Coppa Davis 1° set Cameron Norrie 52 0 Rafael Jodar 10 0 Statistiche e andamento

Stiamo ancora festeggiando il raggiungimento della nostra quarta finale di Coppa Davis consecutiva (l’undicesima in totale) che ci concentriamo subito sulla seconda semifinale, quella dalla quale uscirà la nostra avversaria.

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Di fronte Spagna e Gran Bretagna, vincitrici nei quarti rispettivamente di Austria (abbastanza agevolmente) e Germania (risultato abbastanza sorprendente).

E’ chiaro che gli spagnoli in valore assoluto partono favoriti. Vantano nelle loro fila il n.3 del mondo, Alcaraz, il numero 10 Jodar e il numero 42 Merida. Oltre ai doppisti Marcel Granollers e Pedro Martinez.

I britannici invece hanno come numero 1 Arthur Fery, semifinalista quest’anno a Wimmbledon che occupa la posizione 32 delle attuali classifiche, e Cameron Norrie che si trova giusto 20 posizioni più dietro. Il terzo potenziale singolarista è Toby Samuel n.82. Ma il punto di forza della squadra è il doppio, con Neal Skupski e Henry Patten, che oltretutto l’anno prossimo giocheranno nel circuito insieme.

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Piccola curiosità, sia David Ferrer, capitano della Spagna, che Leon Smith, capitano della Gran Bretagna, dopo questa edizione della Davis lasceranno il loro incarico.

Per la Spagna in caso di vittoria sarebbe la 12° finale della sua storia nella competizione che l’ha vista trionfare sei volte (l’ultima nel 2019 contro il Canada). Per i britannici invece sarebbe la 29° finale con 10 titoli vinti sino a oggi (l’ultimo nel 2015 con la vittoria a Gent contro il Belgio).

PRECEDENTI TRA LE NAZIONALI

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SPAGNA-GRAN BRETAGNA 8-7

Sono ben 15 i precedenti tra le due nazionali, con le ultime due vittorie gli spagnoli hanno superato i loro avversari nel computo totale. Vittorie conquistate a Marbella con il vecchio format (esordio nell’occasione in Davis di Cameron Norrie che vinse a sorpresa contro Bautista Agut prima di perdere nell’ultima giornata da Ramos-Vinolas) e a Madrid con il nuovo format e in quell’occasione ci fu l’esordio di Neal Skupski, che come il suo connazionale Norrie fa parte dell’attuale formazione.

PRECEDENTI TRA GIOCATORI

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Solo Rafa Jodar e Cameron Norrie hanno precedenti tra i potenziali singolaristi della semifinale. Sono stati giocati entrambi nel 2026 e hanno visto due facili vittorie di Jodar, la prima ad Acapulco nei sedicesimi e la seconda a Barcellona nei quarti, con lo stesso punteggio, 6-3 6-2.

PRONOSTICO

L’impressione è che si vada verso una seconda finale consecutiva Italia-Spagna. Alcaraz dovrebbe scendere in campo e guidare i suoi alla vittoria anche se i britannici si affidano all’esperienza di Norrie, che già nei quarti si è fatto valere raccogliendo la fondamentale vittoria contro Struff, per agguantare quell’1-1 che riporterebbe le percentuali di successo finale al 50% a testa. Anche se Carlos non dovesse esserci crediamo che Jodar sia sempre favorito contro Fery, quindi sembra evidente che tutto giri attorno alla sfida Merida-Norrie (che dovrebbe aprire la contesa), singolare molto equilibrato. Nell’eventuale doppio decisivo Patten e Skupski se la giocherebbero tranquillamente contro Granollers e Martinez (in teoria la coppia spagnola) e potrebbero guastare i piani di David Ferrer. Spagna per noi favorita

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SPAGNA 60% – GRAN BRETAGNA 40%