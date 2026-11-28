Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 6 Jakub Mensik 15 3 4 Statistiche e andamento

Inutile nascondersi dietro un dito. Il formato attuale di Coppa Davis smorza eccome l’enfasi di una competizione un tempo iconica, con Tie infiniti e incontri al meglio dei cinque set. Anche il Campionato del mondo del nobil sport si è adattato ai tempi moderni, dove tutto è fugace. Quando si indossa la divisa della Nazioale, però, i suddetti discorsi passano in secondo piano. Ed ogni match che si disputa con la maglia azzurra addosso, diventa il più importante, il più significativo della carriera.

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Lo sa bene Andrea Vavassori, che desiderava la convocazione a Bologna più di qualsiasi altra cosa, con la consapevolezza di poter vivere queste Finals 8 da protagonista. Wave non si è soltanto messo a disposizione del gruppo e di Capitan Volandri; ha preso la squadra per mano in due occasioni diverse, quando contava davvero, quando non rimanevano più alternative. Dentro o fuori, contro Corea e Repubblica Ceca, ma Andrea risponde presente, ricordando agli scettici che il doppio nel tennis vale ancora qualcosa, facendo la differenza nei due match decisivi che hanno consentito all’Italia di giungere sino in finale (per la quarta volta consecutiva).

Un carisma ed una freddezza invidiabili per Vavassori, affiancato da un altrettanto strepitoso Lorenzo Musetti, che nel Tie contro la Cechia ha fatto “il Sinner”, dando il massimo contributo alla squadra sia in singolare che in doppio. “Quando gioco con persone così, con il team dietro, è una vittoria di squadra – ammette Andrea in conferenza stampa – devo dire che Muso ha fatto dei punti pazzeschi a rete. Anche se non gioca tanto il doppio, è un fenomeno. Io continuavo a ripetergli: ‘Sei un campione’, perché sono i giocatori che fanno la differenza. Penso che si sia vista la nostra unione in campo, la nostra amicizia“.

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Un feeling ed un affiatamento pazzeschi nel team tricolore. Lo si vede dopo il match point, un’esultanza scatenata, tutti corrono ad abbracciarsi e a festeggiare, al termine di un match tesissimo, che è valso l’accesso all’ultimo atto di Davis.

Wave, l’onda di energia della coppia

Ma Wave, quell’energia l’ha portata con sé e trasmessa alla panchina azzurra ininterrottamente per un’ora e cinquantasei minuti, immerso in uno stato di concentrazione pura, ringhiando dopo ogni punto, “strattonando Musetti” per caricarlo, e introducendolo in un flow devastante che li ha poi portati al successo. Il team tricolore ha evidentemente qualcosa in più degli altri. Nello spirito, nel modo di fare gruppo, e nella voglia di sacrificarsi per il compagno di squadra.

L’Italia ce l’ha nel DNA. Certo, giocare la Coppa Davis in casa è un abnorme vantaggio, ma soltanto con la qualità dei singoli e con l’armonia di una squadra unita si sollevano le insalatiere. Il calore del pubblico bolognese e l’entusiasmo degli azzurri hanno messo k.o la fredda Cechia, favorita nel pronostico alla vigilia del Tie, ma scontratasi con una realtà dura da accettare. I bombardieri della scuola ceca, perfettamente consoni al cemento indoor, frenati in extremis da un duo inedito, guidato dallo specialista del settore, Wave.

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Che Andrea fosse un doppista di prim’ordine non lo scopriamo di certo oggi – perché il suo palmares parla da sé – ma nei due match disputati in Davis questa settimana, abbiamo visto un Vavassori superlativo, in fiducia totale (forse qualcosa in più). Lo schiaffo al volo in terzo tempo giocato da Andrea – nel corso del match contro Lehecka e Machac – è la fotografia emblematica della stato di forma attuale del piemontese classe ’95, appena separatosi da Simone Bolelli – col quale ha vinto 10 titoli – e pronto ad iniziare un nuovo capitolo assieme a Marcelo Arevalo nel 2027. Per l’Italia di Volandri, c’è ancora un ultimo atto da disputare in Davis. E che resti in panchina o che venga chiamato in causa per un eventuale doppio decisivo, Andrea Vavassori rimarrà comunque un uomo chiave del team tricolore.