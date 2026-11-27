Non poteva andare meglio il suo debutto alle Final 8 della Davis Cup by Generali. Andrea Vavassori, insieme a Matteo Berrettini, ha regalato il punto decisivo all’Italia nel quarto di finale contro la Corea del Sud. Energico, attento nei pressi della rete e decisamente il più rodato in doppio dei quattro in campo, il numero 10 del mondo nella classifica di specialità (ex 6) ha trascinato la Nazionale in semifinale. Oggi, alle ore 16, i tre volte campioni in carica sfideranno i cechi per un posto all’ultimo atto.

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Vittorioso tredici volte in doppio nel circuito maggiore – tra cui i titoli a Miami e Roma quest’anno -, tre volte finalista Slam a fianco di Simone Bolelli e uno dei rappresentanti più quotati della disciplina a coppie, Wave ha raccontato il suo passato e le emozioni di vestire la maglia azzurra in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Origini e percorso

La scelta di giocare a tennis non è arrivata per caso. In casa Vavassori, infatti, si è sempre respirato tennis. “Era il mio destino”, ha affermato Andrea. “Mio padre è il mio maestro, mi segue da quando avevo tre anni. Ho iniziato a giocare sul campo costruito in casa da mio nonno Arduino, a Rivoli, alle porte di Torino. Senza la mia famiglia non sarei arrivato fino a questo punto. Adesso sto cercando di sostenere il percorso di mio fratello Matteo, che ha 22 anni. Un giorno sogno di giocare in doppio con lui”.

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Non sempre però la carriera di Wave è stata ciò che vediamo ora. Nel corso degli anni il piemontese ha dovuto superare numerose difficoltà. “Ho cercato di conciliare studio e tennis e mi sono diplomato al liceo scientifico. Per questo ho fatto fatica nei primi tornei Futures in giro per il mondo. Sono cresciuto con i miei tempi e, anche nei momenti difficili, ho sempre creduto in me stesso e nelle mie possibilità. Tre anni fa ho anche superato un brutto infortunio al gomito, riuscendo a evitare, grazie alle persone giuste, l’operazione che poteva rovinarmi la carriera. Ora, a 31 anni, mi sento ancora giovane e mi sto godendo pienamente la carriera”.

Coppa Davis e compagni di doppio

Come detto, Vavassori l’esordio in azzurro lo aveva già fatto. Ma non alle Final 8, poiché gli anni scorsi o i compagni di squadra avevano già chiuso i conti dopo i due singolari, oppure capitan Volandri aveva preferito schierare un altro duo nel match decisivo. “Fino all’altro giorno non avevo avuto l’opportunità di incidere perché i ragazzi sono stati troppo bravi. Noi ci troviamo in una sorta di limbo, ma dobbiamo sempre farci trovare pronti. Da un lato speri di non giocare perché vuol dire che abbiamo già vinto, dall’altro speri di farlo per poter dare il tuo contributo alla squadra. Ricordo la situazione assurda dell’anno scorso, quando Flavio, in finale contro Munar, era sotto 6-1 2-1 e con un break di svantaggio. Siamo andati a scaldarci, poi lui ha fatto una roba pazzesca. Ce la siamo goduta lo stesso”.

La crescita di Vavassori è senz’altro passata anche attraverso gli insegnamenti di Simone Bolelli, compagno di doppio per tre anni e mezzo, dal quale si è separato alla fine di questa stagione. Dal 2027, Andrea farà coppia con il salvadoregno Marcelo Arevalo (di recente, intervistato in esclusiva da Ubitennis). “Se sono qui a Bologna è anche grazie a Bole. Abbiamo fatto un percorso bellissimo e gli sarò sempre grato per questo. Il rapporto di amicizia rimarrà per sempre”.

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Carriera in singolare e sogno nel cassetto

Con un best ranking di numero 128 in singolare, Wave ha dimostrato di saperci fare anche nella specialità individuale. Gli impegni con il doppio, però, non gli stanno consentendo di tenere in vita una buona classifica. “Probabilmente, se giocassi ora in singolare, migliorerei quella posizione perché sento di essere più maturo e di avere una maggiore conoscenza del gioco. Però credo che arriverò alla fine della mia carriera senza sapere quale sarebbe stato il mio reale livello in singolare”.

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Gli obiettivi per il doppio, però, sono più ambiziosi che mai. Se nel misto Andrea ha già trionfato più volte assieme a Sara Errani in uno Slam, nel doppio maschile Vavassori attende ancora il suo primo sigillo Major. “Il torneo dei miei sogni? Ho sempre desiderato vincere Wimbledon. Ricordo quand’ero piccolino: giocavo sul campo in erba sintetica del nonno e fantasticavo di essere protagonista sull’erba vera. È stato bellissimo, quattro anni fa, superare le qualificazioni del singolare. Magari un giorno riuscirò a vincere Wimbledon in doppio”.