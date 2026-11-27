Italia contro Cechia. Venerdì 27 novembre, ore 16. La Davis Cup by Generali entra nel vivo. Se alla prima fase delle Final 8 i cechi hanno disposto comodamente dei canadesi, e gli azzurri hanno dovuto ricorrere al doppio decisivo contro gli indomiti sudcoreani, la prima semifinale di questa edizione promette una qualità di tennis ancora maggiore. Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori da una parte. Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl e Adam Pavlasek dall’altra.

Il cemento indoor di Bologna tra poche ore darà il suo verdetto. C’è attesa di scoprire le scelte dei due capitani, Filippo Volandri e Tomas Berdych. Musetti sarà confermato? E Cobolli? Machac giocherà ancora al posto di Mensik? Intanto, i cechi si candidano come i favoriti di questo tie. Su Stake il loro successo è dato a 1.73, mentre la vittoria azzurra sta a 2.00. Quote simili anche su Perlaplay e Netwin, dove il successo dei cechi è pagato a 1.75, a fronte del 2.05 degli italiani, campioni delle ultime tre edizioni del torneo.

Quote veritiere vista l’immane fatica degli azzurri all’esordio contro la Corea del Sud. Flavio in netta difficoltà, il doppio abbastanza arrugginito trainato da Vavassori e piuttosto che da un Berrettini non al massimo. Gli avversari della Cechia fanno ovviamente molta più paura, e c’è il rischio di chiuderla già nei singolari. Specie se dovesse giocare Mensik, probabilmente il giocatore più talentuoso e pericoloso su questa superficie.