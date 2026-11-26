“Se io fossi” immagina, tra il (poco) serio e il faceto, cosa si nasconde nelle menti dei protagonisti del tennis. Che cosa potrebbero pensare ma non direbbero mai nelle conferenze stampa, da sempre teatro del banale virgolettato, senza filtri e con molta – forse troppa… – fantasia. Un viaggio onirico e paradossale nel subconscio dei campioni, per scoprire veramente il Super-io lentigginoso di Jannik Sinner e l’Es canotta e baffetti di Carlos Alcaraz, sempre all’insegna dell’ironia e della leggerezza.

Se io fossi Filippo Volandri, beh, non me la passerei così bene come molti pensano. No, non mi riferisco al pericolo appena scampato contro la Corea, anche se, detta come va detta, Kwon e compagni ci hanno fatto vedere i sorci verdi… Al di là della Corea (perchè sì, siamo al di là, meno male!), tre Davis in bacheca (il 75% delle Davis azzurre, visto? So anche far di conto…) e un ben di Dio di giocatori, anche senza Jannik, che chissà mai se rivedrò in azzurro. Non alzate il sopracciglio, dai, lo so benissimo che con l’Italia non lo rivedrò più, ma per una volta la forma mi piace di più della sostanza e a forza di stare davanti alle telecamere, tra campo e panchina, ho imparato molto bene la litania dell’ovvio tra virgolette.