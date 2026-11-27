Per un pelo. La Corea del Sud stava per fare il colpaccio alle Final 8 della Coppa Davis by Generali. Riequilibrato il tie dopo la vittoria a sorpresa di Soon Woo Kwon ai danni di Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Berrettini si sono imposti con un duplice tie-break nel doppio decisivo. Venerdì 27 novembre, alle ore 16, l’Italia sfiderà la Cechia di Tomas Berdych, composta da tennisti pericolosi quali Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl e Adam Pavlasek.

Gli azzurri, che contro i cechi in passato hanno perso otto volte su undici, non partiranno favoriti. Anche per il direttore Scanagatta la semifinale sarà una parete dura da scalare per gli atleti tricolori. Se Lorenzo Musetti sembra essere confermato come singolarista, ci sono dei dubbi sull’altro azzurro che calcherà il rettangolo da gioco. Sarà Flavio Cobolli, nonostante non abbia performato al meglio ai quarti? O Berrettini, sebbene abbia un fastidio al braccio che potrebbe non permettergli di fare il duplice impegno (singolo e doppio)? O ancora Luciano Darderi, all’esordio in Davis? Tra poche ore avremo le nostre risposte. Intanto, riportiamo le previsioni della stampa in vista della semifinale tra Italia e Cechia.