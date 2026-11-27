La Spagna prepara la semifinale contro la Gran Bretagna di sabato e tutti si chiedono se Carlos Alcaraz sarà coinvolto dopo aver riposato in occasione del quarto di finale contro l’Austria. Ecco come ha risposto in conferenza stampa su questo il capitano Ferrer.

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Giornalista: “Domanda per il capitano. Innanzitutto congratulazioni, la Spagna torna in semifinale per il secondo anno consecutivo. Come giudichi dalla panchina le prove dei tuoi uomini?”

Ferrer: “Chiaramente sono molto soddisfatto. Non è mai facile giocare i primi incontri di Coppa Davis e loro sono molto giovani. Ma mi è piaciuto come hanno gestito le loro emozioni. Ora è il momento di festeggiare, poi penseremo alla semifinale di sabato. Però da capitano sono molto soddisfatto e orgoglioso delle loro prestazioni odierne”

G: “Rafa parlaci del tuo match? Come mai sei partito così piano? Hai fatto fatica a trovare il tuo ritmo?”

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Jodar: “Sì, è stato un po’ così. Lui ha iniziato bene e ha giocato un gran primo set. Io facevo fatica a trovare il mio ritmo, non è mai facile giocare il primo giorno in Davis. All’inizio del secondo set ho iniziato a essere più aggressivo, ho servito meglio, ho trovato continuità da fondo campo e credo che questo mi abbia aiutato ad entrare in partita. E grazie al supporto del capitano e dei miei compagni sono riuscito a vincere il mio match. Però devo mettere a frutto questa esperienza per il futuro, sia prendendo le cose buone che quelle negative”

G: “Domanda per il capitano. Carlos in che condizioni è? Lo vedremo in campo sabato?

F: “Vedremo sabato, non lo so ancora. Potrebbe essere possibile”

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G: “David, quanto eri preoccupato dopo il primo set perso da Rafa? Cosa hai cercato di dirgli per cambiare il trend in quel momento negativo”

F: “Naturalmente ero preoccupato, ma Rafa è un ottimo giocatore e sa cosa fare nei momenti di difficoltà. Ho solo provato a dirgli di giocare quanti più colpi possibili, facile a dirsi quando sei seduto in panchina, difficile da fare quando sei in campo. Poi è diventato piano piano più solido, mi ha impressionato per come ha giocato nel secondo e nel terzo set”

G: “David sei stato sorpreso dal fatto che Jurgen abbia schierato Joel invece di Lucas (Neumayer, n.d.r.)? Rafa sei stato un po’ sorpreso dal gioco di Rodionov?

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F: “No no, non sono stato sorpreso più di tanto. Le classifiche dei due sono molto vicine. Il problema è che non lo sai fino ad un’ora prima dell’inizio delle partite”

J: “No, non sono stato sorpreso. Ognuno qui può battere chiunque. Dipende dalle emozioni che senti e da come sai controllarle. All’inizio non sentivo molto la palla. Lui stava giocando molto bene, un tennis di alta qualità. Ovviamente sono i piccoli dettagli che molte volte fanno la differenza. Non è che sia scontato che chi ha un ranking alto vinca sempre e viceversa chi è più indietro in classifica sia sempre sconfitto. La partita deve essere sempre giocata e devi giocare bene per tutto il match. Io non sentivo la pressione di dover vincere per forza. Daniel aveva vinto, quindi nella peggiore delle ipotesi c’era un altro match per vincere la sfida. Però sono stato contento di averla chiusa prima”

G: “David cosa pensi del team britannico? Come vedi la sfida di sabato?”

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F: “Sono una grande squadra. Mi ha impressionato Norrie per come ha giocato in maniera aggressiva e solida il terzo set. Inoltre in doppio credo che loro abbiano la coppia più forte al mondo al momento. Sono stati davvero bravi oggi contro i tedeschi. Or ami godo il momento, poi penseremo alla semifinale di sabato”