Matteo Berrettini ha atteso fino all’ultimo di vedere il suo nome tra i cinque convocati per la Final Eight di Coppa Davis. L’esclusione dalla prima lista non era definitiva, ma Filippo Volandri ha avuto il suo bel daffare per assemblare la squadra migliore possibile. Accanto agli imprescindibili Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, il capitano azzurro ha infine optato per Luciano Darderi e per il romano, che ha sostituito Simone Bolelli.

Per Berrettini si è fatta largo sin da subito l’idea di un possibile doppio ruolo. Secondo singolarista se qualcuno avesse reso meno del previsto e doppista da affiancare a Vavassori in caso di approdo al match decisivo.

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Contro la Corea del Sud il romano ha risposto presente, regalando il passaggio del turno all’Italia insieme a Wave. Una semifinale che, però, non ha potuto giocare. Alla vigilia della sfida alla Cechia, infatti, il problema al gomito che sta perseguitando Matteo da qualche settimana – dalla sfida di ottavi del Masters 1000 di Parigi per cui è stato costretto al forfait – è tornato a farsi sentire. Già in conferenza stampa post quarti di finale, l’azzurro si era presentato ai microfoni con il ghiaccio sul braccio.

“Bisogna prendersi cura del corpo e come ho sempre fatto ho cercato di recuperare come tutti noi poi per arrivare pronto qui alla Davis e quindi poi bisogna prendersi un po’ cura di tutto il corpo, non posso avere una vasca e il ghiaccio perché non c’è spazio, però mi servirebbe quello“ aveva minimizzato.

Volandri aveva comunque deciso di comunicare le formazioni di giornata con Berrettini presente in doppio. Tuttavia, data la sconfitta di Cobolli e una non perfetta forma di Matteo, la scelta è ricaduta su Lorenzo Musetti, apparso in gran spolvero. Una decisione di squadra e per la squadra.