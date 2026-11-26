Coppa Davis Finale Josef Schwaerzler Joel 170 4 4 Daniel Merida Aguilar 42 6 6 Statistiche e andamento

Spagna-Austria 1-0

D. Merida-Aguilar b. J. J. Schwaerzler 6-4 6-4

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La Spagna si prende il primo punto della sfida di quarti di finale con l’Austria grazie al successo di Daniel Merida Aguilar su Joel Schwaerzler. Il ragazzo austriaco esce dal campo con onore e dopo aver mostrato un portagioie di buonissimo livello, una serie di intuizioni di notevole spessore tecnico, unite però, come ci si può aspettare, a una certa povertà dal punto di vista tattico.

Il ragazzo austriaco ha spinto con energia ma non è riuscito nell’impresa di togliere la battuta al rivale; Merida, in difficoltà nel primo quarto d’ora di gara, ha aspettato con saggezza i primi segni di calo dell’avversario per mettere bene i piedi in campo e cominciare un lavoro di bollitura che è culminato con il primo break nel finale del primo set e con il secondo nel cuore del set successivo.

Questi due successi sono risultati ampiamente sufficienti a portare il punto, anche perché Schwaerzler non ha conquistato nessuna palla-break. Bravo comunque il giovanotto, che ha bisogno di giocare di più tra i grandi, ma il pronostico a favore dell’iberico, dopo i primi giochi, non è mai veramente sembrato in pericolo. Ora tocca a Jodar.

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Primo set: Schwaerzler parte a razzo ma nel finale concede la battuta e il set

Protagonista di cinque match nel circuito ATP dal 2024 a oggi, tutti persi, e nella stagione che volge al termine vincitore di 3 challenger, Joel Schwaerzler svela da subito la sua predilezione per il jet tennis, unita a una non disprezzabile disinvoltura nel resistere in fase difensiva. Il suo dritto mancino è un’autentica mazzata, che lui somministra con vigore non sempre però supportato da raziocinio.

Per i primi tre game il ritmo dello scambio lo detta il ventenne austriaco, mentre Merida punta a non perdere terreno, fidando nell’avventatezza del rivale. Schaerzler spinge molto, svelando doti di sensibilità con un lob di rovescio perfetto, ma sbaglia spesso quando lo scambio si allunga; Merida mostra di poter controllare meglio l’esuberanza del rivale ma il ragazzo austriaco con personalità si porta sul 3-2 dopo 23 minuti di gara.

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La genialità che traspare qua e là nel tennis dell’austriaco è soffocata dal disordine tattico, aggravato da un’intuibile voglia di strafare, che spinge Schwarzler a preferire la ricerca del colpo vincente troppo spesso alla costruzione della manovra. Ciò nonostante Joel mantiene anche il quarto turno alla battuta, con una prima palla un po’ latitante ma, quando arriva, molto efficace.

Merida non tradisce segni di timore per essere stato chiamato a sostituire Alcaraz e risponde colpo su colpo, mentre con un secondo lob millimetrico, ora di dritto, Schwaerzler offre un secondo indizio di buona sensibilità nella sinistra. Il momento-chiave del set giunge nel nono gioco, quando sul 30 pari Merida resiste con energia e intelligenza al forcing dell’avversario, provocandone l’errore poco più avanti.

L’atleta iberico ha la palla-break e la gioca nuovamente con acume; il ragazzo austriaco sbaglia ancora in un altro rally estenuante, almeno per lui, e cede prima la battuta e poco dopo il set. Per lui ci sono ben 15 errori non forzati.

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Secondo set: Merida cresce mentre il rivale perde smalto e subisce un nuovo 6-4

L’inizio del secondo parziale, che vede Schwaerzler esordire con un game bianco, mostra Merida maggiormente a suo agio nel contrastare i colpi del rivale. Daniel riesce a ritagliare spazi per l’affondo personale e a dirigere con precisione la risposta, obbligando Joel a spostamenti laterali in recupero; alla prima pausa lunga il più giovane dei due tiene il vantaggio di 2-1, senza break.

Nel quarto gioco la tendenza si acuisce e il contrattacco di Aguilar diviene via via più pericoloso, mentre Schwaerzler perde brillantezza in maniera vistosa. Lo spagnolo ottiene il break chiudendo in attacco e con un parziale complessivo di 12 punti a 2 manda sul tabellone il parziale di 4-2 in proprio favore.

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L’austriaco si scuote con una battuta a 200 chilometri all’ora, seguita da un ace che non viaggia a velocità molto diverse; lo sfogo si esaurisce però presto e Merida ritorna a dettare i tempi del palleggio. Con un altro asso Schwaerzler evita guai peggiori e conserva la battuta per il 3-4, ma ora solo il colpo di inizio palleggio lo sostiene veramente.

Merida infatti sale fino al 5-3 con facilità e nel nono game prosegue a tenere il rivale lontano dalla linea di fondo, cambiando ritmo improvvisamente con il dropshot di dritto, fino alla conquista di tre matchpoint consecutivi. Joel li annulla tutti spingendo a tutto gas e cattura il gioco del 4-5 con caparbietà ma nel gioco successivo non ha più risorse e cede il match con un altro 6-4 al passivo.