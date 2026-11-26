Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 3 2 Alexander Zverev 1 6 6 Statistiche e andamento

L’edizione 2026 della Davis Cup conosce già i nomi delle prime due semifinaliste, che si sfideranno nella giornata di venerdì. La Repubblica Ceca di Berdych affronterà l’Italia campione in carica – vincitrice delle ultime tre Insalatiere – sul cemento indoor della SuperTennis Arena, dove più di dieci mila tifosi tricolore sosterranno gli azzurri guidati da capitan Volandri per neutralizzare la temibilissima flotta ceca.

Ma la parte bassa del tabellone della Finals 8 attende ancora l’esito dei due quarti di finale, che si disputeranno in data odierna. Alle ore 10:00, partirà ufficialmente il Tie tra Gran Bretagna e Germania, che vanta la presenza del numero uno al mondo, Sascha Zverev. Il team tedesco ha degli ottimi elementi per incutere timore alle nazioni rivali in quest’edizione di Davis, presentando nello scacchiere anche Jan-Lennard Struff (che quasi certamente disputerà il singolare), Yannick Hanfmann e i due esperti doppisti, Krawietz/Puetz. Micheal Kohlmann sa che può contare sui propri uomini, favoriti nel pronostico contro una Gran Bretagna che paga principalmente l’assenza di Jack Draper. I bookmakers prevedono che sarà proprio la Germania ad accedere in semifinale, proponendo il passaggio del turno a 1,32 su Stake, Perlapay e Netwin. Ma gli inglesi non sono affatto spacciati, poiché gli basterebbe vincere almeno un singolare per sfidare a viso aperto i doppisti rivali, in virtù della solidissima coppia di doppio composta da Patten e Skupski. L’accesso in semifinale della Gran Bretagna è infatti proposto a 3,10 su Stake, Netwin e Perlapay.

Enrome divario, invece, tra Spagna e Austria – secondo quarto di finale che andrà in scena a partire dalle ore 16. Alcaraz e Jodar fanno semplicemente paura, e contro i singolaristi austriaci, dovrebbe filare tutto liscio come l’olio. La Spagna ha già un piede in semifinale, e il passaggio turno è infatti quotato a 1,04 su Stake, Perlapay e Netwin. Mentre l’eventuale – clamorosa – vittoria del team guidato da Melzer verrà pagata 8,50 volte la posta su Stake, Perlapay e Netwin.