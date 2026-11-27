Dietro un match, una polemica, una statistica o una coincidenza c’è una spiegazione inutilmente complessa o qualcosa di reale? “La racchetta di Occam” è la rubrica nata per provare a rispondere a questa domanda secondo il principio attribuito a Guglielmo di Occam: “Non bisogna moltiplicare gli elementi più del necessario”.

Nella prima puntata della rubrica abbiamo analizzato l’evoluzione delle speculazioni sull’infortunio di Jannik Sinner nell’assenza quasi assoluta di notizie da parte sua o del suo staff. Ora la questione “diagnostica” è risolta e, come spera il Direttore, non ci saranno più tutte le diagnosi a distanza. Saranno sostituite dalle prognosi. In tutta quella storia ammettiamo però di aver evitato un particolare che è forse il più eclatante, delicato e impossibile da dimenticare una volta visto. Praticamente, l’elefante rosa nella stanza di porcellane.