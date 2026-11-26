Coppa Davis Finale Jurij Rodionov 119 6 0 1 Rafael Jodar 10 2 6 6 Statistiche e andamento

Spagna-Austria 2-0

D. Merida-Aguilar (ESP) b. J. J. Schwaerzler (AUT) 6-4 6-4

R. Jodar (ESP) b. J. Rodionov (AUT) 2-6 6-0 6-1

Pubblicità

La Spagna non ha bisogno di Carlos Alcaraz per battere l’Austria e qualificarsi per le semifinali di Coppa Davis senza dover ricorrere al doppio. D’altra parte, el capitán David Ferrer ha chiuso la carriera avanti 7-2 contro der Kapitän Jurgen Melzer. Dopo la vittoria di Merida su Schwaerzler, Rafael Jodar ha però creato qualche apprensione alla propria panchina nella sfida inedita tra i numeri 1 delle rispettive formazioni, costretto alla rimonta da Jurij Rodionov. 2-6 6-0 6-1 in un’ora e mezzo per il ventenne di Madrid, arrivato comprensibilmente scarico agli ultimissimi appuntamenti della stagione, ma non tanto da non riuscire a ripigliarsi dopo l’orrido primo set contro il mancino da Norimberga.

Primo set: Rodionov padrone del campo, Jodar confuso

Chi si aspettava un Rodionov incapace di tenere il ritmo è rimasto sorpreso almeno quanto il numero 10 del mondo dall’iniziale solidità dell’austriaco, abile a sfruttare le insicurezze sul lato destro dello spagnolo, diventato presto una miniera di gratuiti. Troppo morbido Jodar quando cerca di cambiare lungolinea e finisce con il subire la precisione del dritto mancino. La confusione prende il sopravvento, neanche il rovescio trova più il campo e Jurij si fa suo il parziale.

Pubblicità

Secondo set: inversione di rotta

Nel secondo set Jodar la mette proprio sulla remata, una cosa vagamente triste per un top 10 ventenne. L’importante però è non perderla, vediamo se l’altro riesce a vincerla ora che, contrariamente all’inizio, intravede la possibilità del successo. Rafa cerca bene la palla, con i giusti appoggi, non sbaglia più e l’Rodionov è costretto a rischiare andando fuori giri o presentandosi a rete senza granché in mano, finendo per essere infilato da passanti peraltro ottimi. Jodar prende viepiù sicurezza, può alzare il ritmo e il bagel che porta la sfida al terzo è la naturale conclusione del set.

Terzo set: Jodar inarrestabile

Passata la paura nel terzo set? Non prima che il servizio di Rafa annulli la palla break nel game di apertura. Rodionov riesce solo momentaneamente a interrompere l’emorragia di game, ma un ormai rilassato Jodar maramaldeggia chiudendo 6-1. Sabato, in semifinale, la Spagna un po’ a sorpresa si troverà di fronte la Gran Bretagna che, secondo i calcoli di Zverev, aveva il 25% di probabilità di vittoria: Sascha, lo diciamo noi al suo posto, non poteva perdere da Fery e gli altri due rubber erano da 50 e 50.