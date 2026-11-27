Mercoledì sera a Bologna, contro la Corea, Luciano Darderi ha vinto senza giocare e Flavio Cobolli ha vinto pur avendo perso. Una contraddizione che, al di fuori della Coppa Davis, difficilmente troverebbe spazio nel mondo del tennis.

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C’è qualcosa di curioso nel chiedere a cinque professionisti, cresciuti con la necessità di prevalere sugli altri, di mettere temporaneamente da parte la propria individualità. Per undici mesi all’anno questi ragazzi competono per gli stessi punti, gli stessi titoli, gli stessi posti in classifica. Poi si ritrovano sulla stessa panchina, con indosso la stessa maglia, a sostenere quello che, in un’altra settimana dell’anno, potrebbe essere il loro avversario. E magari anche colui che gli ha sottratto un posto in campo.

Mi sono chiesta, durante l’incontro tra Italia e Corea del Sud, quanto sia difficile per un tennista vivere una partita senza poter intervenire sul suo esito. Non tanto per una questione di protagonismo, quanto per l’abitudine al controllo. Nel tennis, quando le cose si mettono male, si può cambiare strategia, rischiare qualcosa in più, provare a rimediare. Dalla panchina no. Bisogna necessariamente affidarsi a qualcun altro.

Le due facce di Darderi e Cobolli

Darderi, alla sua prima convocazione in Coppa Davis, è stato l’unico dei cinque azzurri a non scendere in campo. Sarebbe presuntuoso provare a immaginare cosa abbia provato, ma la sua posizione offre uno spunto interessante: quanto siamo disposti a riconoscere il valore di un atleta quando viene meno la possibilità di misurarne la prestazione? Siamo abituati a raccontare lo sport attraverso numeri: le classifiche, i punti conquistati, le percentuali al servizio. Difficilmente, invece, ci interroghiamo su ciò che un giocatore può apportare a una squadra senza impugnare una racchetta.

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E poi c’è l’altra faccia della medaglia, quella di Flavio Cobolli. La sconfitta contro Soonwoo Kwon, maturata dopo tre set, quasi tre ore e due tie-break persi, in qualsiasi altro torneo avrebbe significato fare le valigie. Mercoledì sera, invece, Flavio ha avuto la possibilità di tornare sulla panchina di una squadra ancora in corsa. Non è necessariamente una condizione più semplice. Se da una parte esiste la possibilità di essere sollevati dal peso di una sconfitta, dall’altra si aggiunge una responsabilità che nel circuito individuale non esiste: quella di aver compromesso, almeno momentaneamente, anche il risultato degli altri.

In questo senso, il lavoro di Filippo Volandri va ben oltre la scelta della formazione. Significa gestire le ambizioni di cinque professionisti, trovare un equilibrio tra gerarchie e necessità del momento, senza che il valore di ciascuno venga percepito come direttamente proporzionale al numero di partite disputate. Del resto, sarebbe ingenuo pensare che indossare la stessa maglia sia sufficiente a sopprimere l’ambizione individuale. E forse non sarebbe nemmeno auspicabile: è quella stessa ambizione ad aver portato questi ragazzi a rappresentare il proprio Paese.

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La Coppa Davis non chiede loro di smettere di essere individualisti, quanto piuttosto di trovare una forma di convivenza tra le proprie ambizioni e quelle degli altri. Mercoledì Berrettini e Vavassori hanno conquistato il punto decisivo per l’accesso alla semifinale. Sul tabellino compariranno quattro nomi italiani, ma la squadra è composta da cinque giocatori. E forse una delle particolarità più interessanti della Davis è proprio questa: in uno sport in cui fin da bambini si impara a vincere da soli, bisogna imparare anche a lasciar vincere gli altri.