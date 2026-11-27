Coppa Davis ore 16:00 Lorenzo Musetti 27 Jakub Mensik 15 Statistiche e andamento

Nessuna novità per la Nazionale italiana di Coppa Davis in occasione della semifinale contro la Cechia, in programma alle 16 di venerdì 27 novembre. Capitan Filippo Volandri, infatti, ha confermato come numero due Lorenzo Musetti e come numero uno Flavio Cobolli. Il doppio, a meno di variazioni dell’ultima ora possibili dopo il secondo singolare, sarà formato da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

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Ecco le formazioni di Italia-Cechia:

Lorenzo Musetti v Jakub Mensik (Musetti avanti 1-0 nei precedenti)

Flavio Cobolli v Jiri Lehecka (primo incontro a livello del tour)

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Matteo Berrettini/Andrea Vavassori v Adam Pavlasek/Patrik Rikl

I nominativi del doppio sono soggetti a possibili cambiamenti dopo il secondo singolare