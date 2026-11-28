Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Sarà ancora Italia-Spagna la finale di Coppa Davis. A un anno dal successo degli azzurri, le due nazionali si ritroveranno domenica 29 novembre alla BolognaFiere Arena, questa volta con un protagonista in più: Carlos Alcaraz, assente per infortunio nell’edizione 2025 e ora pronto a guidare la Spagna alla conquista dell’Insalatiera.

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La formazione capitanata da David Ferrer ha superato la Gran Bretagna per 2-0, grazie alle vittorie di Rafael Jodar su Cameron Norrie (6-2 7-5) e di Carlos Alcaraz su Arthur Fery (6-2 6-1). Due successi che hanno permesso agli spagnoli di raggiungere la seconda finale consecutiva senza dover ricorrere al doppio.

In conferenza stampa, Alcaraz non ha nascosto l’emozione per un appuntamento che rappresenta qualcosa di particolare anche per un giocatore ormai abituato ai grandi palcoscenici.

Alcaraz: «Essere in finale di Davis è un enorme privilegio»

«Era un sogno fin da bambino trovarmi in questa posizione. È un enorme privilegio giocare una finale di Coppa Davis», ha dichiarato il murciano. «Sono davvero contento di aver aiutato la squadra e di aver conquistato il punto decisivo per portarci in finale. Domani ci aspetta l’ultimo passo».

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Un’occasione che assume un significato ancora più importante alla luce di quanto accaduto dodici mesi fa, quando un infortunio lo costrinse ad abbandonare la squadra e a seguire da casa la finale persa contro l’Italia.

«Ero davvero deluso di non poter giocare. Ho dovuto lasciare la squadra e guardare la finale da casa. Non è stato facile, ma ho cercato di sostenere i miei compagni il più possibile. Quest’anno sono qui, sto bene e sono pronto a scendere in campo».

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l possibile confronto con Cobolli: «È un top 10, giocatore di grande livello»

Tra gli argomenti affrontati anche il possibile confronto con Flavio Cobolli, uno dei protagonisti del trionfo azzurro dello scorso anno. Alcaraz non si è lasciato condizionare dalle recenti difficoltà del romano: «Non sappiamo ancora chi giocherà domenica, ma Flavio è un top 10. Anche se ultimamente non ha ottenuto molte vittorie, rimane un giocatore di grande livello e con un enorme potenziale. Non possiamo dare la vittoria per scontata».

Lo spagnolo ha poi ribadito: «Se giocherò, darò il massimo, resterò molto concentrato e spero di portare il mio punto».

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Alcaraz e la Davis: «Sto ancora vivendo cose nuove, sensazioni nuove, emozioni nuove»

Nonostante l’esperienza accumulata nelle finali dei tornei più importanti, Alcaraz è consapevole di quanto la Coppa Davis rappresenti una sfida emotiva differente.

«Giocare per il proprio Paese è una sensazione diversa. Le emozioni sono molto intense, dentro e fuori dal campo», ha spiegato. «All’inizio della partita ero nervoso, perché era da un po’ che non giocavo in Davis e non sapevo come avrei gestito la pressione. Domani sarà un giorno importante, ma per certi aspetti sarà ancora qualcosa di nuovo per me».

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Una pressione che si accompagna anche alla responsabilità di essere uno dei punti di riferimento della squadra. Alcaraz, tuttavia, preferisce sottolineare la dimensione collettiva della competizione: «I miei compagni mi aiuteranno e io cercherò di aiutare loro, dando tutti i consigli che posso. Proverò a vivere la giornata come se fosse una qualsiasi altra».

Quanto alla condizione fisica, il murciano ha ammesso di avere ancora qualche margine: «Se mi sentissi al cento per cento fisicamente, direi che la mia fiducia potrebbe essere ancora più alta. Vincere partite e tornei aiuta sempre. Sono comunque contento della fiducia che ho in questo momento».

E se la finale dovesse decidersi al doppio? Alcaraz non si tira indietro: «Dovremo prima vedere come andrà il mio match. Ma è l’ultimo giorno della stagione, probabilmente uno dei più importanti della mia vita. Se saremo sull’1-1, se mi sentirò in grado di giocare e il capitano riterrà opportuno schierarmi, scenderò sicuramente in campo. Al cento per cento».

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Una disponibilità che non mette in secondo piano la fiducia nei compagni: «Fortunatamente abbiamo un doppio molto forte anche senza di me, con Pedrito e Marcel».

Ferrer: «Contro l’Italia una grande opportunità per prenderci la rivincita»

Soddisfatto anche il capitano David Ferrer, che ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori e soprattutto la capacità di Jodar di gestire i passaggi più delicati della semifinale.

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«Rafa ha giocato davvero bene. Il secondo set è stato equilibrato, ma nei momenti importanti ha gestito molto bene le emozioni. Con Carlos ero tranquillo, anche se non è mai semplice disputare il proprio primo incontro della settimana, soprattutto dopo aver giocato tanto e dopo Torino».

Ferrer guarda già alla sfida con l’Italia, che dodici mesi fa aveva impedito alla Spagna di conquistare il titolo: «Domani sarà una grande sfida, una grande opportunità per prenderci la rivincita dell’anno scorso».

Per Alcaraz, reduce dal successo alle ATP Finals di Torino, la finale di Coppa Davis rappresenterà l’ultimo appuntamento di una stagione intensa e, per sua stessa ammissione, uno dei giorni probabilmente più importanti della sua vita di tennista.