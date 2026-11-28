Quattro finali di Davis consecutive! Che insieme alle altre 4 degli Anni Settanta fanno otto. Da stropicciarsi gli occhi, anche perché le ultime due le abbiamo centrate senza poter schierare il nostro n.1 Jannik Sinner. Ma prima di sprofondare nella storia e nelle statistiche che sottolineano il valore dell’impresa compiuta nei confronti di una squadra, la Cechia che schierava due top-15, Lehecka e Mensik, e quindi una squadra oggettivamente molto più forte di quelle battute un anno fa qui a Bologna, voglio dirvi che sento ancora addosso le palpitazioni per l’eccitazione di una vittoria e una finale acciuffate per i capelli.

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Sì, per tre soli punti di differenza se è vero che il tiebreak decisivo è finito 7-4 per la semi improvvisata coppia azzurra. Alle loro spalle un solo match giocato, e perso, a Sofia nel 2021 con i brasiliani Matos e Demoliner. Questa vittoria è giunta a conclusione di un doppio incredibilmente emozionante nel quale eravamo stati indietro di un set, il primo, e poi – una volta raggiunto alla grande il terzo – ci aveva visto davvero nei guai sul 4-3 per Lehecka e Machac, quando Musetti doveva servire sul 15-40.

Fino a quel game Lorenzo aveva servito meglio di tutti e perso meno punti alla battuta: uno nel primo set, due nel secondo, un altro all’inizio del terzo. Ma quelle due palle break avevano il sapore di due mini matchpoint. Non volevo pensare a un doppio fallo, guai, sarebbe stata una tragedia. Ma anche una seconda palla appena un po’ tremebonda e morbida su uno di quei due punti da salvare a tutti i costi e i due cechi le avrebbero aggredite senza darci scampo. Ho tremato io, non ha tremato Lorenzo. Molto meglio che il contrario. Un servizio vincente dopo l’altro, entrambe le palle break annullate, poi altri due punti “salvezza” ed eccoci sul salvifico 4 pari. Uff, che stress. Da lì al tiebreak sono trascorsi altri 16 minuti, con i nervi a fior di pelle. I mei nervi eh. E forse quelli della maggior parte degli spettatori. Per arrivare alla rottura dell’equilibrio _ questa, per chi non lo sapesse, è la traduzione della parola tiebreak – ciascun giocatore doveva servire per un game: i due cechi hanno perso 2 punti ciascuno nei loro turni, Vavassori zero, Musetti uno.

Insomma i nostri sembravano più freddi, dopo lo scampato pericolo dell’ottavo game, anche se Vavassori fra un punto e l’altro, fra un 5 (gimme five!) e un altro 5, saltellava e correva più ballerino e agile d’una gazzella inseguita da non si sa bene quale nemico predatore. Ansia? Invece prima un rovescio out di Musetti quando serviva Lehecka, poi un corpo a corpo da un paio di metri in cui soccombeva ancora Lorenzo e c’era l’inatteso minibreak a “Wave” Vavassori: 0-2, ohi ohi ohi. Dai, meno male, rimediava Musetti con una gran risposta delle sue. Così dal 3-1 in favor ceco si recuperava un po’ con il 3-2 e minibreak ripreso. E poi 3 pari. Quindi regola dei servizi sempre rispettata finchè Lehecka per la prima volta mi faceva dire “Ehi, stavolta è lui ad avere il braccino!”, giocava un dritto timido e conservativo e Musetti gli zompava addosso con un dritto invece implacabile e mortifero. Minibreak a favore per un incoraggiante 5-4 azzurro, in palpitante attesa per due servizi di Vavassori che avrebbero potuto essere gli ultimi. E sono stati davvero gli ultimi. Andrea, Deo gratias, ha battuto come meglio non poteva. L’Italia era di nuovo in finale. Quasi non ci si crede.

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Mi rendo conto che una cronaca così dettagliata, faticosamente ricavata dal mio blocnotes fitto di geroglifici fra le due e le tre di notte, non rende minima giustizia alle intense emozioni vissute.

Sono fra i tanti che provano grande nostalgia per la Coppa Davis che fu, però – credetemi – anche questa sua figlioccia certamente meno bella e affascinante nel suo complesso, tanto discussa, con i duelli sincopati in una sola giornata, si dimostra ugualmente in grado di trasmettere emozioni fortissime, straordinarie, quasi indescrivibili. Da cardiopalma anche per i giovanissimi dal cuore forte.

Quelle emozioni bisogna provarle come le hanno certamente provate quella decina di migliaia di spettatori che a Bologna hanno vissuto in particolare il terzo set di una specialità, il doppio, che il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi mostra di non apprezzare troppo – vorrei dire peggio per lui, ma non è così, il doppio è bellissimo e non lo dico perché io l’ho sempre giocato molto meglio del singolare – ma che invece quando è ben giocato è uno spettacolo unico e straordinario. Perché lo si gioca a una velocità che è appunto assolutamente straordinaria.

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Un conto è lo scambio di due singolaristi che picchiano la palla a tutta forza ma quelle palle devono comunque percorrere quasi 24 metri da riga a riga (23 metri 77 centimetri), mentre in doppio diventano quasi boxe, dei corpo a corpo, a due, tre, quattro metri di distanza che si incrociano, con volée sparate a velocità supersonica. Ogni punto significa che c’è uno che serve abitualmente sui 220 km l’ora, un altro che deve rispondere d’incontro anticipando ed evitando l’avversario a rete che non aspetta altro che di intercettare veri e propri missili in virtù di movenze da ballerino e riflessi da superuomini, inclinando la racchetta per determinare l’angolo più irrecuperabile. Ma se non è perfetto gli arriverà addosso una pallata da un paio di metri che è molto ma molto più veloce del pallone che tirato da 11 metri per un calcio di rigore viene considerato imparabile per Donnarumma. Invece questi doppisti quelle palline quasi invisibili che perforano l’aria le devono parare e, senza poterle bloccare, le devono respingere aggredendole per scambiare ad una velocità sempre superiore. Bellissimo.

Due accenni pseudo storici adesso. quattro finali consecutive non è un record perché dal ’38 al ’59 le finali furono giocate sempre dalle stesse due superpotenze del tennis d’una volta, Australia e Stati Uniti, fino a che nel 1960 la prima ’”intrusa” a spezzare quella egemonia fu per l’appunto proprio l’Italia, quella di Pietrangeli e Sirola al White City Stadium di Sydney.

Australia e USA giocarono “soltanto” 16 finali consecutive (e non 21) perché dal 1940 al 1945 la competizione fu sospesa per via della seconda guerra mondiale. Poi la serie più lunga di finali consecutive l’avrebbe conquistata la Svezia dei vari Wilander, Sundstrom, Edberg, Jarryd, Nystrom, che ne centrò 7 di fila fra il 1983 e il 1989 vincendone tre. Ma intanto questa Italia di capitan Volandri, formata da tennisti sempre diversi, sta facendo perfino meglio di quella dei quattro “moschettieri” degli Anni Settanta, Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli che ne raggiunse anch’essa 4, ma in 5 anni fra il 1976 e l’80. Quella di allora, anche perché le toccò giocarle tutte in trasferta, di 4 finali vinse soltanto quella del ’76 nel Cile del generale Augusto Pinochet.

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Intanto le squadre capitanate da Volandri ne hanno già vinte tre, come non è riuscito a nessuna nazione da quando è stato abolito il challenge round (1971). Vincere la quarta di fila, più probabilmente contro la Spagna di Alcaraz e Jodar che dovrebbe battere oggi la Grande Bretagna di Fery e Norrie, sembra una mission impossible, ma intanto già aver eliminato la Cechia di due top-15, Lehecka e Mensik, a conclusione di un doppio incredibilmente emozionante, è una grandissima impresa.

Dopo una mattinata di fake news, con finti scoop di color tenue su chi sarebbe sceso in campo – e non è sceso – hanno giocato in singolare tutti quelli che ci aspettavamo tutti che giocassero. E Lorenzo Musetti ha vestito i panni di Jannik Sinner, perché – dopo essersi presentato a Bologna con il fardello psicologico di 5 incontri persi in Davis – ha giocato in modo magnifico sia il singolare contro Mensik (che gli ha però dato una mano sbagliando non uno, cinque o dieci dritti, ma ben 25!) sia il doppio in coppia con Vavassori che aveva sulla coscienza il break patito nel primo set (ha ciccato sulla pallabreak uno smash in cui si stava producendo in un … volo d’angelo alla Pete Sampras malriuscito), ma poi avrebbe perso solo 2 punti sulla propria battuta fra secondo e terzo set, incluso il tiebreak. Quattro turni di servizio tenuti a zero, uno a 15, un minibreak patito nel tiebreak per andare sotto 0-2, tre punti fatti nel resto del tiebreak, inclusi gli ultimi due del match per il 6-4 e il 7-4 della vittoria. Rendimento pazzesco da parte di un doppista che da anni giocava a sinistra con Bolelli fino alla settimana scorsa, poi si è spostato a destra allenandosi tre giorni per giocare con Berrettini che preferisce giocare a sinistra e ieri sera si è ritrovato di nuovo a destra per affiancare Musetti che invece predilige il lato destro. Fenomeno!

Ho seguito i match con i cechi in tribuna vicino al mio ex vicedirettore Riccardo Bisti e devo ringraziarlo per avermi fatto presente, all’ennesimo errore di dritto di Mensik, che la rotazione media della pallina colpita da Mensik con il dritto segna 2.200 giri, mentre per la maggior parte dei tennisti di primissimo livello ne fa 2.700. Colpendo così piatto, senza lift né top, è quasi inevitabile che molti suoi dritti finiscano per schiaffeggiare la rete. Soltanto de Minaur effettua un dritto con una simile modesta rotazione, addirittura inferiore, però l’australiano rischia di meno e sbaglia di meno.

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Dopo che Mensik aveva esordito mettendo a segno 9 ace nei primi 3 turni di battuta – “Se continua così parte sempre da 40 a 0 “ aveva detto Ricky Crivelli – aveva infilato già una bella serie di dritti sbagliati, 8 sempre in quei pochi game. E allora Crivelli aveva aggiunto: “Alla fine sbaglierà più dritti di quanti ace farà”. E’ andata proprio così: 13 ace, 25 dritti, quasi il doppio.Durante il doppio, con quei protagonisti che nessun si aspettava – ma il sottoscritto dopo aver visto sempre in piedi Berrettini che incitava Cobolli e Musetti che aveva vinto alla grande con Mensik ma non era tornato sulla panchina azzurra che per pochi minuti aveva bisbigliato ai suoi vicini: “Vuoi vedere che il doppio con Vavassori stavolta lo gioca Musetti e non Berrettini? Sarebbe un matto Berrettini a stressarsi così per sostenere Cobbo se poi dovesse giocare il doppio decisivo!”.

Che giocasse Lehecka in doppio invece nessuno se lo aspettava. Forse nemmeno lui. Ma Berdych ha pensato come Volandri: entrambi hanno messo in campo in doppio il tennista che gli era sembrato in grande spolvero nel singolare. E direi che avevano visto giusto entrambi.

E così è andata. Ogni tanto ci si azzecca. Ma molto più di me l’ha azzeccata Volandri. Due parole, infine su Cobolli. Ha perso da un signor giocatore e non ha demeritato. Ha giocato meglio che nelle ultime 4 partite perse. Ed è stato molto bravo, professionale, a non sfuggire all’incontro con i giornalisti come avrebbe fatto al suo posto qualcun altro. E’ venuto, ha spiegato, si è detto dispiaciuto ma non poi così deluso. E io gli auguro di avere un 2027 all’altezza del suo ottimo 2026.