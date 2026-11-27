Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 6 Jakub Mensik 15 3 4 Statistiche e andamento

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Jakub Mensik dopo la sconfitta maturata contro Lorenzo Musetti nella semifinale di Coppa Davis.

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Ci puoi dire quali sono le tue sensazioni su quella partita appena conclusa?

JAKUB MENŠÍK: I miei pensieri… purtroppo non è andata come volevo. Sono ovviamente triste di non aver portato il punto a casa, ma oggi è stata la giornata del mio avversario. Ha giocato davvero bene, in combinazione con il fatto che io ho avuto alcune opportunità e non le ho convertite. Ci si sente un po’ male per questo, ma comunque, è il tennis, è la Coppa Davis e abbiamo bisogno di due punti per vincere, quindi speriamo che Jiří porti il punto negli spogliatoi e poi possiamo lottare nel doppio.

Puoi anche parlarci di tutta l’atmosfera durante quella partita? Era incredibilmente rumorosa.

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JAKUB MENŠÍK: Si capisce che si gioca in Italia contro l’Italia, e lo si può sentire anche adesso in sottofondo. Ovviamente è dura per tutte le altre squadre quando c’è solo una squadra che ha il vantaggio del pubblico di casa, ma questo è il formato ed è così che funziona.

Pensi che le opportunità che non hai convertito non siano forse del tutto colpa tua, ma che sia stato il tuo avversario a dimostrarsi eccezionalmente resiliente mentalmente in quei casi specifici? Si trattava di tre o quattro game.

JAKUB MENŠÍK: Penso che ci siano stati tre game in cui ho avuto delle palle break, in totale sei o sette, non ne sono sicuro adesso, ma in due di queste ho avuto un’ottima opportunità: purtroppo un errore da parte mia, e nella seconda sono stato super sfortunato con il nastro, il che ovviamente fa schifo, avere questa sfortuna. Ma per il resto, su tutte le altre, si è trattato più del fatto che lui ha servito piuttosto bene e poi da fondocampo è stato davvero insidioso oggi.

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E Tomas, cosa ti diceva?

JAKUB MENŠÍK: Tomas cercava ovviamente di aiutarmi ed era difficile per me trovare il ritmo su queste palle insidiose, colpi insidiosi, ma nel corso della partita mi sono sentito un po’ meglio, ma va bene così.