Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 6 Jakub Mensik 15 3 4 Statistiche e andamento

Coppa Davis, semifinali

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Italia-Repubblica Ceca 1-0

L. Musetti b. J. Mensik 6-3 6-4

Un Lorenzo Musetti molto determinato ed aggressivo tiene in scacco per tutta la partita il n.15 del mondo Jakub Mensik che, nel suo disperato tentativo di resistere ad un avversario molto ispirato, può fare appello solo al servizio (alla fine gli aces saranno 13) che però non gli è bastato per salvarsi. Un punto che non solo conforta il carrarino, felicissimo alla fine, ma che può essere fondamentale anche per dare la carica a Flavio Cobolli che avrà un compito tutt’altro che facile contro Jiri Lehecka.

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Le premesse

Il match di Musetti, inutile nasconderselo, era destinato a dare un’impronta forte alla sfida contro la Repubblica Ceca. Anzi, tanto per parlare chiaro, non si poteva assolutamente prescindere da una sua vittoria perché in caso contrario avrebbe passato a Cobolli un testimone pesantissimo, soprattutto per il Cobolli traballante che abbiamo ammirato, si fa per dire, contro i coreani. C’è stata incertezza fino all’ultimo su chi sarebbe sceso in campo per i cechi, col capitano Tomas Berdych che alla fine ha scelto, per ovvio diritto di classifica e di talento, il rampante Jakub Mensik (n.15 ATP), reduce da una stagione molto buona nella quale può vantare, oltre alla vittoria nei quarti di Doha a spese di Jannik Sinner, la perla della semifinale di Parigi dove lo fermò solo il futuro vincitore Zverev. Per non parlare di quando in settembre, contro gli Stati Uniti in Davis, batté Shelton, portando alla sua squadra un punto pesantissimo (il quarto). E purtroppo questo non è certo un momento facile per Musetti, il talento più puro che sia capitato al nostro tennis da tempi immemori. Il riassunto della sua stagione parla più di infermeria che di campi da tennis e sicuramente gli è rimasto in testa il ricordo di quel maledetto 28 gennaio quando nei quarti degli Australian Open, avanti due set a zero contro Djokovic, fu costretto al ritiro per problemi fisici, lasciando lì una vittoria che gli sarebbe valsa la terza posizione in classifica mondiale. Da quel momento è stato un vero calvario: la discesa in classifica, il divorzio con Perlas, dopo un matrimonio mai consumato, e più recentemente gli ormai noti problemi con Matteo Berrettini, cosa di cui si è parlato fin troppo e su cui noi non spenderemo una sola ulteriore parola. Capitan Volandri gli ha dato fiducia contro i coreani, oggettivamente anche per mancanza di alternative, ma anche lì il Muso è riuscito a complicarsi la vita in un secondo set che ha riportato a galle mille fantasmi. E coach Tartarini a fine partita non era certo contento per quanto era successo nel secondo set.

Primo set, super Musetti

Musetti sembra partire con la mente sgombra e nel primo game non fa toccare palla all’avversario. Peccato che Mnesik lo ricambi con la stessa moneta. Le acque si muovono subito nel terzo game in cui Mensik ha tre palle break consecutive, ma è bravo Musetti ad annullarle, impedendo al match di prendere una brutta piega. Nel sesto gioco l’azzurro ha una palla break che Mensik annulla con un ace, il settimo della sua partita. Nel gioco successivo, al termine di uno scambio mozzafiato, il ceco mette fuori di un nulla un diritto che l’avrebbe di nuovo portato a palla break. L’impressione è che la partita viva di equilibri instabili che potrebbero andare gambe all’aria al minimo soffio di vento. E il vento arriva subito bello forte: break per Musetti che va avanti 5-3 e sul proprio servizio si procura in scioltezza 3 set point. Sul primo mette in rete una facile volée, sul secondo fa doppio fallo, ma il terzo è quello buono.

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Secondo set, Musetti sale in cattedra e porta avanti gli azzurri

Il nativo di Prostjov non sembra accusare il colpo e si prosegue on serve, anche se in realtà i servizi di entrambi sembrano tutt’altro che blindati, nonostante i 12 aces già contabilizzati dal ceco. Che tra l’altro è meglio che metta la prima perché dopo oltre un’ora di partita sulla seconda ha solo il 19%. Anzi fate 17% perché mentre arriva finalmente una palla break per l’Italia Mensik ha la bella idea di commettere un sanguinoso doppio fallo che regala all’azzurro una posizione di grande vantaggio sul 4-3 e servizio. Peccato che subito dopo si ritrovi in un attimo 15-40, e lì, in un misto di meriti suoi e demeriti dell’avversario, si salva e manda l’avversario a servire per rimanere nel match. Cosa cui Musetti non si oppone con particolare energia, tenendo evidentemente tutti i proiettili per il suo turno di servizio. Proiettili che si temono a salve perché il Muso si incarta un po’ e concede una palla break che potrebbe rimettere tutto in discussione. E’ bravo ad annullarla e poi a chiudere 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti un match tutto sommato dominato ma mai veramente in cassaforte fino all’ultimo colpo.