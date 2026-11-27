Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 6 Jakub Mensik 15 3 4 Statistiche e andamento

La semifinale di Coppa Davis con la Cechia ha segnato il ritorno della serenità in casa Italia, nello specifico tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Da settimane circolano indiscrezioni e voci su rapporti tesi tra i due per motivazioni che con il tennis niente hanno a che vedere. Si era parlato anche di un’incompatibilità, che avrebbe messo quasi spalle al muro capitan Volandri. Quando si tratta di difendere i colori azzurri, però, nessuno si tira indietro e mettere da parte gli screzi personali è d’obbligo per inseguire il sogno della quarta Insalatiera consecutiva.

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Così, la distensione tra Musetti e Berrettini è iniziata grazie alla convocazione di entrambi per la Final Eight. Il ghiaccio si è sciolto progressivamente, sebbene i momenti iniziali in cui il distacco si è fatto palese non siano mancati. Su tutti, la mano di Matteo che, durante l’inno, ha accuratamente schivato il toscano, accanto a lui, per accomodarsi sulla spalla di Luciano Darderi. Anche il tifo del romano è parso tutt’altro che convinto nei confronti del connazionale durante la sfida con la Corea del Sud.

Il disgelo tra Musetti e Berrettini

Ma la cronaca del venerdì racconta che quando Musetti è stato chiamato ad aprire la semifinale contro Jakub Mensik, Berrettini si è trasformato nel suo primo tifoso. Il coinvolgimento dell’ex numero 6 del mondo è andato crescendo. Al discorso prima del match guardandosi negli occhi hanno fatto eco un sostegno continuo, rumoroso e rassicurante e consigli tecnico-tattici. Ha vissuto la partita con la tensione di chi ha seppellito l’ascia di guerra in nome di un obiettivo storico da rincorrere. E quando il carrarino ha chiuso la contesa, la gioia è stata unanime.

Le mediazioni di Volandri e del presidente della FITP Angelo Binaghi hanno evidentemente sortito i risultati sperati. Il resto lo ha fatto la maturità dei protagonisti. Perché la serenità e la coesione di squadra sono tasselli imprescindibili per puntare all’ennesima riconferma in Coppa Davis.

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