Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 6 6 6 Soonwoo Kwon 139 3 7 7 Statistiche e andamento

Più sollievo che entusiasmo. È questo il sentimento che accomuna le grandi firme del giornalismo sportivo italiano all’indomani della soffertissima qualificazione degli azzurri alle semifinali di Coppa Davis. L’Italia ha rischiato di aggiungere un’altra Corea alla memoria sportiva nazionale, prima che Matteo Berrettini e Andrea Vavassori scongiurassero il peggio nel doppio decisivo. Le difficoltà di Flavio Cobolli, il ritorno vincente di Lorenzo Musetti e gli interrogativi alla vigilia della ben più impegnativa sfida con la Repubblica Ceca animano la rassegna stampa di questo giovedì 26 novembre.

Italia avanti, ma quanta fatica (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Una Corea anche nel tennis sarebbe stata una beffa atroce per un movimento che negli ultimi anni ha conquistato una posizione di assoluta preminenza a livello mondiale. Riccardo Crivelli, sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come sia stato necessario ricorrere al doppio per avere ragione di una nazionale senza alcun rappresentante tra i primi cento giocatori del ranking ATP. È la magia della Coppa Davis, una competizione capace da sempre di sovvertire le gerarchie e regalare notorietà a protagonisti inattesi.