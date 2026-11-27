Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 6 Jakub Mensik 15 3 4 Statistiche e andamento

In zona mista a Bologna, subito dopo la bella vittoria contro Jakub Mensik nella semifinale di Coppa Davis, Lorenzo Musetti ha concesso alcune battute al direttore Ubaldo Scanagatta. Ecco le sue parole:

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Gli hai fatto fare 25 errori di dritto, gli hai giocato sempre lì anche col rovescio lungolinea: è stata questa la chiave della vittoria?

LORENZO MUSETTI: “Sì, è quello di cui avevamo parlato con Simone e con Filippo. Sicuramente sapevamo che non potevo impostare il match su una lotta a chi tirasse più forte, perché altrimenti sarei andato un po’ nel suo ritmo di gioco. Quindi secondo me oggi sono stato bravo a usare molto le variazioni, a disinnescare quando ho potuto il suo servizio e variare tanto, specialmente sulla seconda, cercando di fargli giocare sempre la palla, perché comunque sapevo che in un momento di tensione poteva regalarmi qualcosa”.

Quando ti ha fatto 9 ace nei primi tre game, qual è stata la tua reazione?

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LORENZO MUSETTI: “Mi sono detto di avere pazienza”.

A una domanda su Sinner, Musetti ha poi risposto così: “Il giorno dell’operazione ho mandato un messaggio a Sinner e poi lui mi ha fatto i complimenti per la partita giocata contro la Corea. Non so se riuscirà a raggiungerci a Bologna, sarebbe bello venisse qui nel caso raggiungessimo la finale”,