Carlos Alcaraz non giocherà in singolare nell’ultimo quarto di finale delle Finals di Coppa Davis, che vedrà di fronte Spagna e Austria a partire dalle 17. Il capitano iberico David Ferrer ha deciso di concedere un turno di riposo al murciano, reduce dalle fatiche delle ATP Finals di Torino.
Ad aprire le danze saranno Daniel Merida e Joel Schwaerzler, mentre nel secondo singolare Rafael Jodar affronterà Jurij Rodionov. Alcaraz figura invece nella formazione designata per l’eventuale doppio decisivo, al fianco dello specialista Marcel Granollers.
La vincente della sfida affronterà sabato in semifinale la Gran Bretagna, che ha superato per 2-1 la Germania di Alexander Zverev.
Austria-Spagna – Le formazioni (dalle ore 17)
- J. Schwaerzler [AUT] – D. Merida [ESP]
- J. Rodionov [AUT] – R. Jodar [ESP]
- L. Miedler/N. Oberleitner [AUT] – C. Alcaraz/M. Granollers [ESP]