della classifica di specialità di doppio).

Basta leggere il netto divario dei valori in campo per capire come un’eventuale vittoria dell’Austria sarebbe da considerarsi un vero e proprio miracolo sportivo. E l’impressione è che Ferrer preferirà schierare in singolare Jodar e Merida e far rifiatare e ricaricare le batterie a Carlos Alcaraz, che sarebbe così in condizioni perfette per la potenziale semifinale in programma sabato.

L’Austria conduce 3-2 nei precedenti contro la Spagna ma l’ultima vittoria risale al 1995. La Spagna ha invece vinto l’ultima sfida nel 2012.

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L’Austria è arrivata a queste Finals battendo prima il Giappone a domicilio e poi in casa il Belgio di Bergs. La Spagna invece, in quanto finalista della passata edizione, è stata esentata dal 1° turno dei Qualifiers e nel secondo ha sconfitto nettamente il Cile in trasferta. Nei precedenti tra i possibili singolaristi sfidanti, Rodionov è clamorosamente in vantaggio su Alcaraz negli scontri diretti (vittoria nel 2019 in un challenger), mentre Neumayer è in svantaggio contro Jodar (ma trattasi sempre di un’unica sfida in un challenger).

PRONOSTICO

Spagna nettamente favorita

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SPAGNA 90% – AUSTRIA 10%