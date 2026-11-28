Coppa Davis Finale Cameron Norrie 52 2 5 Rafael Jodar 10 6 7 Statistiche e andamento

Le interviste dei due protagonisti del primo singolare tra Spagna e Gran Bretagna.

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Primo ad arrivare nella mixed-zone il vincitore Rafa Jodar, queste le sue dichiarazioni.

D: “Con questa sono 3 vittorie su Cameron Norrie qual è il tuo segreto nei suoi confronti?”

Jodar: “Penso che questa partita sia stata differente dalle prime due. In quelle giocavo nel circuito per me stesso, qui giocavo in Davis per il mio paese. Le sensazioni sono differenti. Sono molto contento di come ho chiuso la partita, passando attraverso momenti molto difficili per me. Ora è il momento per Carlos di chiudere, ma anche se andassimo 1-1, ci sarebbe un altro incontro per chiuderla”

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D: “Quanto è stato difficile per te mantenere alta la concentrazione con tutti gli alti e bassi del secondo set? Hai avuto 10,11 palle break e ne hai convertite solo un paio”

Jodar: “Sì, non è stato facile. Lui in quei momenti ha giocato molto bene, ha servito bene e io non potevo farci niente. David (Ferrer, n.d.r.) mi diceva di giocare palla su palla, di rimanere concentrato. Credo di aver giocato bene, ma anche lui giocava bene, è un lottatore. Ed era molto motivato perché giocava per il suo paese. Sono stato molto soddisfatto di aver fatto il break sul 5 pari, non è stato facile. Molto contento di aver portato la Spagna sull’1-0″

D: “Un’altra vittoria per te, sembra che tu ti trovi bene su questa superficie. Che sensazioni hai su questo campo molto veloce?”

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Jodar: “Ottime sensazioni, mi trovo a mio agio. Il campo è abbastanza veloce, ma lo è per tutti. Penso di essere stato molto bravo a mantenere un’ottima condizione mentale e fisica. E’ vero che ho giocato molto quest’anno, tante partite. Quando tu inizi un torneo le prime partite sono sempre molto difficili. Io credo che il primo match contro l’Austria mi abbia aiutato ad entrare nella mentalità della Coppa Davis. Sono molto soddisfatto di come è andata la stagione e di come sta andando la Coppa Davis. Ancora un punto che spero ottenga Carlos e raggiungeremo l’Italia nella finale di domani”.

Sicuramente meno raggiante Cameron Norrie che comunque è sembrato non avere rimpianti per come è maturata la sua sconfitta.

D: “Dicci la tua su questo match”

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Norrie: “Credo innanzitutto che Rafa abbia giocato davvero bene. Sono andato subito sotto di un break sul 3-2. Ho cercato di essere aggressivo, di giocare vicino le linee ma lui è stato bravissimo. Ho preso un altro break sul 4-2 dopo un game molto combattuto. Metteva molta pressione sul mio servizio e a inizio secondo set ho fatto un paio di doppi falli, ma è stato lui a costringermi a forzare il servizio. Sono stato però molto soddisfatto di come sono stato capace di rientrare nel match, ma sul 5-5 ho avuto un piccolo calo di concentrazione ed è arrivato il break decisivo. Questo è il riassunto del match nella sostanza. Però resto soddisfatto di come ho giocato, tenendo conto che lui ha giocato davvero bene.”

D: “Sembrava che lui ti soffocasse con il suo ritmo e i suoi colpi. Quanto è stato difficile oggi giocare con lui?“

Norrie: “Vero, ha messo tanta qualità in tutti i settori del campo. C’era ben poco da fare. Credo che sia davvero bravo nel nascondere i suoi colpi. Credo che in certi momenti insistesse molto sul mio rovescio poi nei momenti più opportuni andava dall’altra parte. Ha risposto davvero molto bene ma me lo aspettavo. Probabilmente se glielo chiedi ti dirà che è stato uno dei suoi match migliori in questa stagione. Ha fatto tante cose buone. Io però sono contento della mia prestazione”

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D: ” In quest’anno lui è passato dalla posizione nr. 170 alla Top10. Credi che l’anno prossimo possa vincere uno Slam?”

Norrie: “Questo non te lo so dire. Ha dimostrato che può raggiungere quel livello. Probabilmente la sua forza è la sua mentalità, la capacità di essere sempre sul pezzo durante la partita.”

D: “La sfida non è ancora finita, ma se non ci dovessimo più rivedere, cosa ti porti da questa stagione nella prossima?”

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Norrie: “Come ti ho detto sono un po’ insoddisfatto della mia stagione. A causa di un piccolo infortunio è stato un brutto periodo per me tra il Roland Garros e la stagione sull’erba. Credo di aver esagerato con gli allenamenti. Mi servirà di lezione per il futuro, però sono contento di come ho chiuso la stagione. Non è che abbia vinto molti match qualche piccola soddisfazione me la sono tolta. Ho vinto qualche match qui e la. Ho avuto un match point contro Daniil, ho avuto set point contro Fritz. Qui ho battuto Struff alla fine di un match molto duro per entrambi. Mi è piaciuto come ho giocato, mi sono divertito. Questo mi devo portare dietro nella prossima stagione. Non devo avere alcuna pressione, devo solo giocare e divertirmi”.