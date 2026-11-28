A uno o due punti dalla finale di Coppa Davis. Difficile da digerire per la Cechia, uscita sconfitta da una semifinale di oltre sette ore contro l’Italia dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di interrompere il dominio azzurro nella competizione. Il capitano Tomas Berdych, accompagnato in conferenza stampa da Tomas Machac e Jiri Lehecka, ha analizzato le ragioni della sconfitta, difeso le proprie scelte di formazione e ribadito le sue perplessità sul format della manifestazione.

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Berdych: “Eravamo venuti qui per vincere”

“In questo momento è estremamente difficile da digerire, non c’è dubbio. Eravamo venuti qui per vincere questa sfida e purtroppo ci siamo fermati a uno o due punti dal riuscirci, ma anche questo fa parte del tennis”.

Il capitano ceco ha poi analizzato le prestazioni dei suoi due singolaristi, riconoscendo i meriti di Lorenzo Musetti nella sfida inaugurale contro Jakub Mensik e spendendo parole di elogio per Jiri Lehecka.

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“Come abbiamo potuto vedere tutti, Jakub probabilmente non era in una delle sue giornate migliori. Lorenzo ha trovato il modo di metterlo in difficoltà e conquistare il primo punto per l’Italia. Jiri è arrivato qui ben preparato, con ottime sensazioni in campo. Lo ha dimostrato nel primo incontro e lo ha dimostrato oggi contro l’Italia. Non è facile battere un giocatore della top 10 davanti al suo pubblico in una semifinale di Coppa Davis. Ha dimostrato di giocare estremamente bene, è il numero uno della nostra squadra”.

Una sconfitta tanto più dolorosa proprio per la natura della competizione.

“Quando si tratta di una competizione a squadre è ancora più difficile, perché assorbi maggiormente l’energia della squadra, le emozioni, perché condividi le cose belle e quelle brutte con tutti i ragazzi, non soltanto con i giocatori ma con tutte le persone che ci aiutano. Hai una responsabilità enorme, rappresenti la nazionale, quindi è davvero dura. Ma dall’altra parte c’è la vittoria. È per questo che competi, che accetti la sfida, e quando arriva quella vittoria puoi dimenticare queste sconfitte”.

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La scelta del doppio: “Non rinnego la mia decisione”

Così come Filippo Volandri, anche Berdych ha scelto di sfruttare l’energia positiva del singolarista uscito vittorioso dal proprio incontro. Il capitano ceco ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a rinunciare a una coppia di specialisti per affidarsi a Lehecka e Machac.

“Jiri ha giocato incredibilmente bene per tutta la settimana, per tutto il tempo che siamo stati qui. È il nostro numero uno, ha giocato bene e si sentiva bene dopo la partita. Quando ho visto chi avrebbe potuto schierare l’Italia, ho pensato di voler aggiungere un fattore X, qualcuno che continuasse a giocare in maniera più aggressiva e a mettere un po’ più di pressione”.

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“Naturalmente ne ho parlato con Jiri e siamo arrivati alla conclusione che Tomas fosse un’opzione come suo compagno. Avevano anche svolto una sessione di allenamento insieme durante la settimana, quindi avevamo provato tutto, ci eravamo preparati, avevamo valutato tutte le opzioni”.

Nessun rimpianto, dunque, per l’ex finalista di Wimbledon, se non quello che inevitabilmente accompagna una sconfitta maturata sul filo di lana.

“Se adesso mi diceste che, avendo una sfera di cristallo, avrei saputo che schierando la coppia di doppisti avremmo vinto, naturalmente cambierei la mia scelta, perché siamo tutti qui per vincere. Ma resto convinto della decisione che ho preso, perché i ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile. Sono mancati uno o due colpi, sostanzialmente uno o due punti. Non posso dire loro nulla se non cose positive. Hanno lottato fino alla fine e hanno dato tutto”.

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Il fattore campo e le critiche al format della Coppa Davis

Interpellato sulle attuali modalità di svolgimento della competizione, Berdych non ha nascosto la propria nostalgia per la vecchia Coppa Davis. Una posizione, ha tenuto a precisare, che prescinde dall’esito della semifinale di Bologna.

“Non nasconderò il fatto che non sono un fan di questo format. Non è soltanto perché abbiamo appena perso, non ha nulla a che vedere con questo. Continuo a dire la stessa cosa ogni volta che me lo chiedete, non importa che sia dopo una vittoria o dopo una sconfitta”.

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“Possiamo anche rivedere il format, dopo quel cambiamento drastico, come si possa lentamente riavvicinanare a ciò che era in passato e a ciò che credo la Coppa Davis meriti. Probabilmente non sono la persona giusta per prendere queste decisioni, è soltanto la mia modesta opinione”.

Il tema è tornato d’attualità quando al capitano ceco è stato chiesto di individuare il fattore decisivo del doppio. Berdych, che insieme a Radek Stepanek ha scritto pagine memorabili della storia della competizione, non ha voluto individuare un giocatore più determinante dell’altro tra Musetti e Vavassori.

“Non c’è un nome che vi direi essere stato più decisivo. Avete fatto le statistiche: Vavassori è stato l’unico a perdere il servizio nel primo set, poi naturalmente ha servito molto meglio. Ma scendi in campo come squadra, quindi non puoi davvero stabilire chi sia stato più bravo e chi meno. Hai un compagno ed entrambi cercano di fare del proprio meglio”.

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“Come avete ricordato, è successo tantissime volte a me e Radek, soprattutto nelle partite lunghe. C’erano momenti in cui giocavo male io e Radek mi trascinava, poi giocava male Radek ed ero io a trascinare lui. Alla fine si è trattato di uno o due punti. Direi che l’unica differenza oggi, quella che potrebbe aver deciso una sfida così equilibrata, è stata il pubblico di casa”.

Da qui un’ulteriore riflessione sul vantaggio di cui gode l’Italia, unica delle otto nazionali impegnate a Bologna a poter contare sul fattore campo.

“Questo si ricollega alla domanda precedente, quando dicevo di non essere un fan del format. È una delle ragioni: si è deciso che si giochi in un solo Paese e che quel Paese sia sempre presente nella fase finale. Non è questa la Coppa Davis. È una competizione che per oltre cento anni si è disputata secondo un certo tipo di formula, che poi è stata completamente cambiata”.

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Nessuna critica, però, al comportamento del pubblico italiano. Anzi, il capitano ceco ha speso parole di elogio per l’atmosfera di Bologna.

“Naturalmente mi piace giocare in queste condizioni. Abbiamo disputato la finale in Serbia, avevamo contro uno stadio ancora più grande e siamo riusciti a vincere. Quindi non è una lamentela per il fatto di giocare in un Paese contro il suo pubblico, è una considerazione più generale. I tifosi sono stati incredibilmente corretti, è stato bellissimo giocare in un’atmosfera del genere. Posso fare il paragone con quando giocavamo in Argentina, dove eravamo quasi spaventati. Era un livello completamente diverso, ma sceglierei comunque quella formula piuttosto che questa”.

Machac: “Non voglio più pensarci, è troppo doloroso”

Visibilmente amareggiato, Tomas Machac ha raccontato la difficoltà di accettare una sconfitta arrivata dopo essere andati così vicini al traguardo.

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“C’è stata una grande atmosfera in campo, anche se il pubblico era contro di noi. È stata una partita molto dura. Abbiamo fatto tutto il possibile per conquistare la vittoria oggi. Come ha detto Tomas, è difficile da digerire, perché abbiamo avuto grandi occasioni nel terzo set e nel tie-break”.

“Ci siamo andati davvero vicini. Credo che sarà difficile fare i conti con tutto questo. Non voglio più pensarci perché è molto doloroso. Ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Abbiamo dato tutto fuori dal campo e in campo. È una sconfitta dura”.

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Lehecka: “In Coppa Davis bisogna spingersi oltre i propri limiti”

Vincitore in singolare contro Flavio Cobolli, Jiri Lehecka è tornato in campo a distanza di appena mezz’ora per disputare il doppio decisivo. Il ceco ha espresso soddisfazione per il modo in cui ha affrontato la settimana di Bologna, pur senza nascondere l’enorme delusione per l’esito della semifinale.

“Naturalmente sono deluso. È qualcosa che nessuno di noi, nessuna persona della nostra squadra, voleva. Siamo davvero molto dispiaciuti che sia finita così. Questo format concentra tutto in un’unica giornata. Devi giocare davvero bene, non importa chi scenda in campo, tutta la squadra deve essere pronta quel giorno. Non c’è possibilità di rimediare”.

“Abbiamo già avuto qualche esperienza con questa formula, abbiamo cercato di imparare, di adattarci, perché è l’unica cosa che possiamo fare. Dal mio punto di vista naturalmente non sono soddisfatto del risultato, ma sono soddisfatto del modo in cui ho affrontato questa settimana. Ovviamente oggi non è stato facile per me: giocare un singolare di tre set contro un top 10 e poi, nel giro di mezz’ora, essere pronto per il doppio. Una competizione completamente diversa, ancora una volta tre set”.

Lehecka ha poi sottolineato come la stanchezza accumulata in singolare non abbia rappresentato un argomento di discussione al momento della scelta della formazione per il doppio.

“Credo che io e Tomas abbiamo dato tutto durante il doppio. Il capitano ha scelto noi e naturalmente eravamo pronti al cento per cento a giocare. In quel momento non si discute se qualcuno sia stanco o non se la senta di giocare. Abbiamo un capitano che ha vissuto queste situazioni tantissime volte. Non abbiamo bisogno di parlare con lui del fatto che ci sentiamo stanchi oppure no. Questa è la Coppa Davis, siamo qui per competere, siamo qui per vincere. Dobbiamo spingerci un po’ oltre i nostri limiti per dare il meglio”.

Significativo, infine, il riconoscimento dei meriti degli avversari.

“Ci abbiamo provato, credo che abbiamo giocato a un buon livello. Purtroppo abbiamo affrontato due ragazzi che alla fine sono stati un po’ più bravi di noi. Hanno meritato di vincere il doppio. Naturalmente alla fine della giornata rimane la delusione, ma credo che possiamo essere orgogliosi della squadra. Abbiamo fatto un buon lavoro per tutta la settimana”.

“Non posso parlare per gli altri, ma sono molto soddisfatto del mio atteggiamento durante questa settimana e di quanto sono migliorato rispetto all’anno scorso. Cercherò sicuramente di imparare da questa esperienza, da quello che ho fatto bene e da quello che ho sbagliato, per avere maggiore esperienza l’anno prossimo, essere più preparato di quanto lo fossi quest’anno ed essere ancora più prezioso per la squadra, anche in doppio o in qualsiasi altra situazione in cui il capitano mi chiederà di giocare”.