L’intervento chirurgico al ginocchio destro cui si è sottoposto Jannik Sinner nella giornata di martedì a Turku, in Finlandia, ha posto fine a mesi di tentativi di recupero attraverso terapie conservative. Restano però diversi interrogativi sulla natura dell’infortunio dell’altoatesino e, soprattutto, sui tempi necessari per rivederlo in campo.

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Per cercare di fare chiarezza, il giornalista americano Ben Rothenberg ha interpellato per la sua newsletter Bounces due specialisti, Anthony J. Scillia e Alexander E. Weber. Una premessa doverosa: nessuno dei due medici ha avuto direttamente in cura Sinner, ma entrambi conoscono approfonditamente la patologia e il tipo di intervento al quale si è sottoposto l’azzurro. Nei giorni scorsi, su Ubitennis, avevamo invece interpellato in esclusiva il professor Vaienti, ex direttore della Clinica Ortopedica dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Una patologia comune, un intervento raro

La sindrome della bandelletta ileotibiale, una struttura fibrosa che si estende dalla cresta iliaca fino alla tibia, è una patologia cronica da sovraccarico piuttosto diffusa tra gli sportivi. Assai meno frequente è invece la necessità di intervenire chirurgicamente.

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«Oltre il 95% dei casi viene trattato senza ricorrere alla chirurgia», ha spiegato Weber a Bounces.

Riposo, fisioterapia, stretching, massaggi ed eventualmente infiltrazioni rappresentano le principali alternative all’intervento. A tal proposito, già all’inizio di ottobre La Gazzetta dello Sport aveva riferito delle infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine) alle quali Sinner si era sottoposto a Lione.

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Secondo Weber, l’opzione chirurgica viene generalmente presa in considerazione quando un prolungato trattamento conservativo non produce i risultati sperati.

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Perché la diagnosi può essere complicata

Uno degli aspetti più enigmatici della vicenda di Sinner riguarda le apparenti difficoltà nell’individuare l’origine del problema. Scillia ha sottolineato come il dolore nella parte esterna del ginocchio possa essere riconducibile a diverse strutture anatomiche, dal menisco alla cartilagine, passando per il legamento collaterale laterale.

Un elemento particolarmente interessante è che la sindrome della bandelletta ileotibiale può manifestarsi anche in presenza di una risonanza magnetica nella norma. La diagnosi può dunque richiedere l’esclusione di altre patologie, attraverso esami strumentali e una valutazione clinica approfondita.

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L’obiettivo dell’intervento di allungamento della bandelletta ileotibiale è quello di ridurne la tensione e l’attrito nella parte esterna del ginocchio. Esistono diverse tecniche chirurgiche per ottenere questo risultato, anche se non è precisato quale sia stata utilizzata dal dottor Lasse Lempainen nel caso di Sinner.

Ottimismo sul recupero, ma servirà tempo

Le indicazioni più incoraggianti dei due specialisti riguardano le prospettive a lungo termine. Entrambi ritengono che questo genere di intervento presenti elevate percentuali di successo e di ritorno all’attività agonistica. Scillia non esclude tuttavia la necessità di proseguire nel tempo con trattamenti fisioterapici e riabilitativi.

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Quanto alle tempistiche, Weber indica un arco temporale generalmente compreso tra i tre e i sei mesi.

Scillia distingue invece tre fasi del percorso riabilitativo: le prime sei settimane dedicate al recupero della mobilità e delle funzionalità di base, altre sei al recupero della forza muscolare e, indicativamente a partire dal terzo mese, l’avvio di un programma specifico per il ritorno all’attività sportiva.

Naturalmente si tratta di tempistiche indicative, non di una prognosi formulata specificamente per Sinner. Un atleta di eccezionali qualità fisiche potrebbe accelerare alcune tappe, ma il ritorno ai livelli di rendimento richiesti dal tennis professionistico potrebbe richiedere più tempo.

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Una prospettiva che rende impossibile la partecipazione del due volte campione dell’Australian Open al primo Slam del 2027, ma che lascia spazio all’ottimismo per il prosieguo della sua carriera.