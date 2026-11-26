Esordio piuttosto spicy per l’Italia di Filippo Volandri nelle Finals 8 di Davis Cup. Gli azzurri hanno faticato più del previsto contro una caparbia Corea, che ha costretto i padroni di casa al doppio decisivo, dove Berrettini e Vavassori non si sono fatti trovare impreparati. La vittoria ottenuta contro i coreani proietta i campioni verso una semifinale tostissima, nella quale affronteranno la scatenata Cechia, che vanta la presenza di eccezionali atleti del calibro di Jiri Lehecka e Jakub Mensik. Mancano ancora parecchie ore, che serviranno per preparare al meglio uno scontro che deciderà chi, tra Italia e Repubblica Ceca, sbarcherà nella finalissima di Coppa Davis.

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Vavassori: “Giocare per la nazionale era un mio sogno”

Al termine dell’estenuante battaglia con la Corea, il team azzurro si è fiondato in conferenza stampa, e il primo a raccontare le proprie impressioni è stato Andrea Vavassori, autore di una prestazione maiuscola in doppio: “È stata una partita molto combattuta. Sappiamo che tutti giocano per il proprio Paese, quindi ci mettono tanta passione e ci danno il cuore. Noi cerchiamo semplicemente di mettere in campo la nostra energia e la nostra personalità. Io e Matteo abbiamo un carattere molto simile. In campo cerchiamo di trasmettere tutta la nostra energia e penso che questo sia evidente al pubblico. Ci siamo goduti l’atmosfera.

Giocare per la nazionale era un mio sogno. In questi due anni i ragazzi erano troppo forti, quindi non ho avuto l’opportunità di giocare. Ma per me è molto importante vincere questa partita e dare il mio sostegno alla squadra”.

Volandri: “Dobbiamo ricaricare le batterie, poi pensare alla Repubblica Ceca”

Successivamente è toccato a Capitan Volandri fare un recap del complicato esordio della sua squadra: “Non mi abituo mai alle emozioni della Coppa Davis. Quello che ho detto a Lorenzo è di cercare di godersi il momento più di quanto si aspetti di fare. Flavio, a quel punto della partita, ha cercato di dare tutto quello che aveva. Ha alle spalle una stagione molto lunga. Abbiamo avuto molte occasioni per lavorare su questo aspetto, ma alla fine ha dato tutto quello che aveva e questa è la cosa più importante per me. Devo ringraziare questi ragazzi che mi stanno vicino perché hanno fatto un lavoro incredibile“. Poi, il capitano, ha aggiunto qualcosa sulla prossima sfida con la Cechia: “La giornata è finita e dobbiamo già pensare alla Repubblica Ceca, ma dobbiamo prepararci per ogni singola partita. Mi aspettavo di vedere Mensik giocare nel singolo, ma poi oggi ha giocato Machac. Oggi pensavo che Chung potesse giocare il singolo e invece alla fine…In fin dei conti, è una competizione a squadre, quindi tutto è possibile. Dobbiamo cercare di ricaricare le batterie, questa è la cosa più importante per oggi. E poi ripensare alla Repubblica Ceca, ma dobbiamo riposarci”.

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D. Una domanda a Filippo: hai già parzialmente risposto alla prima che ti vorrei fare riguardo Mensik, se ti aspetti che giocherà, e volevo poi chiederti che Flavio hai ritrovato qui dopo le Finals dal punto di vista emotivo e dal punto di vista fisico.

Capitano Filippo Volandri: “Ma sicuramente è ovvio che arriva più stanco, come siamo abituati ad avere Jannik dopo che ha vinto le Nitto… arrivano decisamente stanchi perché non è solo questione di energie fisiche, se no anche tanto dispendio di energie mentali, e però nei tre giorni che ha avuto ha lavorato tantissimo prima sulla parte energetica, poi sul suo tennis, e oggi abbiamo visto il lavoro di questi due giorni. Non è bastato, ma non ho niente da rimproverargli perché ha dato veramente più di tutto quello che aveva. E questo è quello che chiedo a ognuno di loro: di interpretare il ruolo, di farlo nel massimo delle loro possibilità. Se avessimo perso il doppio 7-6 7-6 sarebbe stato lo stesso, però quello che ho detto ai ragazzi è che noi lo volevamo più di loro e alla fine si è visto, però questo è il tennis su una superficie piuttosto rapida: abbiamo dominato il primo set con tre palle break, alla fine è arrivato il tie-break, il secondo di nuovo break sopra e è successo un po’ di tutto, ma siamo stati non bravi, di più a salvare set point e poi a girare a nostro favore, quindi questo è il tennis, lo sappiamo. Ci dobbiamo abituare anche se poi alla fine è difficile farlo, però questo è quello che conta. Su Mensik… quelle informazioni ce l’ha solo Berdych, così come le formazioni che riguardano l’Italia ce le ho solo io. Possiamo fare tutti i voli pindarici del mondo, provare a fare ipotesi, però alla fine quelle informazioni ce le ho solo io, come lui ha quelle che riguardano la Cechia. Di conseguenza prepariamo tutti i match e poi vediamo chi gioca”.

D. Ragazzi, complimenti. La domanda è per Wave: so che è un ruolo un po’ particolare perché vuoi dare ovviamente il tuo contributo, però quando serve il tuo contributo vuol dire che la situazione, insomma, è un po’ in bilico, quindi ti chiedo come hai gestito un po’ negli anni questa cosa, perché immagino ci tenessi tanto a partecipare attivamente. E poi sul rapporto con Matteo.

Andrea Vavassori: “Sì, l’ho detto anche subito nel post partita che comunque se sono qui è anche grazie a Bole, abbiamo fatto un percorso bellissimo e gli sarò sempre grato di quello, quindi il rapporto d’amicizia rimarrà per sempre. Non abbiamo avuto l’opportunità perché, come ho detto prima, i ragazzi sono stati troppo bravi e noi siamo sempre nel ruolo, diciamo, di essere pronti, farci trovare pronti. Se sono bravi, per noi è meglio perché alla fine voglio talmente bene a questi ragazzi che se vincono, se vince Flavio, sono contento per lui e per la squadra, quindi sono sempre in quel limbo, diciamo, che spero di non giocare ma spero anche di giocare, perché neanche oggi speravo comunque di giocare, di poter dare il mio apporto alla squadra, e c’è quella situazione che non siamo abituati perché noi siamo abituati a prepararci alle partite e a saper di giocare, quindi sei in quel limbo che dici… Non so se giocherò o no. Anche l’anno scorso quando eravamo nelle Final 8 col Belgio e con la Spagna è stato assurdo perché Flavio ha vinto tipo 17-15 al tie-break finale. In finale con Munar era 6-1 2-1 con break, siamo andati a scaldarci, invece poi ha fatto una roba pazzesca, quindi ce la siamo goduta, è stata un’atmosfera pazzesca, queste sono le partite che vogliamo giocare in Davis, quindi bello, è stato bellissimo”.

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Ubaldo Scanagatta, Ubitennis. Una domanda per Filippo: quanto ti preoccupa la sconfitta di Cobolli anche in vista dell’incontro con la Cechia e di un’eventuale soluzione, eventuale sostituzione oppure rischierarlo di nuovo? E quanto ti preoccupa anche il braccio di Matteo? E invece ad Andrea chiedo: te che sei abituato a giocare con tutte le coppie più forti del mondo, ti trovi contro due coreani con i quali probabilmente non ti aspettavi giocassero così e vincete con delle difficoltà enormi. Come lo si spiega, ecco? Come lo spiego io ai lettori che due giocatori coreani semisconosciuti alla pubblica opinione fanno un match pari con voi?

Capitano Filippo Volandri: “Sì, allora, l’unica cosa che mi dispiace del match di Flavio è che secondo me meritava di vincere. Dall’altra parte sono invece contento del match che ha fatto perché per come è arrivato da Torino, per essere a fine stagione, per come è arrivato a Torino, quindi con pochissimo allenamento, con un recupero di una lesione all’inserzione del quadricipite, ed è stato bravissimo a giocare quelle tre partite. Sono assolutamente contento e super positivo perché nei tre giorni ha lavorato tanto e nei tre giorni è migliorato tanto e oggi, rispetto a quando è arrivato, ha fatto la miglior prestazione possibile. Quindi, chiude quella partita da parte mia con grandissima fiducia perché l’ho visto migliorato in ogni singolo giorno da quando è arrivato qui. Poi secondo me avrebbe meritato di vincere, ha avuto 12 palle break e ha trasformato una sola, ma quello poi è il tennis che noi dobbiamo analizzare e dobbiamo cercare di aiutare Flavio anche a gestire nel miglior modo quelle situazioni, però no, preoccupato assolutamente no, anzi, ho fiducia. Il braccio di Matteo non mi preoccupa perché ha servito con un treno oggi e vuol dire che tutto va bene, mentre il ghiaccio per un tennista, ve lo dico anche per esperienza, dopo una partita credo sia routine”.

Andrea Vavassori: “Ne ho viste di tutti i colori in doppio. Succede di tutto con chiunque, cioè l’anno scorso abbiamo perso contro la wild card Caniato-Bondioli, non se lo aspettava nessuno, però questo è il tennis come dice Matteo. In doppio ancora più che in singolo i valori in campo si livellano tantissimo perché servono tutti bene ormai, rispondono tutti decisi e hanno giocato liberi e comunque i due coreani come ho detto anche prima, sono due giocatori che sono un po’ atipici perché Kwon era 40 del mondo, ha dovuto fare la leva militare per 18 mesi, e sfido chiunque a tornare poi nel circuito di oggi, è difficilissimo. Cioè quando stoppi per 18 mesi e torni è dura, quindi tanto di cappello se sta giocando di nuovo a un livello del genere. E Chung sappiamo tutti che ha vinto le Next Gen, ha avuto una serie di infortuni incredibile, è stato top 20, ha fatto semifinale in Australia, quindi sono due giocatori che non puoi… cioè che magari sono semisconosciuti… per chi non segue il tennis, perché se segui il tennis sai che sono due giocatori molto difficili da incontrare. E abbiamo cercato di dare il massimo, abbiamo avuto le nostre occasioni, poteva finire anche prima perché hanno giocato in maniera incredibile sulle palle break, però è ancora più bello vincere così le partite, quindi ci siamo goduti l’atmosfera e secondo me siamo una coppia che nessuno vuole incontrare“.

D. Volevo tornare un attimo su Matteo: come ti sei sentito in campo e se quel braccio lì è lo stesso che ti ha dato noia a Parigi, prima dello scontro con Alcaraz.

Matteo Berrettini: “Eh sì, perché sono destro, non ho cambiato mano nel frattempo (ride). No, però sì, sì, è lo stesso braccio e ovviamente, come diceva Filippo, bisogna prendersi cura del corpo e come ho sempre fatto ho cercato di recuperare come tutti noi poi per arrivare pronto qui alla Davis e quindi poi bisogna prendersi un po’ cura di tutto il corpo, non posso avere una vasca e il ghiaccio perché non c’è spazio, però mi servirebbe quello. E mi sono sentito molto bene in campo, mi sono sentito felice di stare in campo anche se in un ruolo magari diverso, l’ultimo doppio l’avevo giocato con Jannik a Malaga, e felicissimo di dividere il campo con Wave, come ha detto lui prima la nostra storia parte da lontanissimo, mi ricordo che giocavamo i campionati italiani under, mi ricordo addirittura la coppa delle province o qualcosa del genere, la coppa delle regioni,eravamo veramente piccolissimi e quindi veramente un sogno che si avvera e poi sentire, insomma, l’atmosfera, l’inno,quello che dico sempre, le magliette con scritto Italia, c’è qualcosa di speciale in questa competizione che mi fa tornare,grazie al capitano, ogni anno e quindi dai, sono felice, finiamo la giornata con un sorriso”.