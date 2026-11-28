Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Sarà ancora Italia-Spagna per l’assegnazione della Coppa Davis. Dopo il successo in apertura di Rafa Jodar su Cameron Norrie (6-2 7-5), Carlos Alcaraz chiude i conti in quel di Bologna superando Arthur Fery con il punteggio finale di 6-2 6-1 in un’ora e dodici minuti e portando il murciano a quota 15 vittorie consecutive in singolare (6-1 il suo bilancio complessivo in Davis nella specialità).

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Per il secondo anno di fila la finale dell’Insalatiera metterà dunque di fronte gli azzurri di Filippo Volandri — tre volte campioni in carica e alla quarta finale consecutiva — e una selezione iberica profondamente rinnovata guidata da David Ferrer, domani sul cemento indoor bolognese.

Primo Set: Alcaraz ingrana subito

Carlos Alcaraz rompe immediatamente gli indugi e indirizza il parziale sin dalle prime battute. Arthur Fery prova a restare agganciato mettendo in campo il 77% di prime, ma soffre la qualità in risposta dell’attuale numero tre del mondo — capace di raccogliere il 47% dei punti sulla prima britannica e l’82% sulla seconda — e riesce a muovere il punteggio soltanto nel quarto gioco ai vantaggi dopo aver annullato sei palle break complessive nel set.

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Alla distanza la superiorità del murciano emerge in modo netto e naturale: Alcaraz gestisce il campo con estrema solidità, chiude il 79% dei punti con la prima e strappa la battuta al britannico per tre volte su quattro turni. Nonostante un solo passaggio a vuoto al servizio che concede a Fery il secondo game del parziale, lo spagnolo mantiene sempre il controllo degli scambi e archivia la prima frazione per 6-2 con 42 punti a 28.

Secondo Set, chiusura sul velluto: 6-1 e finale con l’Italia

Nel secondo parziale il copione si fa ancora più rapido e a senso unico. Alcaraz parte nuovamente forte tenendo il servizio d’apertura e piazzando subito il break nel secondo game per poi salire sul 3-0. Pur mettendo appena il 39% di prime in campo nella frazione, lo spagnolo è quasi ingiocabile nei propri turni di battuta: conquista il 100% dei game al servizio (4 su 4) senza concedere nemmeno una palla break, sostenuto da un ottimo 82% di resa con la seconda e due ace.

Fery riesce a evitare il cappotto soltanto nel quarto game annullando una doppia palla break su tre errori gratuiti del murciano per accorciare sul 3-1, ma è l’ultimo sussulto britannico. Alcaraz torna subito a spingere da fondocampo, strappa nuovamente la battuta sul 5-1 sfruttando le difficoltà del rivale con la seconda (appena il 17% di punti vinti) e chiude i conti sul 6-1 con 28 punti a 14 nel parziale, consegnando alla Spagna il biglietto per la finalissima contro l’Italia.