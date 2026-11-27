Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 2 6 3 Jiri Lehecka 14 6 1 6 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori conquistano il punto decisivo: l’Italia è in finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo!

Dopo la vittoria del carrarino su Jakub Mensik ad aprire la semifinale, la sconfitta di Flavio Cobolli con Jiri Lehecka ha obbligato il tie al doppio decisivo. Capitan Volandri, allora, spariglia le carte e decide di schierare, contrariamente a quanto comunicato in mattinata, Musetti al fianco dell’inamovibile Vavassori. Insieme avevano giocato solamente una volta, all‘ATP di Sofia del 2021, con poca fortuna. Dall’altra parte della rete, anche Tomas Berdych opta per l’effetto sorpresa: Tomas Machac e Lehecka, che avevano fatto coppia in tre occasioni, tutte in Davis, tra il 2021 e il 2022, perdendo sempre.

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Nel primo set la partita si preannuncia subito equilibrata. A costare caro agli azzurri è il passaggio a vuoto del tennista torinese sul 4-3. L’unico doppista vero in campo cede il servizio commettendo qualche errore di troppo, tra cui un doppio fallo e uno smash fuorimisura. Il suo riscatto, però, vale all’Italia il break che rompe gli equilibri nel secondo parziale, dominato da Musetti e Vavassori per 6-1. Il terzo set è, infine, un braccio di ferro. Gli italiani si fermano sempre a un passo dalla palla break. Forse a un certo punto la sfida sarà sembrata maledetta, in particolare quando la Cechia si procura le uniche due palle break della frazione decisiva. Il toscano si salva da 15-40 e rilancia le ambizioni della nostra squadra. Anche nel tiebreak la beffa appare a un passo, ma, sotto 3-1, non si disuniscono e finiscono per imporsi 7 punti a 4.

3-6 6-1 7-6(4) il punteggio che regala alla compagine tricolore la quarta finale consecutiva in Coppa Davis, l’undicesima totale. Contro Spagna o Gran Bretagna, l’Italia punta alla quarta affermazione di fila, alla quinta Insalatiera della sua storia.

Primo set: un passaggio a vuoto di Vavassori costa caro all’Italia

Gli azzurri impensieriscono subito Lehecka, che debutta al servizio fronteggiando un insidioso 15-30. Il ceco piazza l’ace per togliersi dagli impicci, ma i segnali da parte di Musetti e Vavassori sono subito incoraggianti. Seppur debba ancora entrare in partita a pieno regime, l’esperienza di Andrea si trasforma in imprevedibilità agli occhi del duo della Cechia, il quale pare leggere a fatica i movimenti sottorete dell’italiano. Almeno in avvio.

I turni di battuta procedono rapidi, senza che nessuno dei protagonisti conceda occasioni né accusi passaggi a vuoto. Quando in campo ci sono tre singolaristi su quattro i bracci di ferro da fondocampo sono tutt’altro che esigui.

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Dopo un inizio di studio, Machac e Lehecka prendono le misure in risposta e, nonostante qualche imperfezione al volo, sono i primi a procurarsi palle break. Sul 4-3, in un momento potenzialmente decisivo, Vavassori incappa in qualche indecisione di troppo. Particolarmente grave è il doppio fallo che consegna alla Cechia due occasioni di andare a servire per il set. La prima sfuma con un errore di Tomas, mentre sulla seconda è ancora l’unico doppista in campo a sbagliare. Uno smash in uscita dal servizio che attenta al corpo di Lehecka termina ampiamente lungo. I ragazzi di Tomas Berdych, infine, chiudono con un gioco a zero e si portano in vantaggio.

Secondo set: Musetti e Vavassori si riscattano e pareggiano i conti

Nel secondo set, gli azzurri puntano a salire di livello in risposta. Dopo il tentativo andato a vuoto nel secondo gioco, dove non sono andati oltre il 15-30 sul servizio di Lehecka, Musetti e Vavassori si portano 0-30 quando alla battuta c’è Machac, che fino ad ora non ha mostrato vulnerabilità nei propri turni. Il 26enne di Beroun infila due quindici consecutivi, ma deve offrire una preziosissima chance di break quando non può niente su una risposta fenomenale di Lorenzo. Andrea si riscatta propiziando l’allungo sul 3-1 alla prima occasione in risposta dell’Italia nell’intero match. Il break disorienta totalmente la Cechia, incapace di dipanare la matassa venutasi a creare. Gli italiani ne approfittano al meglio e, con un parziale di 10 punti a 0, raddoppiano il proprio vantaggio, prima di sigillare la frazione con un netto 6-1. Per decretare la prima finalista della Coppa Davis 2026 è necessario il set decisivo.

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Terzo set: L’Italia torna in finale!

Gli azzurri continuano a premere sull’acceleratore e sull’1-1 provano a minare il servizio di Machac, innalzandosi 15-30. Tuttavia, Tomas, tra sicurezza e incoscienza, dapprima scaglia un ace di seconda, poi si conferma centrato con la battuta. Quando lo scambio parte, Musetti e Vavassori sembrano possedere più soluzioni per portare a casa il punto. Il problema, però, è riuscire a scardinare il servizio dei cechi, come conferma la statistica delle palle break. A un passo dal precipizio, anche Lehecka ribalta il suo turno, stavolta da 0-30.

La prima incertezza degli italiani si materializza sul 4-3. Una volée sgangherata, un recupero quasi dalla tribuna di Machac che genera l’errore del tennista torinese con lo smash e una risposta vincente di Machac fanno tentennare il servizio di Musetti. La versione odierna di Lorenzo, che sia in singolare o in doppio, è però sublimata da freddezza e abilità nel leggere la partita. Il toscano ritrova la prima, cancella due palle break e fa 4-4.

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Le occasioni per l’Italia continuano ad affastellarsi. Pure nel nono gioco Lorenzo e Andrea si avvantaggiano di due quindici, ma finiscono per cedere alla rimonta degli avversari. Dopo aver rosicchiato altri due punti in risposta sul 5-5, gli azzurri sono di nuovo costretti a servire per rimanere nel match. Musetti tiene la battuta a 15 e trascina la coppia al tiebreak.

Il tredicesimo gioco non inizia bene per la nostra coppia. Dopo una serie di parate, il carrarino non riesce a chiudere con la volée e la Cechia schizza subito 2-0. Gli italiani recuperano il minibreak riportandosi a contatto sul 3-2, spinti dal chiasso del pubblico. Sul 4-3, Lorenzo non solo risponde ma pizzica il duo ceco al centro, disarmando la difesa di Lehecka. Vavassori va a servire con il peso di dover chiudere il match con la battuta. E il suo braccio non trema: 7 punti a 4. L’Italia è ancora in finale!