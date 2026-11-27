Chi vince il 1° set?Cobolli-Lehecka
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1-0
Cobolli parte bene
Primo turno azzurro senza problemi.
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6-36-4
MATCH Musetti
Un ultimo turno in cui Lorenzo ci fa soffrire: contratto, poche prime, concede la palla break, l’annulla con il gratuito ceco dopo uno scambio troppo lungo per gli ansiosi, poi ritrova sicurezza e va a chiuderla. 6 gratuiti contro 23 di Mensik, ma soprattutto guardiamo i punti vinti con la seconda: il 72% contro il 28, ma di che parliamo…
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6-35-4
Mensik tiene, ora Muso serve per...
Jakub fa il suo e pure molto in fretta, bravo ma può bastare.
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6-35-3
Musetti a un game dal chiuderla
Come un sol uomo, Lorenzo risale da 15-40, 5-3. E la differenza quando entra con il dritto Musetti rispetto a Mensik…
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6-34-3
Break Musetti
Mensik mette poche prime, commette anche due doppi falli e Lorenzo prova l’allungo decisivo.
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6-33-3
L'equilibrio tiene
Musetti viola le regole del tennis sicuro (o noiosamente prevedibile) sfoderando il rovescio lungolinea da ben dietro la riga di fondo che sorprende non per la prima volta questo e altri avversari. Mensik aggrappato alla prima battuta.
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6-32-2
Muso sempre carico
Seconde azzurre ben spinte che pagano, negli scambi continua la superiorità del Muso.
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6-31-1
Si riparte
Primi turni di battuta del secondo set tenuti, Mensik concedendo la parità.
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6-3
SET Musetti
Lorenzo subito tre set point consecutivi, ci mette un po’ di pathos mancando una volée e una seconda di servizio, ma quella successiva è precisa e il primo set è azzurro.
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5-3
Break Musetti: Mensik non fa i soliti tre ace e perde la battuta
Lo slice lungolinea con tanto di sidespin di Lorenzo non piace tanto al dritto ceco, che poi dà di nuova prova dei suoi limiti centrando la rete a metà altezza. Si serve per set.
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4-3
Il Muso c'è sempre
Lorenzo fa soffrire sbagliando due volte la direzione del colpo a chiudere, ma tiene a bada l’avversario.
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3-3
Mensik a galla con la battuta
Mensik non ha ancora imparato ad attaccare le palle basse con il dritto e concede la prima palla break, annullata con l’altro marchio di fabbrica, l’ace. Peccato sullo 0-15 il raro scambio perso dal Muso.
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3-2
Musetti con qualche affanno
Forse preoccupato dal servizio ceco e dall’aggressività in risposta, l’azzurro commette due doppi falli, lasciando però a “30” l’avversario.
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2-2
Mensik sforna ace a raffica
Jakub, un servizio e un’open stance, è inferiore al Muso nello scambio, ma con altri tre ace non lo fa iniziare quasi mai.
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2-1
Musetti salva tre PB
Il ceco pareggia rapido, tre ace. In risposta è aggressivo e vola 0-40 ma, freddo come un ghiacciolo, Lorenzo risale scaldando il pubblico.
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1-0
Musetti tiene a zero
Lorenzo ha vinto il sorteggio e scelto di servire. Contro Jakub ha vinto l’unico precedente, due anni fa sulla terra di Umago.
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Italia-Cechia, entrano le squadre
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