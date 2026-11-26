Dal verde dei prati di Wimbledon alle sfide tra nazioni della Coppa Davis, passando per i quattro tornei del Grande Slam (tra questi il Roland Garros con il quale è stata prolungata la partnership) e per l’accordo con l’ATP, per generazioni di campioni, la presenza di Rolex nel tennis racconta una storia lunga quasi mezzo secolo. Una storia che si arricchisce oggi di un nuovo capitolo, con il rinnovo pluriennale della partnership tra la maison ginevrina e la Davis Cup by Generali, confermando il proprio ruolo di Official Timekeeper della più importante competizione a squadre del tennis maschile.

Un legame iniziato nel 2007 che, grazie al nuovo accordo, supererà il traguardo dei vent’anni, consolidando una collaborazione costruita attorno a valori condivisi come tradizione, eccellenza sportiva e spirito di squadra.

Pubblicità

L’annuncio accompagna le Final 8 di Bologna, appuntamento conclusivo di una stagione che riunisce alcune delle migliori nazionali del panorama internazionale e che, ancora una volta, mette al centro una delle caratteristiche più affascinanti della Coppa Davis: la capacità di trasformare uno sport individuale in una questione collettiva. “Siamo lieti di essere associati a una delle competizioni a squadre più iconiche del tennis”, ha dichiarato Arnaud Boetsch, Director of Communications & Image di Rolex. “Il proseguimento della nostra partnership con la Coppa Davis riflette un rapporto sviluppato nel corso di molti anni. Siamo orgogliosi di sostenere il torneo e i suoi valori di spirito di squadra, passione e tradizione sportiva”.

Quello con la Davis rappresenta, del resto, uno dei capitoli di una relazione ben più ampia tra Rolex e il tennis, iniziata nel 1978 con Wimbledon, quando il marchio svizzero divenne Official Timekeeper dei Championships. Da allora la sua presenza si è progressivamente estesa fino a comprendere tutti e quattro i tornei del Grande Slam, i circuiti ATP e WTA e le Finals della Billie Jean King Cup.

Una continuità che attraversa epoche e generazioni, accompagnando l’evoluzione del tennis senza perdere il riferimento alle sue tradizioni. Non è casuale, in questo senso, anche il rapporto costruito con alcuni dei protagonisti più rappresentativi della storia di questo sport. Da Rod Laver, Stefan Edberg e Roger Federer, tutti vincitori della Coppa Davis, fino a due interpreti della generazione attuale come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, Rolex ha legato il proprio nome ad atleti che hanno contribuito, ciascuno nella propria epoca, a ridefinire i confini della disciplina.

A sottolineare il significato del rinnovo è stato anche Ross Hutchins, CEO di World Tennis: “Rolex è il partner più longevo della Coppa Davis e siamo entusiasti di proseguire questa collaborazione. Il marchio è sinonimo di successo e prestigio e il suo impegno nei confronti della nostra competizione rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio”.

Hutchins ha inoltre evidenziato come l’accordo arrivi in un anno caratterizzato da una significativa crescita commerciale della manifestazione, confermando la volontà di rafforzarne ulteriormente il posizionamento internazionale. Per la Coppa Davis, che nel corso della propria storia ha attraversato cambiamenti profondi nella formula e nell’organizzazione, il rinnovo rappresenta dunque anche un elemento di continuità. Per Rolex, invece, è un ulteriore tassello di una presenza nel tennis che dura da quasi mezzo secolo.

In uno sport nel quale ogni punto può cambiare il destino di una partita e ogni generazione lascia il proprio segno, il tempo resta un elemento essenziale. E alcune collaborazioni dimostrano di saperlo attraversare.