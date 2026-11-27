di Isabella Dalla Gasperina

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E’ stata la Coppa Davis dei tre match-point annullati. Quella della rimonta impossibile e della caduta di Novak Djokovic. La Coppa Davis in cui a guidare gli azzurri alla conquista dell’Insalatiera c’era Jannik Sinner. Il 25 novembre 2023 si giocano le semifinali a Malaga, in Spagna. È Serbia contro Italia. Djokovic contro Sinner, ma anche Musetti contro Kecmanovic.

La scivolata di Musetti

Si comincia con i numeri due. L’azzurro ci prova, ma dopo aver vinto in lotta il primo set al tie-break cede nettamente i successivi due (7-6 2-6 1-6). La Serbia quindi passa in vantaggio ed è tutto nelle mani di Jannik. Che contro l’allora numero uno del mondo ha appena perso la finale delle ATP Finals, soltanto sei giorni prima. Dopo la finale vinta a Torino, proprio Djokovic aveva detto; “Mi stupirei se Sinner non diventasse numero uno al mondo”. Certo, era stato facile profeta. Ed ecco, proprio quel sabato 25 novembre, la straordinaria impresa del futuro numero uno (Sinner raggiunge la vetta della classifica a giugno 2024).

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La rivincita dopo le Finals

Jannik è un altro giocatore rispetto a quello di una settimana prima, che a Torino era sceso in campo rigido e contratto contro il gigante serbo. Nel primo set è lui a non fare sconti a Novak: detta il ritmo, veloce, potente, aggressivo, ingiocabile al servizio, con il serbo che arranca. Il 6-2 della prima frazione a favore di Sinner racconta una superiorità indiscussa.

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Il braccio di ferro Nole-Jannik

Il gioco però si capovolge nel secondo set. Quando è Djokovic ad alzare il livello del suo tennis, a riprendere il comando, a dare il ritmo e a prendersi a sua volta il pareggio con un altro 6-2, mentre il servizio di Sinner scende decisamente: poco incisiva la prima e pessima la seconda.

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Il set delle meraviglie

Il livello del match sale ulteriormente nella terza frazione: nessuno dei due vuole cedere, gli scambi sono veloci, aggressivi, profondi. E, se Djokovic continua a servire alla perfezione, Sinner, pur faticando, riesce a non perdere la battuta annullando qualche delicatissima palla break. Si va avanti fino al 5-4 per Djokovic, con Sinner al servizio. Ed è il decimo game quello che segna il match. Jannik mette tre prime eppure perde tutti e tre i punti finendo 0-40: tre match point per Nole.

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Grande rimonta

Sembra l’inizio della fine e sulla panchina azzurra la tensione si taglia col coltello. Eppure accade l’incredibile. Il primo 15 Sinner lo vince per un errore di Djokovic. Poi non mette la prima ma in compenso piazza una seconda in slice vincente. Ancora sotto 30-40, si guadagna la rete con coraggio e va a prendersi una parità mai così dolce. La carica dell’entusiasmo e il sostegno della squadra dalla panchina fanno il resto: Jannik piazza due servizi vincenti ed è 5-5 al terzo set. Il match è tutt’altro che chiuso, eppure…. Prima, con Djokovic al servizio, arrivano tre errori consecutivi del serbo e il break conquistato da Jannik con un dritto lungolinea. Poi un Sinner glaciale che, avanti 6-5, non si fa intimidire e si guadagna il punto del pareggio e la possibilità di giocarsi la finale al doppio.

In finale

E’ ancora Sinner che scende in campo nel match decisivo, accanto a Lorenzo Sonego, contro la coppia Djokovic-Kecmanovic. E i due azzurri si impongono: chiudono 6-3 6-4 mandando a casa la Serbia. E’ il trionfo. E pensare che la favola per i nostri ragazzi è appena iniziata. Per la Davis bisogna battere l’Australia di Alex de Minaur. Ma un’Italia così può vincere con chiunque. Il giorno dopo, in finale, i ragazzi di Volandri completano l’opera. Arrivano i successi di Matteo Arnaldi (contro Popyrin) e ancora di Sinner, che con De Minaur chiude la sfida con un netto 6-3 6-0. L’Insalatiera torna in Italia, quarantasette anni dopo il primo trionfo azzurro del 1976. E ci resta per altre due edizioni. Nel 2024 e nel 2025.