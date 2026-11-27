Superata con qualche patema d’animo (stiamo usando un eufemismo) la Repubblica di Corea, l’Italia di capitan Volandri è già proiettata verso la semifinale con la Repubblica Ceca, ostacolo alquanto ostico verso la difesa del titolo conquistato negli ultimi 3 anni.

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I cechi, che hanno superato senza particolari problemi il Canada, sono un team equilibrato che dà notevoli garanzie. Tre singolaristi di primissima scelta, Jiri Lehecka, (nr. 14 del ranking), Jakub Mensik (15) e Tomas Machac (nr. 60 solo perché durante la stagione ha avuto molti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi). Gli altri due convocati sono ottimi doppisti, Patrik Rikl e Adam Pavlasek (rispettivamente 36 e 41 del ranking di specialità), tenendo conto che anche Machac sull’1-1 può essere una valida opzione.

Fatta questa premessa è chiaro che rispetto alla Corea l’asticella per i nostri tennisti si alza. Serviranno delle prove di ben altro tenore rispetto a quanto visto con gli asiatici. Chi sceglierà in singolare Volandri? Tenendo conto che qualche piccolo problemino Matteo Berrettini al braccio ce l’ha ( nella conferenza stampa post-doppio con la Corea aveva una borsa di ghiaccio sull’arto) tutto farebbe propendere per la conferma di Cobolli e Musetti (la superficie sembra troppo veloce per “scommettere” su Darderi).

Flavio è sicuramente arrivato stanco alla fine di una stagione estenuante e ricca di soddisfazioni, best ranking e partecipazione al Master di fine anno inclusi. Mercoledì ha trovato un Kwon in stato di grazia, ma forse poteva provare più variazioni di ritmo. Facile a dirsi dalla tribuna stampa, molto più difficile farlo in campo. Musetti invece è partito benissimo ma poi, per sua stessa ammissione, ha iniziato ad accusare un po’ di tensione, si è irrigidito e si è complicato un po’ la vita.

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Vero è che una cosa è giocare contro la Corea che di base avrebbe dovuto recitare il ruolo della vittima sacrificale e quindi scendere in campo con tutta la pressione di questo mondo, unita al fatto di giocare in casa. Un’altra sarà affrontare i cechi che godono di ben altra considerazione e che vengono visti come avversari molto temibili. E siccome, aldilà della condizione fisica, i nostri tennisti quando il gioco si fa duro mostrano il meglio di sé stessi, soprattutto in Davis, la sfida potrebbe vederli più liberi mentalmente e potrebbero sfornare prestazioni di livello superiore rispetto a quanto visto con la Corea.

PRECEDENTI TRA LE NAZIONALI

Cechi nettamente avanti negli scontri diretti a livello di nazionali.

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Da ricordare tra le altre, le sfide del 1970 e 1973 dove rispettivamente si iniziarono a mettere in luce Adriano Panatta (che con Di Domenico portò gli azzurri avanti 2-1 a Torino prima di subire la rimonta ceca) e Corrado Barazzutti (che a Praga batté nel primo singolare Jan Kodes, tennista allora in gran forma che aveva vinto Wimbledon). La sfida di Praga del 1973 è da ricordare anche perché gli azzurri erano privi di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, squalificati come tutti gli altri tennisti che avevano partecipato al boicottaggio di Wimbledon per solidarietà con Niki Pilic, squalificato dalla sua Federazione per non aver risposto ad una convocazione in Davis a inizio anno.

Nel 1979 la sfida del Foro Italico che portò poi gli azzurri a disputare la finale di San Francisco è da ricordare per una serie di motivi. Purtroppo sarebbe stata l’ultima panchina di Umberto “Bitti” Bergamo, in quel momento capitano non giocatore. Trovò la morte poco tempo dopo in un incidente stradale mentre stava andando a Roma per discutere con il presidente Galgani dell’organizzazione della finale.

Sempre in quella sfida Tomas Smid si rese protagonista di una clamorosa rimonta nel quinto set del primo singolare. Sotto 2-5 contro Barazzutti, il ceco, approfittando di una quanto mai provvidenziale sospensione per la pioggia, infilò al rientro in campo 5 giochi consecutivi e portò l’unico punto della sfida ai suoi compagni.

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Ci pensò però Adriano Panatta a vendicare Barazzutti, sommergendo in una delle sue più belle partite in Davis un giovanissimo Ivan Lendl. Tutti gli appassionati italiani di una certa età ricordano il 6-0 6-0 degli ultimi due set dove Adriano travolse con tutta la sua varietà di colpi il malcapitato avversario (ivi compreso un ace con un servizio battuto cortissimo con Lendl vicino ai teloni di fondo campo). Nel doppio poi, dopo aver perso il primo set, fu la volta di Paolo Bertolucci a salire in cattedra, giocando alla risposta da manuale e mandando al manicomio la coppia avversaria, tanto da meritarsi l’indomani gli elogi di Rino Tommasi (mai tenero di solito con i tennisti italiani)

Non si può naturalmente dimenticare la finale dell’anno dopo a Praga che coincise con la prima vittoria dell’allora Cecoslovacchia in Coppa Davis. In un ambiente caldissimo (dentro il palasport, fuori le temperature erano molto rigide), i giudici di linea locali ne combinarono di tutti i colori coadiuvati dal giudice arbitro (che allora era del Paese ospitante, dopo quella sfida le regole vennero cambiate), aiutando non poco Smid nel recuperare due set di svantaggio a Panatta nel primo singolare e lo stesso Smid e Lendl a vincere il doppio che risultò poi decisivo.

Da rimarcare che anche nel 2012 la Repubblica Ceca, poi campione a fine anno, incontro e batté l’Italia nel suo percorso vincente.

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ITALIA-R.CECA 3-8

13-15 luglio 1928, TC Milano, terra outdoor, Finale Zona Europea

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 3-2

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U. De Morpurgo-P.Macenauer 6-3 6-3 6-4

J. Kozeluh-P. Gaslini 6-1 9-7 3-6 6-4

J. Kozeluh/P. Macenauer- U. De Morpurgo/P. Gaslini 8-6 4-6 6-4 6-4

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U. De Morpurgo- J, Kozeluh 6-1 6-2 6-0

P. Gaslini-P.Macenauer 0-6 6-4 6-4 6-3

3-5 giugno 1931, Praga, terra outdoor, quarti di finale Interzona

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CECOSLOVACCHIA-ITALIA 3-0

L. Hecht-G. De Stefani 6-4 7-5 3-6 8-6

R.Menzel-U. De Morpurgo 6-3 6-3 4-6 6-2

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F. Mansalek/R. Menzel-A. Del Bono/U. De Morpurgo 6-3 6-4 6-1

15-17 giugno 1934, Parigi, terra outdoor, semifinale Zona Europea

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 2-3

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G. De Stefani-L. Hecht 6-3 7-5 1-6 6-2

R. Menzel-A. Rado 6-1 6-2 10-8

F. Mansalek/R. Menzel-F. Quintavalle/A.Rado 6-8 6-3 6-0 6-4

G. De Stefani b. R. Menzel 0-6 7-5 6-2 5-7 6-3

L. Hect b. A. Rado 6-2 8-6 6-2

9-11 luglio 1948, TC Bonacossa, terra outdoor, semifinale Zona europea

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 2-3

J. Drobny-G. Cucelli 6-3 2-6 6-3 6-3

V. Cernik-M. Del Bello 6-2 6-4 7-9 6-3

G. Cucelli/M. Del Bello- V. Cernik/J. Drobny 6-1 8-6 6-2

J. Drobny-M. Del Bello 11-9 6-3 6-2

G. Cucelli-V. Cernik 6-2 2-6 6-3 6-3

11-13 giugno 1965, TC Praga, terra outdoor, Quarti di finale zona Europea

CECOSLOVACCHIA-ITALIA 3-2

M. Holecek- G. Merlo 6-4 5-7 8-6 6-1

N. Pietrangeli- J. Javorsky 6-3 6-4 2-6 6-4

M. Holecek/J. Javorsky-N. Pietrangeli/S. Tacchini 2-6 6-4 7-5 6-4

J. Javorski-G. Merlo 1-6 6-4 8-6 6-3

N. Pietrangeli-M. Holecek 6-2 6-2 6-2

7-11 maggio 1970, Torino, terra outdoor, 1° Turno Zona Europea B

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 2-3

J. Kodes-M. Di Domenico 6-3 1-6 3-6 6-4 6-4

A. Panatta-J. Kukal 8-6 6-3 6-3

M. Di Domenico/A. Panatta-J. Kodes/J. Kukal 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3

J. Kukal-M. Di Domenico 7-9 6-4 7-5 9-7

J. Kodes.A. Panatta 6-3 6-2 6-2

3-5 agosto 1973, Praga, terra outdoor, Finale Zona Europea B

CECOSLOVACCHIA-ITALIA 4-1

C. Barazzutti-J. Kodes 7-5 3-6 6-4 2-6 6-1

J. Hrebec-A. Zugarelli 12-10 6-1 6-1

J. Kodes/F. Pala-G. Majoli/P. Marzano 6-2 8-6 6-4

J. Hrebec-C. Barazzutti 9-7 6-1 6-4

J. Kodes-A. Zugarelli 6-1 6-3 0-6 6-2

5-7 ottobre 1979, Foro Italico, Roma, terra outdoor, Finale Interzonale

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 4-1

T. Smid-C. Barazzutti 6-1 3-6 6-1 3-6 7-5

A. Panatta-I. Lendl 6-4 1-6 6-0 6-0

P. Bertolucci/A. Panatta-J. Kodes/T. Smid 6-8 6-2 6-1 6-2

C. Barazzutti-I. Lendl 4-6 6-1 6-2 3-6 7-5

A. Panatta-T. Smid 6-3 6-2

5-7 dicembre 1980, Praga, cemento indoor, Finale

CECOSLOVACCHIA-ITALIA 4-1

T. Smid-A. Panatta 3-6 3-6 6-3 6-4 6-4

I. Lendl-C. Barazzutti 4-6 6-1 6-1 6-2

I. Lendl/T. Smid-P. Bertolucci/A. Panatta 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4

C. Barazzutti-T. Smid 3-6 6-3 6-2

I. Lendl-G. Ocleppo 6-3 6-3

3-5 febbraio 1995, TC Napoli, terra outdoor, Ottavi di finale

ITALIA-R. CECA 4-1

D. Vacek-A. Gaudenzi 7-6(5) 6-4 1-6 7-6(4)

R. Furlan-S. Dosedel 4-6 7-6(3) 6-4 6-4

C. Brandi/S. Pescosolido-M. Damm/C. Suk 6-2 1-6 7-6(3) 7-6(2)

A. Gaudenzi-S. Dosedel 6-3 6-2 4-6 6-2

R. Furlan-D. Vacek 3-6 7-6(6) 6-2

10-12 febbraio 2012, Ostrava, Czech Arena, cemento indoor, Ottavi di finale

R. CECA-ITALIA 4-1

R. Stepanek-A. Seppi 4-6 6-4 6-3 3-6 6-3

T. Berdych-S. Bolelli 6-3 4-6 7-5 6-2

T. Berdych/R. Stepanek-D. Bracciali-P. Starace 6-3 6-4 6-2

L. Rosol-A. Seppi 4-6 6-3 6-4

S. Bolelli-F. Cermak 6-4 6-4

PRECEDENTI TRA GIOCATORI

Non ci sono precedenti tra Cobolli e Lehecka che dovrebbero essere i due numeri 1 di giornata. Musetti è avanti con Mensik (ma l’unico precedente è su terra) e in parità con Machac, battuto quest’anno all’Australian Open in 5 set, i due cechi che si dovrebbero contendere il secondo posto da singolarista.

Cobolli-Mensik 1-1

2025 Wimbledon, erba, R32, Cobolli 6-2 6-4 6-2

2023 Helsinki (challenger), cemento, indoor, R32, Mensik 7-5 7-6(6)

Musetti-Lehecka 1-3

2026 Madrid, terra, R16, Lehecka 6-3 6-3

2025 Montecarlo, terra, R32, Musetti 1-6 7-5 6-2

2023 Miami, cemento outdoor, R64, Lehecka 6-4 6-4

2022 Rotterdam, cemento indoor, quarti di finale, Lehecka 6-3 1-6 7-5

Musetti-Mensik 1-0

2024, Umago, terra outdoor, semifinali, Musetti 6-4 6-1

Musetti-Machac 1-1

2026 Australian Open, R32, cemento outdoor, Musetti 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2

2024 Marsiglia, cemento indoor, R16, Machac 6-3 6-2

Non ci sono precedenti tra Berrettini e Mensik

Berrettini-Machac 1-0

2021, Australian Open, cemento outdoor, R64, Berrettini 6-3 6-2 4-6 6-3

Darderi-Lehecka 1-0

2022 Iasi (challenger), terra, quarti di finale, Darderi 4-6 7-6(1) 6-4

Darderi-Mensik 0-1

2024 Umago, terra, R16, Mensik 6-4 6-3

PRONOSTICO

Siamo convinti che capitan Volandri insisterà nei singolari con Cobolli e Musetti, a meno di indisponibilità o clamorose sorprese.

Lehecka è parso molto centrato nella sfida di martedì contro Auger-Aliassime, sarebbe quindi opportuno che Musetti nel primo singolare di giornata ci porti avanti, innanzitutto per garantirci comunque la possibilità di giocarci l’accesso all’undicesima finale della nostra storia nel doppio e soprattutto per permettere a Flavio Cobolli di non scendere in campo con la pressione di dover vincere a tutti i costi, perché implicherebbe un dispendio di energie mentali non da poco e la stagione del nostro numero 1 è già stata abbastanza estenuante e lunga. Poi è chiaro che la voglia di rivalsa di Flavio dopo la sconfitta con Kwon sarà tale che probabilmente gli permetterà di andare ogni oltre avversità, ma mettere Lehecka e i cechi spalle al muro con il primo singolare sarebbe cosa buona e giusta. L’eventuale doppio sarebbe molto equilibrato, tenendo però conto che Pavlasek e Rikl sono coppia rodata nel circuito e probabilmente più affiatati dei nostri Berrettini e Vavassori. Ma sull’ 1-1 potrebbe succedere di tutto.

Mettiamo leggermente favoriti i cechi, un po’ per quanto visto nei quarti, un po’ per scaramanzia. Pronti a festeggiare nell’eventualità la quarta finale consecutiva dell’ItalDavis.

ITALIA 45% – R. CECA 55%