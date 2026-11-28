Coppa Davis ore 13:30 Arthur Fery 32 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

Tutto pronto per la seconda semifinale di Coppa Davis. Alle ore 12, prenderà il via il Tie tra Gran Bretagna e Spagna, favoritissima nel pronostico per l’accesso alla finalissima. I rispettivi Capitani, Smith e Ferrer, hanno ufficializzato le loro formazioni. La Gran Bretagna conferma Norrie e Fery come singolaristi, mentre, per il team spagnolo, scenderanno in campo i due pezzi da 90: Rafael Jodar e Carlitos Alcaraz.

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Ecco le formazioni di Gran Bretagna -Spagna:

1° singolare: Cameron Norrie – Rafael Jodar (precedenti: 0-2)

2° singolare: Arthur Fery – Carlos Alcaraz (nessun precedente)

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Eventuale doppio decisivo: Henry Patten/Neal Skupski – Marcel Granollers/Pedro Martinez

I nominativi del doppio sono soggetti a possibili cambiamenti dopo il secondo singolare