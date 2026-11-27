La Cechia e la Spagna sono le sole squadre presenti alla fase finale della Coppa Davis – insieme agli Stati Uniti che non ci sono perché appunto sconfitti dai cechi – che potrebbero battere l’Italia anche se la formula fosse allargata a 3 singolari e uno o due doppi.

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Ecco, a me piacerebbe che la Coppa Davis rappresentasse con un minimo – almeno un minimo! – di profondità la base tecnica di una nazione. Se quando nacque nel 1900, 126 anni fa con il primo duello a Boston fra USA e Gran Bretagna con la Coppa appena coniata nella gioielleria, si poteva pensare che i due leader di un esiguo movimento potessero bastare a rappresentarlo, oggi non dovrebbe essere più così.

Una Coppa che misura la forza di un movimento

L’ho sempre pensata così. Non solo adesso che l’Italtennis può vantare un quintetto di tennisti compresi fra i primi 43 e quest’anno poteva addirittura sognare una clamorosa triplice presenza (Sinner, Musetti e Cobolli) fra i top-ten. Anzi oggi potrei dire che c’è stata giustizia, se vogliamo, perché negli ultimi 3 anni, l’Italia ha vinto 3 Coppe Davis, e da quando ha vinto la prima ha goduto del doppio vantaggio: essere ammessa direttamente alle Finali, giocarle in casa.

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Però non è sempre stato così. Hanno vinto la Davis squadre che non rappresentavano la nazione tennisticamente più forte del mondo. E per come è concepita la formula attuale la vinceranno ancora.

Un esempio per tutti: ero a Bratislava nel 2005, nella minuscola Sibamac Arena, quando Slovacchia e Croazia si affrontarono nell’indifferenza generale del resto del mondo per una finale vinta dai croati Ljubicic e Ancic contro Hrbaty, Kucera e Mertinak che tutto poteva sembrare davvero fuorchè dar l’idea di un campionato del mondo.

Recentemente la federazione internazionale ha cambiato il suo nome, da federazione tennis internazionale (ITF) a World Tennis, nel tentativo – più che lecito dal loro punto di vista– di fregiarsi di organismo leader mondiale del tennis. Lo è a livello junior. Non lo è a livello professionistico di vertice. Salvo che per la Coppa Davis e la Billie Jean Cup. Ma non potrà mai pretendere di gestire una Coppa Davis che si identifichi con un vero campionato del mondo, se non riuscirà a trovare spazi più ampi nell’ affollatissimo calendario internazionale alla Coppa Davis.

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Allargare restringendo

Quegli spazi dovrà ingegnarsi a strapparli agli altri grandi sei poteri forti che gestiscono il tennis di vertice, ATP, WTA, ciascuno dei 4 Slam che agiscono con pochissima solidarietà d’intenti…e a loro si è aggiunta, come non fosse già abbastanza parcellizzata la gestione del tennis, anche la Laver Cup che comunque si è impossessata di un importante weekend ingaggiando e sottraendo ai tornei del circuito ordinario molti dei protagonisti più importanti.

Rebus sic stantibus, per diventare un campionato del mondo a squadre da tutti riconosciuto la Coppa Davis dovrebbe allargare – anziché restringere –la partecipazione dei tennisti a un numero più ampio di giocatori e di partite da vincere.

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Nella vecchia Coppa Davis che ha resistito dal 1900 al 2018 (quando a Lille la Croazia battè la Francia) si giocavano 4 singolari e un doppio per 5 punti sui quali battersi nell’arco di tre giornate e sulla distanza più importante dei 3 set su 5 (come accade nei quattro tornei dello Slam). E il livello dei numeri 2 era importante quanto quello dei n.1., mentre il doppio – che si giocava nella seconda giornata – valeva soltanto il 20% dei punti e non il 33% come oggi (oppure zero…se una squadra vince entrambi i singolari, il che già la dice lunga sulla equità di un sistema davvero credibile).

A tutti dovrebbe convenire -a parer mio – che la Coppa Davis tornasse ad avere i crismi di una competizione più importante, di un vero campionato del mondo che coinvolgesse un numero più grande di giocatori. Più giocatori coinvolti, più possibilità di successo, di notorietà e di guadagno per tanti, più posti di lavoro. Non è quel che vuole l’ATP?

Ma perché ciò accadesse bisognerebbe che Andrea Gaudenzi che pure invoca oggi ogni piè sospinto una “One Vision” per tutto il tennis, e cioè un tennis gestito da un organismo superpartes – quello che negli Stati Uniti chiamano “commissioner” – dovrebbe essere lui a fare il primo passo e dire: “Visto che i giocatori di vertice, sempre più spesso infortunati perché la costruzione e la protezione di un ranking spinge anche i migliori (quelli che arrivano alle fasi finali) a giocare un numero eccessivo di tornei, ATP rinuncia a una settimana del proprio calendario per cederlo a World Tennis”.

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Una finale di due settimane

Ma non lo dirà né farà mai. Solo così però, potendo disporre di due settimane a fine anno, Tennis World potrebbe davvero riunire le 8 nazioni più forti per metterle una di fronte all’altra con almeno due giorni non consecutivi per ciascun quarto di finale basato su 4 singolari incrociati e un doppio – quindi da giocarsi nell’arco di 8 giorni – poi due semifinali anch’esse di 2 giorni non consecutivi ciascuna. Così si arriverebbe a 12 giorni di gare. E poi avremmo una finale in altri due giorni: totale 14 giorni. Tutti match due set su tre.

I top-players sarebbero ovviamente liberi, come lo sono oggi, di giocare la Coppa Davis come di non giocarla. Vogliono allungare il proprio periodo di vacanze di un paio di settimane perché hanno gicoato troppo e vogliono recuperare? Allora non la giocano.

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Si accorgono invece che la Coppa Davis è – o diventa nel tempo – un vero (e unanimente riconosciuto) campionato mondiale, con un interesse davvero globale? Allora la giocano e semmai saltano qualche settimana e qualche torneo prima.

Probabilmente ogni squadra che volesse essere davvero competitiva dovrebbe avvalersi di almeno 3 singolaristi, salvo esporre i soliti due a un vero tour de force, soprattutto nel caso qualcuno dovesse giocare sia singolo sia doppio. I tre singolaristi diventerebbero tutti importanti, tutti oggetto di attenzione da parte della pubblica opinione, degli sponsor, dei fan.

Non dovrebbe allora convenire, oltre che a una maggior promozione del tennis come l’interesse generale suggerirebbe, anche all’ATP? Io credo di sì. Ma questa ONE Vision propugnata indefessamente da Andrea Gaudenzi è davvero tale o una strategia comunicazionale di parata, volta a garantire solamente maggior peso specifico all’ATP?

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Finchè ciascuno dei sette grandi poteri (più uno) cercherà soltanto di tirare acqua al proprio mulino, chi parla di riforme del calendario, parla a vanvera, butta fumo negli occhi ai più sprovveduti.

Italia-Cechia: partita incerta e difficile

Ma dopo questo lungo sproloquio “para-politico” a proposito del quale mi riprometterei di chiedere qualcosina nella conferenza stampa odierna in cui il nuovo sponsor Generali e World Tennis annunceranno i motivi e i progetti della loro partnership, sproloquio che forse interesserà pochissimi, e di sicuro non gli ultimi fan “precipitati” sul tennis dietro l’onda Sinner, torno ora ad occuparmi di Italia-Cechia che si preannuncia partita incerta, anzi incertissima, soprattutto dopo quanto visto mercoledì nella soffertissima vittoria azzurra sulla Corea dei Carneadi (Hong n.727 ATP e Kwon 139, più Chung 527) alcuni dei quali da poco congedati dall’esercito del loro Paese.

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Il n.1 ceco Lehecka (nonché 14 ATP, non 727, 139 o 527) non ha un tennis spettacolare, di quelli che fanno innamorare – e sì che lo vedo giocare da quando giocò le finali ATP NextGen a Milano nel 2022 e perse in finale da Brandon Nakashima – però è molto solido. Somiglia un pochino al suo attuale capitano, Tomas Berdych, l’ultimo ceco capace di vincere, insieme a Stepanek, due Coppe Davis, nel 2013 e nel 2014.

Da allora a oggi i cechi non avevano più raggiunto neppure una semifinale. Berdych è stato per anni il primo o uno dei primi dei secondi, ma aveva davanti i Fab Four e se la batteva con quelli come lui, Ferrer, qualcuno dei francesi approdati nelle retrovie dei top-ten. Lehecka, che aveva in Berdych il suo idolo, è uno che non si batte da solo. È uno che non si arrende mai. Però direi che è il primo, o uno dei primi che stanno dietro i top-ten. Non lo vedo top-ten.

Lehecka vs Italia 5-2

Intanto – e non è poco – vanta un bilancio favorevole nei confronti di tutti i tennisti italiani (salvo Sinner che, more solito, fa gioco a sé e lo ha battuto 4 volte su 4): 1-0 con Cobolli in quello che dovrebbe essere il duello più probabile di questo venerdì, salvo improbabili sorprese immaginate e concretizzate da Volandri, 3-1 con Musetti, 1-0 con Berrettini (con il quale è impossibile che giochi…perché un Matteo eventualmente schierato a sorpresa potrebbe farlo soltanto da n.2).

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Per la verità solo Darderi, ma in un challenger risalente al 2022 a Iasi, può vantare un 1-0 nei confronti di Lehecka. Ma anche se Volandri volesse metterlo in campo Darderi, Luciano come Berrettini, sarebbe soltanto un n. 2, quindi un ipotetico avversario di Mensik o Machac.

Mensik incompiuto?

Quando un anno e mezzo fa Mensik vinse il Masters 1000 di Miami a 19 anni e mezzo battendo con un duplice 7-6 nientemeno che Novak Djokovic, tutti gli pronosticarono un brillantissimo avvenire, ma forse anche se quest’anno ha poi raggiunto le semifinali al Roland Garros (battendo de Minaur, Rublev e Fonseca al termine di partite assai belle, prima di perdere in 4 combattuti set con quello Zverev che avrebbe poi vinto il torneo in finale con Cobolli), molti si aspettavano di più. Tipo un posto fra i primi 10.

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Ci sono riusciti giocatori che parevano meno dotati di lui. Sono mica tanti quelli che quest’anno hanno battuto Jannik Sinner! Lui lo ha fatto a Doha, sotto ai miei occhi. Tuttavia però Jakub non è salito più su del 12mo posto a marzo e certo anche se ha vinto un titolo di Slam nel misto, con la Muchova all’US Open, lui stesso – sono persuaso – pensava di chiudere l’anno meglio.

Tuttavia in Coppa Davis a settembre, dopo l’US Open nel quale aveva perso da Tien 6-4 al quinto dopo essere stato avanti due set a uno, ha sconfitto Shelton, anche se ha riperso da Tien. Mi stupirei se Berdych scegliesse di far giocare contro Musetti Machac invece di Mensik.

Anche perché a mio avviso la Cechia deve puntare a vincere entrambi i singolari, dal momento che Vavassori e Berrettini sono sulla carta superiori, anche se meno affiatati, di Rikl e Pavlasek, l’ex fidanzatino di Petra Kvitova nel 2012.

Galeotto fu il 2012

Come faccio a ricordare quella love story e perfino l’anno? Beh per motivi personali. Perché all’open d’Australia di quell’anno credevo di poterlo videointervistare tranquillamente in sala stampa e lo feci. Non avevo letto le cento clausole della concessione dell’accredito. In esse si diceva che non si poteva fare alcun video, diversamente che in altri tornei, come ad esempio negli Stati Uniti dove la regola che viene imposta ai “non right holders” è semplicemente “no bouncing balls”, cioè non si possono fare video di azioni di gioco se non si sono comprati i diritti.

Beh, non avrei mai fatto un video in sala stampa, sotto gli occhi di tutti compresi alcuni dirigenti dell’ufficio stampa, al semisconsciuto Pavlasek se avessi immaginato che era proibito e, ancor più, in che cosa sarei incappato. Infatti sullo YouTube di Ubitennis trovarono, sulla scia di quello, altri video che io avevo fatto in perfetta buona fede, e ricordo a Giorgio di Palermo dell’ATP (oggi lavora per la FITP), a Dodo Artaldi che era il manager di Djokovic, mi pare a Pistolesi e ad altri che avrei potuto fare tranquillamente fuori dall’impianto di Melbourne Park.

Risultato? Mi ritirarono l’accredito, cacciandomi dall’impiamto, e l’anno dopo me lo rifiutarono. E per qualche anno le finali potevo vederle solo in sala stampa senza aver diritto ad andare sul campo centrale! Tutto per essermi fatto tranquillamente vedere, insieme al mio collaboratore Daniele Malafarina, mentre registravamo sull’Ipad l’intervista a Pavlasek! Roba da matti.

Ma gli australiani sono tremendi riguardo al rispetto delle regole. Forse perché un paio di secoli prima avevano avuto a che fare con chi gli portava in Australia i galeotti inglesi! E il rispetto delle regole era divenuto un must di sopravvivenza nei confronti degli avanzi di galera. Io non lo ero, ma loro mi hanno trattato come tale.

Gran Bretagna e Spagna in semifinale

Chiudo questo pezzo ricordando brevemente che la Gran Bretagna ha rimandato a casa Zverev e compagni, grazie alla vittoria di Norrie su Struff con il tedesco che sul 2 pari al terzo era avanti 0-40 sul servizio di Norrie ma è entrato da quel momento in poi in crisi profonda, cedendo 16 punti dei successivi 18.

Dopodiché il due britannico formato da Skupski (vincitore di due Slam quest’anno, ma con Harrison) e Patten (n.1 del mondo con il recentemente ripudiato Heliovaara e il mio doppista prediletto dopo Vavassori) ha conquistato contro Puetz e Krawietz il punto decisivo per sfidare in semifinale la Spagna che era così sicura di battere gli austriaci che ha lasciato a riposo Carlos Alcaraz fidando in Merida e Jodar.

Ma a David Ferrer deve essere sopraggiunto un mezzo infarto quando Jodar ha perso 62 il primo set con Rodionov. La gente si chiedeva già se sull’1 pari lui avrebbe messo in campo la coppia più collaudata Granollers-Martinez o invece Alcaraz accanto a Granollers…perché se la Spagna fosse stata eliminata senza neppure schierare Alcaraz dopo averlo fatto venire fino a Bologna dopo Torino, a Ferrer lo avrebbero fatto morbido!

Ma, buon per lui, Jodar si è ricordato di come saprebbe giocare e ha vinto 60 61 i due successivi set. Dovrà confermarsi con Norrie nella semifinale di sabato per far da battistrada a Alcaraz che certo potrebbe battereFery anche con una gamba sola. Per finire ho incontrato un collega tedesco, ben più giovane di me, che scuotendo la testa mi ha detto desolato: “Credo che non vedrò mai la Germania vincere una Coppa Davis. Zverev non la giocherà più e dietro a lui non c’è nessuno. Forse qualche ragazzino che oggi ha 16 o 17 anni, ma quanti anni dovranno passare, cinque, dieci?”

L’ho consolato dicendogli: “Che vuoi che siano 5 o 10 anni…Guarda che io dal ’76 al 2023 di anni ne ho dovuti aspettare 47!”