Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 6 6 6 Soonwoo Kwon 139 3 7 7 Statistiche e andamento

Un set vinto, due tie-break persi e dodici palle break, delle quali soltanto una trasformata. La sconfitta di Flavio Cobolli contro il numero 139 del mondo nei quarti di finale di Coppa Davis lascia qualche interrogativo che va oltre il risultato. Perché il tennis, soprattutto quando si arriva ai suoi livelli più alti, non è soltanto una questione di colpi. C’è la pressione, quella che arriva dall’esterno e quella, forse ancora più difficile da gestire, che ci si costruisce da soli. E poi c’è la squadra, un concetto quasi estraneo a uno sport individuale, che per una settimana all’anno diventa improvvisamente centrale.

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Ne abbiamo parlato con Marco Valerio Ricci, presidente e direttore scientifico dell’Accademia dei Coach, certificato Licensed Master Trainer of NLP da Richard Bandler, esperto di coaching individuale, di gruppo e sportivo. Un’analisi che parte dalle difficoltà di Cobolli, attraversa il delicato equilibrio dello spogliatoio azzurro e arriva alle scelte che attendono Filippo Volandri. Con una premessa importante dello stesso Ricci: non avendo mai incontrato personalmente Cobolli, le sue sono valutazioni basate sui comportamenti e sulle dichiarazioni pubbliche del giocatore.

Partiamo da Flavio Cobolli. A Vienna lo abbiamo visto sfogare in lacrime il nervosismo, poi alle ATP Finals ha parlato di Torino come della sua “Coppa Davis in singolare”, perdendo però tutte e tre le partite. Adesso, nella vera Coppa Davis, arriva un’altra sconfitta. Quanto può averlo condizionato il peso delle responsabilità?

“Se guardiamo l’oggettività dei fatti, abbiamo dei risultati. Ma poi ci sono i processi mentali e soprattutto il significato che il giocatore attribuisce a quello che sta vivendo. La mia impressione è che Cobolli si sia autoattribuito una responsabilità che nessuno gli aveva ufficialmente assegnato. Non è arrivato qualcuno a dirgli che, in assenza di Sinner, tutta la responsabilità del tennis italiano sarebbe stata sua. È lui che, in un certo senso, se l’è presa addosso. Questo ci racconta qualcosa del suo modo di vivere la competizione. È una persona che sente molto la partita e le responsabilità. Probabilmente questo cambiamento lo ha messo in difficoltà. Un conto è inseguire un obiettivo, un altro è ritrovarsi improvvisamente nella posizione di dover rappresentare un intero movimento”.

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La partita di ieri sembra raccontare proprio questo. Cobolli vince il primo set, ma nei momenti decisivi non riesce a chiudere. Quanto conta la tenuta mentale sui punti importanti?

“Conta moltissimo. Ricordo una riflessione attribuita a Federer: nell’arco della carriera aveva vinto poco più della metà dei punti giocati, ma aveva saputo conquistare quelli che contavano davvero. È questo che fa la differenza, specialmente nel tennis. La capacità di gestire tensione e pressione quando arriva il punto decisivo. Nel caso di Cobolli, probabilmente è cambiata la percezione della pressione. Fino a oggi non era abituato a essere considerato il punto di riferimento del movimento italiano e, di conseguenza, potrebbe non essersi allenato mentalmente a gestire questo ruolo. È come se, in determinati momenti, si auto-inceppasse”.

Lei sostiene che una delle difficoltà più grandi per un atleta non sia arrivare al vertice, ma riuscire a rimanerci. Perché?

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“Perché sono due situazioni completamente diverse. Nell’allenamento mentale uno degli aspetti più importanti è aiutare gli atleti a prevedere ciò che potrebbe accadere una volta raggiunti i propri obiettivi. Tutti lavorano per arrivare al top, ma non tutti sono preparati a restarci. Pensiamo ad Andre Agassi e a quello che racconta in Open. Era stato preparato fin da bambino per raggiungere il vertice, ma una volta arrivato ha attraversato un periodo di grandissima difficoltà, prima di trovare gli strumenti per risalire. Io lo chiamo l’effetto Pac-Man. Quando insegui un obiettivo hai sempre un pallino successivo da raggiungere, qualcosa che ti attrae e ti spinge in avanti. Quando arrivi in cima, improvvisamente quei pallini finiscono. E al posto dello stimolo può comparire la sensazione che tutto sia sulle tue spalle. Alcuni atleti non vengono preparati a questo passaggio. Anche perché, a volte, si teme che prepararli a essere i migliori possa portarli a sentirsi arrivati”.

Nelle sue parole sembra emergere anche un altro aspetto: il dubbio di meritare davvero la posizione raggiunta. Possiamo parlare di sindrome dell’impostore?

“Potenzialmente sì, o quantomeno possiamo interrogarci sul senso di merito che un atleta percepisce. Mi spiego: senti davvero di meritare di essere la punta di diamante del tennis italiano? Senti di meritare ciò che hai conquistato e soprattutto di poterlo mantenere? Alle Finals, per esempio, dopo aver perso tutte e tre le partite, è come se implicitamente il messaggio fosse stato che la massima aspirazione era partecipare, più che vincere il torneo. Una volta raggiunto l’obiettivo, non sei riuscito a esprimerti. Questo può essere collegato al senso di merito e, in una forma più estesa, a quella che chiamiamo sindrome dell’impostore. Naturalmente è soltanto un’ipotesi. Non ho mai avuto l’opportunità di incontrare Cobolli e non posso sapere quali siano realmente i suoi processi interiori. Mi dà l’impressione di essere una persona molto sensibile, che vive intensamente le emozioni, e che questa situazione possa averlo trovato impreparato”.

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Quanto può incidere il lavoro dell’entourage nella gestione di questo genere di situazioni?

“Ho l’impressione che a Cobolli sia stato consentito di caricarsi di un peso eccessivo. Una delle funzioni fondamentali di chi si occupa della preparazione mentale è proprio anticipare certe situazioni. Tutti mirano ad arrivare al vertice, ma non tutti sono pronti per restarci. Bisogna preparare l’atleta anche a questo cambiamento, tenendo conto che ogni persona è diversa e che stiamo parlando di meccanismi molto delicati”.

Passiamo allo spogliatoio della nazionale. In questi giorni si è parlato molto dei rapporti tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, con alcune immagini e atteggiamenti che hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile distanza personale. Dall’altra parte, squadra e federazione insistono sulla compattezza del gruppo. Quanto possono incidere eventuali tensioni in una squadra composta da atleti abituati a competere individualmente?

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“Dobbiamo fare una distinzione fondamentale: due professionisti non devono necessariamente essere amici per stimarsi e lavorare bene insieme. Sono due piani completamente diversi. Osservando alcuni comportamenti si può avere l’impressione che tra loro non ci sia una particolare vicinanza personale, ma questo non significa assolutamente che non possano costituire un team vincente. Non significa neppure che non possa esserci armonia professionale. Se io non abbraccio una persona, magari perché non ho con lei un rapporto particolarmente stretto o perché ci sono state delle difficoltà, questo non toglie che, nel momento in cui lavoriamo insieme, quella persona possa fidarsi di me”.

Quindi la fiducia personale e quella professionale possono seguire percorsi completamente differenti?

“Esattamente. Dobbiamo distinguere la fiducia nelle capacità dalla fiducia nella relazione. E quest’ultima, a sua volta, va distinta tra relazione personale e professionale. Posso non avere particolare fiducia nella relazione personale con qualcuno, non desiderare un contatto fisico o non avere voglia di trascorrere del tempo insieme fuori dal lavoro. Ma la fiducia professionale è un’altra cosa. Significa sapere che, quando arriverà una difficoltà e avrò bisogno del supporto della squadra, quel supporto ci sarà. Non dobbiamo necessariamente andare a cena insieme o uscire a bere qualcosa per essere una squadra. Quando siamo in campo, quando discutiamo nello spogliatoio, sappiamo che stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. È il contesto professionale che ci permette di trovare quell’armonia”.

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Questo significa che la narrazione di una nazionale unita, proposta dal capitano e dalla federazione, può essere autentica anche in presenza di rapporti personali non particolarmente stretti?

“Io considero Musetti e Berrettini due professionisti di altissimo livello e quindi ritengo che le dichiarazioni della federazione abbiano un loro senso. Poi, naturalmente, esiste anche una componente di comunicazione, che possiamo definire politica, per cui è importante trasmettere all’esterno un’immagine di armonia. Ma un gruppo può essere professionalmente coeso anche quando sul piano personale non tutti i suoi componenti sono legati da amicizia”.

Torniamo a Cobolli e alla scelta che attende Filippo Volandri. Se fosse lei il capitano, dopo quanto visto ieri, lo schiererebbe in semifinale?

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“Sì, ma a una condizione: prima farei un lavoro di chiarificazione con il giocatore, sia sul piano mentale sia su quello emotivo. Credo che Volandri abbia le capacità per farlo e per aiutarlo a sbloccarsi. Dal punto di vista tecnico Cobolli non si discute. Il problema è aiutarlo a ritrovare le motivazioni, dando loro una forza sufficiente per superare il peso della responsabilità e quello delle esperienze recenti. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque di ragazzi. Serve un lavoro che permetta all’atleta di andare oltre quello che è successo e di ritrovare l’accesso alle proprie risorse”.

Quindi, nelle condizioni in cui lo abbiamo visto ieri, non lo manderebbe nuovamente in campo?

“Se dovessi giudicare esclusivamente quello che abbiamo visto, no, non lo schiererei. Ma il compito di Volandri non è semplicemente quello di dirgli: dai, riproviamoci. Altrimenti quale sarebbe il valore aggiunto del capitano? Deve parlare con il giocatore e aiutarlo a ritrovare quelle risorse che possiede. Soltanto dopo quel confronto, sulla base della risposta di Cobolli, prenderei la decisione definitiva. Non lo farei a scatola chiusa. Credo che Volandri sappia svolgere questo lavoro e che sicuramente si possa fare”.