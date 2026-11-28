Sincera, appassionata, a tratti irriverente ed emozionante: tutto questo sarà Controsmorzata. Una rubrica che nasce come spazio di opinione, libera e controcorrente, in cui saranno raccontate storie e analizzati temi, fatti e dichiarazioni senza esclusione di colpi. E, se vorrete, vi aspettiamo ogni settimana nei commenti per controbattere. Per giocare la vostra personale controsmorzata.

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Quando arriva la Final Eight di Coppa Davis, sappiamo che l’anno tennistico sta inequivocabilmente giungendo alla sua conclusione. E ci è altrettanto evidente che abbiamo davanti un mese senza partite, in cui mettere a riposo la passione, magari preparandoci al fuso orario oceanico.

Le otto protagoniste a Bologna restituiscono la tradizione e il mutamento di questo torneo. Sorprese che si uniscono, per un connubio unico, a squadre che hanno fatto la storia della Coppa Davis. Della vecchia e della nuova. Perché questa distinzione non passa mai di moda.

Nella diatriba perpetua tra chi continua ad amare questa competizione e chi invece non ne riconosce più l’anima, alla fine l’Insalatiera rimane un trofeo ambito. Ciononostante, c’è quell’interrogativo che si ripropone incessantemente: “A qualcuno piace davvero questo format?”. Una questione ormai annosa che ha le radici nella riforma di sette anni fa.

Sin dalla sua creazione nel 1900, la Coppa Davis aveva sempre conosciuto una sola forma per estrinsecarsi. Nessuno aveva mai messo mano in maniera sostanziale alle sue regole, assurte con il tempo a dogmi. D’altronde il tennis è lo sport della tradizione per eccellenza, restio ad aprirsi alla modernità, quasi come se le innovazioni potessero corromperne l’essenza.

All’inizio del XX secolo – consideriamo che la nascita del tennis è convenzionalmente datata 1874 – la sua vocazione individualista si ridimensionò per fare spazio alla prima forma tennistica di rappresentanza nazionale. La novità non tardò a divenire consuetudine.

Nel 2019, in un’epoca ormai profondamente cambiata, il torneo ha assunto una nuova fisionomia. A pagarne il prezzo maggiore sono state le peculiarità più suggestive. Addio allora ai lunghissimi fine settimana di gare, a quel clima Davis che ci trasportava in un’altra dimensione. Folklore, tifo e storia.

Le nuove modalità di sfida hanno segnato il distacco pressoché definitivo con il pubblico, più incline alla critica che all’accettare il cambiamento. Perché ci ha visto una genuflessione alle rigide regole del mercato – con la gestione della Coppa affidata a Kosmos, agenzia sportiva del calciatore Gerard Piqué, fino al 2023. Una sorta di tradimento verso la passione, che aveva fatto la fortuna della competizione.

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L’abitudine di rimandare tutto al passato, di fare paragoni continui con ciò che è stato, è una tendenza quasi irrefrenabile e, al contempo, rassicurante. Il rischio, però, è di rimanere sospesi in un tempo che non c’è più. E di ingannare noi stessi. Alla domanda circa il gradimento verso questa Davis depotenziata, è tanto facile rispondere con un secco no. Anche chi scrive non la apprezza fino in fondo. Per ragioni anagrafiche, non ho potuto assistere all’acme di questa competizione, in quelle stagioni in cui sollevare l’Insalatiera valeva quasi quanto trionfare in uno Slam. Ho vissuto solo l’onda lunga e forse è proprio per questo che in me prevale la ragione sulla nostalgia.

Magari l’errore sta proprio nel domandarsi di continuo cosa sia meglio, perpetuare il confronto.

Probabilmente dovremmo cambiare il paradigma dell’interrogativo: la vecchia Davis sarebbe possibile nel 2026? E, soprattutto, ci piacerebbe ancora come pensiamo?

La verità è che abbiamo creduto di legare alcuni dei più bei ricordi tennistici alla Davis. La finale di Santiago, in cui agonismo, storia e politica hanno creato un evento unico e irripetibile. Quelle magliette rosse ad accompagnare il primo sigillo azzurro e il boom della racchetta in Italia. Il ritorno al successo 47 anni dopo, con i tre match point cancellati da Jannik Sinner a Novak Djokovic. Eppure non è stato così: abbiamo legato ai nostri campioni che giocano la Davis alcuni dei ricordi più belli. Una differenza sottile, ma tutt’altro che marginale.

La Coppa Davis 2.0

Fintantoché la Coppa Davis valeva un posto in paradiso, i grandi giocatori non si sottraevano agli impegni – con le dovute eccezioni. Le possibili diserzioni non preoccupavano capitani, organizzatori e pubblico. Gli ingredienti per vedere sfide di alta caratura c’erano tutti, a prescindere.

Abituati a giocare esclusivamente per sé stessi, i tennisti sperimentavano e sperimentano un nuovo modo di interpretare la loro disciplina. La contrazione dell’individualismo è stato uno dei tasselli fondamentali nell’evoluzione del tennis. Perché il mito delle compagini nazionali è la cartina di tornasole del successo.

Sugli spalti, infatti, la gente rispondeva presente. I match si svolgevano davanti a tribune gremite, dove la passione pullulava al ritmo di applausi, tamburi e trombette.

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Proprio per questo la modifica più ostica da digerire è stata la sostituzione dell’alternanza casa-trasferta con le sedi uniche. Salvo poi tornare, almeno in parte, sui propri passi, rimpiazzando i gironi di qualificazione alla Final Eight con scontri diretti che si richiamano al vecchio formato. La perdita di globalità è l’effetto primario e forse anche il più triste. Penalizza quei Paesi, alcuni di grande tradizione tennistica, che trovano sempre meno spazio perché non hanno le risorse per competere per l’organizzazione dei tornei più prestigiosi. L’eurocentrismo marcato ha creato una produzione in serie, un modello precompilato che ogni anno si ripresenta e che attende solamente di essere riempito.

Non c’è più quella componente verace e neppure il gioco di strategia nella scelta della superficie. Anzi, anche le caratteristiche del campo risultano appiattite. Sono sette anni che la Final Eight si disputa in Europa – Madrid, Malaga e Bologna le sedi – e a novembre l’unica opzione possibile è giocare sul cemento indoor.

Il campo neutro risponde, inoltre, alle nuove esigenze del circuito. L’horror vacui incurabile di cui è in balia il calendario ATP ha reso necessaria una revisione degli impegni e della loro distribuzione. Una competizione che si svolgeva tra febbraio e novembre e che necessitava di quattro slot annuali, con trasferte potenzialmente molto lunghe, non era più una strada percorribile.

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Dunque, accorpare quarti, semifinali e finali in un unico tabellone ad eliminazione diretta, con tie senza soluzione di continuità, è parte della spending review temporale. Insieme alle partite al meglio dei tre set e, per le finali, incontri più corti, composti da due singolari e un doppio da tenersi nella medesima giornata. Tra l’altro, il doppio diviene, di fatto, contemporaneamente il possibile ago della bilancia quando le due compagini si spartiscono i singolari e un match fantasma se la sfida si risolve per 2-0. Non certo la migliore espressione di un tennis pluralista.

Il vecchio format sarebbe ancora attuabile?

La Coppa Davis aveva certamente bisogno di un restauro dopo 118 anni. Tuttavia, la riforma Piqué è stata probabilmente estrema nella sua rivoluzione repentina. Qualcuno l’ha vissuta come un attentato al cuore della competizione e tutti i torti non ce li ha. Lo sforzo, però, è provare a razionalizzare il cambiamento. Si diceva che le memorie più luminose sono animate dai campioni, che hanno scritto pagine di storia con la loro racchetta. Con un gioco di immaginazione, proviamo a traslare il vecchio formato ai giorni nostri. È davvero pensabile che i giocatori d’élite si presterebbero alla causa?

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A titolo esemplificativo, per non voler tornare troppo indietro nel tempo, paragoniamo il calendario ATP 2018 con quello della stagione in corso, fino a farne una crasi.

Otto anni fa il primo turno dell’ultima Davis pre variazione si è disputato la settimana dopo l’Australian Open, così come lo scorso febbraio si è tenuto il primo dei due turni di Qualifiers. A pochi giorni dalla fine del primo Slam della stagione, in molti hanno disertato la nazionale, in favore dell’ATP 250 di Montpellier. Contro il Brasile, il Canada ha fatto a meno di Auger-Aliassime e Shapovalov, riuscendo a proseguire la corsa, così come la Francia con la Slovacchia, nonostante la polemica aperta con Humbert. Non sono stati altrettanto fortunati Australia e Paesi Bassi, che, con formazioni rimaneggiate, sono andate incontro a severe debacle.

La differenza sostanziale è l’attuale assenza di uno spot dedicato esclusivamente al primo turno di qualificazioni. È pur vero che Montpellier non ha la stessa forza di attrazione di competizioni assai più prestigiose, ma il biasimo per chi sceglie l’individualità non esisterebbe se la Davis avesse il suo spazio. Invece la concorrenza è anche tra tornei, almeno a febbraio. Perché per gli appuntamenti di settembre e novembre non c’è sovrapposizione. Tuttavia, nel gioco di fantasia che stiamo facendo, possiamo predisporre scenari in cui la concomitanza esiste, per verificare un’eventuale fattibilità con un ritorno al passato.

Se nel 2026 gli impegni di Davis subiscono una cesura di oltre sette mesi, prima il secondo turno era in programma ad aprile. Se fosse stato così anche oggi, tra il Sunshine Double e il riapprodo sulla terra battuta i capitani avrebbero dovuto contare sugli stakanovisti. Rinunciare alla settimana di riposo in vista del tour de force sul rosso per chi arriva in fondo al doppio impegno Indian Wells-Miami sarebbe stato complicato. E altrettanto complesso sarebbe stato chiedere agli altri giocatori di saltare i tornei individuali della settimana – Houston, Marrakech e Bucarest. Anche se potrebbero apparire secondarie, sono competizioni che valgono montepremi e punti importanti per la classifica dei giocatori ancora lontani dai vertici.

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Proseguendo, nel 2018 le semifinali hanno avuto luogo la settimana dopo lo US Open, giorni attualmente consacrati al secondo turno di preliminari, decisivo per completare il quadro delle otto finaliste. Non è necessario dunque attingere a situazioni ipotetiche: la certezza di alcune assenze di peso è verificata nella realtà. La Spagna senza Alcaraz se l’è cavata alla grande, mentre agli USA privi di Fritz, Tiafoe e Paul non sono bastati Shelton e Tien contro una Repubblica Ceca a pieno regime. Si è fermata a un passo dalla Final Eight anche la Francia, orfana del suo numero 1 Fils, eliminata dal Canada di Auger-Aliassime. Ha risposto alla convocazione, invece, Zverev, che ha guidato la Germania verso Bologna. Il fresco campione dello US Open è volato, in seguito, subito a Londra per la Laver Cup, dove ad attenderlo c’erano alcuni degli assenti in Davis.

Per la finale, che sia a due o a otto, non servono molte parole. L’epilogo di Coppa Davis sigilla la stagione a fine novembre. Salvo infortuni o scelte di programmazione – per la stagione successiva, però – i big sono presenti a prescindere per provare a sollevare l’Insalatiera.

L’impossibilità di accontentare tutti

Tenere insieme tutte le istanze non è difficile, è pressoché impossibile. E quando la coperta è corta, il compromesso non è un depotenziamento di ciascuna posizione. È l’unica via percorribile, benché si rischi di voler accontentare tutti senza rendere felice nessuno. Vogliamo i migliori tennisti in campo, ma allo stesso tempo desideriamo rivivere la vecchia Davis. Ci lamentiamo delle assenze nelle fasi di qualificazione, ma rivorremmo un formato che, allo stato attuale dell’arte, propizierebbe le defezioni.

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Non sono, però, solamente i tifosi a muovere critiche virulente. Anche i giocatori non risparmiano rimostranze verso un torneo che non riconoscono più – sebbene, con l’avanzare delle stagioni, i protagonisti che hanno vissuto in prima persona il vecchio format sono sempre meno. Almeno non se le risparmiano i tennisti che non la vincono. Perché non sarebbe la prima volta che una competizione vituperata diviene la più interessante del mondo con la coppa in mano.

A settembre, Alexander Zverev ha espresso un’opinione netta: “Quello che giocheremo a Bologna non ha nulla a che fare con la Davis. La Davis è storia, non denaro”. E non è l’unico. Questa posizione è largamente condivisa tra i colleghi.

Non c’è della leggera ipocrisia, però, nel caldeggiare il ritorno a una formula che sicuramente non favorirebbe la loro partecipazione? Personalmente, gradirei che alle belle parole di supporto per la Davis che non c’è più fossero accompagnate anche spiegazioni su come riorganizzare il calendario affinché possano scendere in campo. Forse Zverev non è neppure il bersaglio giusto, visto che a pochi giorni dal trionfo newyorkese ha giocato insieme alla sua nazionale, ma sarebbe tutta da comprovare la sua disponibilità in momenti della stagione densi di impegni individuali, magari con partite al meglio dei cinque set com’era in precedenza. Se neppure i tifosi sono scevri da opinioni contraddittorie, nel loro caso la passione offusca ogni barlume di razionalità. Per i giocatori, invece, sarebbe opportuno rimanere lucidi.

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Con tutta probabilità, l’attuale struttura del torneo è lontana dalla perfezione. E sui difetti a lungo si è basato il giudizio. Se questa, però, fosse la migliore formula possibile? Non grava su una programmazione già satura e garantisce quel minimo indispensabile di inclusione. La presenza dell’élite del tennis non è automatica, ma è molto plausibile per la Final Eight, che conta quarti, semifinali e finale. È vero, permane il problema dell’asettica sede unica per le fasi finali. “È dura per tutte le altre squadre quando c’è solo una squadra che ha il vantaggio del pubblico di casa, ma questo è il formato ed è così che funziona” ha sottolineato Jakub Mensik dopo la sconfitta contro Lorenzo Musetti davanti alla platea bolognese.

Detta così sembra che il Paese ospitante sia avvantaggiato più di quanto la realtà suggerisca. La Spagna ha, ad esempio, vinto solo la prima delle quattro edizioni che ha organizzato; l’Italia è, invece, 2/2 da quando gioca in casa, ma ha trionfato a Malaga per aprire il tris. Le criticità sono, invece, altre.

Con la reintroduzione dell’alternanza casa-trasferta per i Qualifiers si è almeno tentato di arginare una deriva che non ci piaceva e che ha restituito parte del carattere identitario. Ed è già qualcosa, soprattutto per quei Paesi che sono rimasti o rischiano di rimanere senza tennis – il rimpicciolimento, o forse meglio scrivere la revisione della geografia tennistica, con una mappa ridisegnata in favore delle parti del mondo più ricche, è un tema che merita un episodio a sé.

Tra nostalgia e incorruttibilità, se siamo ancora qui a discuterne, significa che la Coppa Davis continua a suscitare un fascino particolare. Non è più il nostro format, ma l’insidia è che ciò che rimpiangiamo appaia ai nostri occhi migliore di quello che sarebbe potuto essere nel 2026.