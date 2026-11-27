Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 2 6 3 Jiri Lehecka 14 6 1 6 Statistiche e andamento

Palla al doppio decisivo, ancora. L’Italia perde il secondo singolare della semifinale contro la Repubblica Ceca. Dopo il successo di Lorenzo Musetti su Jakub Mensik, arriva un altro risultato negativo per Flavio Cobolli che cede il passo a un Jiri Lehecka cinico nel momento clou del terzo set. Cuore e orgoglio non bastano al romano che alza il livello dopo il primo set perso e prova a rimontare l’avversario, ma si arrende 6-2 1-6 6-3 in un’ora e quarantuno di gioco.

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Primo set: Cobolli non trova la misura, Lehecka è perfetto

Il primo punto del secondo match del tie è di marca azzurra con Cobolli a vincere uno scambio lungo grazie all’errore di Lehecka. Buon primo turno di servizio di Flavio che tiene la battuta a 15. Fa lo stesso il ceco trovando subito il primo ace della sua partita. Lehecka inizia a spingere in modo aggressivo portando l’avversario sul fondo. Il romano sbaglia un rovescio e un dritto e si trova sotto 0-30. Il ceco impone un ritmo forsennato guadagnandosi tre chance per il sorpasso. Sembra fatta per lui sulla prima palla break, ma il n.1 d’Italia si salva in extremis con un passante vincente. Una prima esterna vincente per neutralizzare la seconda, ma il dritto dell’avversario è un incontenibile e si palese il primo strappo del primo set.

Cobolli prova a reagire, ma l’82% di prime palle di Jiri è un’incognita ancora irrisolta. Il finalista del Roland Garros è bravo a rimanere in scia, ma non riesce ad approfittare di qualche spiraglio che sembrava aprirsi in risposta. Il giocatore della Repubblica Ceca attacca con troppa facilità il primo colpo dell’azzurro costretto spesso agli straordinari per non farsi travolgere nello scambio. Altro errore di dritto e servizio perso per la seconda volta. L’ottavo game è pura accademia per Lehecka che suggella un primo parziale sontuoso: 6-2 in 31’.

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Secondo set: Cobolli si accende, reagisce e fa 1-1

Flavio tiene il servizio e fa partire la controffensiva, capendo di doversi prendere più rischi con il punteggio avverso. Sul 30-30 Cobolli spinge ancora in risposta, ma manca di un soffio il campo. Lehecka scrive 1-1 chiudendo con uno smash. Nel terzo game l’azzurro tiene a 0 il servizio e sale alla distanza. Il classe 2002 porta a casa lo scambio più lungo dell’incontro e chiama a raccolta il pubblico dell’Unipol Arena con gli spettatori a non attendere altro che la sua reazione. Arrivano una risposta vincente su un servizio a 205km/h e un dritto fuori fase del ceco: prime palle break dell’incontro targate Italia.

Il rovescio in corridoio di Lehecka è il primo strappo azzurro, con Flavio ora a comandare le operazioni di gioco legittimando il break: 4-1. Emblema del secondo set di Cobolli è il terzo punto del sesto game: servizio bomba di Jiri, Flavio risponde come può cadendo a terra, si rialza, prosegue lo scambio per poi infilare l’avversario con un passante di rovescio. Spettacolare preambolo al secondo break del set, con il ceco ad andare fuori giri con il rovescio. Lehecka ha un sussulto, ma spreca una palla break e cede 6-1 con lo stesso minutaggio con cui si era portato in vantaggio.

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Terzo set: Il cuore non basta, Cobolli cede a Lehecka

Un set per parte dominato, andamento ondivago e un secondo match in singolare del tie in cerca di padrone. I primi game suggeriscono che si è entrati nella zona bagarre dove la lotta va punto a punto. Nel terzo game Lehecka sale in cattedra di nuovo e con la ritrovata spavalderia torna a macinare con il dritto, oltre ad un gradevole ricamo a rete per il 15-30. Cobolli neutralizza una palla break con un rovescio in contropiede, ma alla seconda occasione da difendere il ceco ha la meglio: 3-1. Il n.14 del ranking conferma il break a 0 e mette il match dell’azzurro in salita. Sotto 4-2, nell’arco del settimo game, Flavio prova ad oltre anche la sfortuna di un nastro avverso su un recupero a rete, procacciandosi di forza una palla del contro-break.

Lehecka non trema e la annulla, portandosi sopra 5-2. Cobolli rimane attaccato e si appella all’ultima chanche, ma il secondo incontro è sulla racchetta del giocatore della Repubblica Ceca. Il primo punto non è di grande auspicio, con il n.14 del ranking a stampare il secondo ace della sua partita. La dea bendata gira ancora una volta le spalle all’Italia quando il dritto di Lehecka sbatte sul dritto e atterra nel campo di Flavio che tenta di nuovo alla disperata senza successo. Jiri non fa sconti, prima di servizio vincente e scrive il 6-3 decisivo che manda la semifinale alla sfida di doppio.